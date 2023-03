Fontos változás jön a készpénzfelvételnél, akár az Aldinál és a Lidlnél is élhetünk vele hamarosan

Bár hazánkban is egyre többen preferálják az utalást, vagy a kártyás fizetést, mindannyiunk kerül időnként olyan helyzetbe, amikor kénytelenek vagyunk egy-egy ügyletet készpénzzel intézni. Államilag garantált egy 150 ezres keret, amin belül díjmentesen juthatunk készpénzhez, túllépése esetén azonban már komoly díj terhel minden egyes tranzakciót, de erre is létezik megoldás – írja cikkében a Pénzcentrum.

Államilag garantált lehetőség 2014 óta, hogy minden fizetési számlával rendelkező bankoló havonta összesen legfeljebb 150 ezer forintig díjmentesen juthat készpénzhez bármelyik magyarországi ATM-ből. A korlátja azonban, hogy a pénzhez maximum havi két tranzakcióig juthatunk hozzá díjmentesen, és a kedvezmény a bankszámlánkhoz tartozik, ezért több bankkártya használata esetén is marad plafon, ráadásul ha több számlát vezetünk, azok közül is csak az egyikhez igényelhetjük. 2023-ra pedig maga az összeghatár is sokaknak karcsúnak tűnhet már, efölött pedig az esetek jó részében tranzakciós díjjal kell számolnunk.

A gyorsan kimeríthető limitekre több pénzintézetnél is van alternatíva. Egyes számlakonstrukciók esetében az állami kedvezmény helyett például választhatunk másik, nagyobb összeghatárú kedvezményt - emeli ki cikkében a Pénzcentrum, konkrét példákkal az egyes bankoknál. A hátulütője, hogy míg az államilag garantált lehetőség esetén az ország bármelyik bankautomatájából díjmentesen férhetünk hozzá a készpénzhez, más esetben a saját bankunkra korlátozódhat a kedvezmény.

Pozitív fejlemény viszont, hogy egy decemberi döntés értelmében havonta két alkalommal, összesen legfeljebb negyvenezer forint értében díjmentesen lehet készpénzt átvenni kártyás fizetés esetén kereskedőktől is. Az egyetlen probléma a dolog implementálásával lehet, ugyanis a legtöbb üzletnél még nincsen cashback szolgáltatás. (A módosítás érvénybe lépése előtt egészen pontosan egyetlen FMCG láncnál, a PENNY-nél létezik hasonló szolgáltatás.) A többi hazai diszkont számára teljesen újdonság lehet a vásárláshoz kötött bolti készpénzfelvétel. Ráadásul nem csak elfogadói, de kártyakibocsátói oldalról is fejlesztések előzhetik még meg az új lehetőség tényleges és széleskörű implementálását, így valószínűleg az a gyakorlatban legelőbb 2023 második felére terjedhet el - írja a Pénzcentrum.

Címlapkép: Getty Images