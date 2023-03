Repülő taxi, szemüvegbe épített ChatGPT, 1800 kilométerről irányított autók - Megint megmutatta a jövőt az MWC

Hajtogatható okostelefonok, mesterséges intelligencia, robotika, repülő taxik, metaverzum – idén sem unatkoztak az év mobil technológiai eseménye, a barcelonai Mobile World Congress résztvevői. Cikkünkben összeszedtük a legizgalmasabb innovációkat és bejelentéseket a héten lezajlott kiállításról.

A Mobile World Congress egykor az olyan mobilpiaci óriások, mint a Samsung, a Sony, vagy az LG nagy éves termékbemutatóinak adott otthont, ma már azonban a legtöbb nagyvállalat inkább saját eseményeket szervez, megtartva magának az osztatlan figyelmet. Emiatt valamivel visszafogottabb a show, de még mindig bőven tartogat meglepetéseket az esemény. A 2023 februári MWC érdekesebb innovációiból válogattunk.

Repülő taxi

Az MWC egyik legnépszerűbb kiállítási darabja a dél-koreai távközlési óriás, az SK Telecom virtuális valóságban működő repülő taxi szimulátora volt, amelynél hosszas sorokban várakoztak a résztvevők próbarepülésre.

Az SK Telecom 2025-re el tervezi indítani repülő taxi szolgáltatását, amitől jelentős bevételeket várnak – jelentette be a cég egyik vezetője Barcelonában.

Tavaly az SK Telecom egy amerikai vállalattal, a Joby Aviationnal megállapodást kötött a dél-koreai piacra szánt légi taxik fejlesztésére. A Joby Aviation függőlegesen fel- és leszálló elektromos járműveket gyárt, amelyeket a sűrűn lakott városokba szánnak, így elkerülve a forgalmi dugókat. A dél-koreai kormány is a kezdeményezés mellett áll, arra törekszenek, hogy 2025-ig forgalomba állítsák a légi taxikat.

Az SK Telecom a hagyományos mobilszolgáltatói tevékenységen túl kívánja bővíteni üzleti tevékenységét, és olyan új területeket céloz meg, mint a mesterséges intelligencia és a repülő taxik. Ezek működéséhez a következő generációs 5G hálózatokhoz való csatlakozásra lesz szükség, ami az SK Telecom szakterülete.

Forrás: SK Telecom

Telefonok

Honor Magic Vs

Az olcsóbb készülékeiről ismert kínai telefongyártó beszáll a felső kategóriás telefonok piacára hajtogatható készülékével, ami a Honor Mavic Vs nevet kapta. A telefon kifejlesztésénél cél volt, hogy könnyű legyen és a kamera is kiemelt figyelmet kapott, a főkamera 54 megapixeles - emeli ki a Trusted Reviews.

Forrás: HiHonor

A hajtogatható telefonok több gyártónál is felbukkantak az Oppo és a Tecno is előállt összehajtható telefonnal. Mindenki kötelezőnek érzi, hogy megjelenjen ilyen készülékkel, még ha a típus nem is terjedt el eddig különösebben. Az összehajtható képernyővel rendelkező telefonok felkeltették a fogyasztók figyelmét, de "az, hogy ez az érdeklődés aztán átcsap-e értékesítésbe, már más kérdés" - mondta Gerrit Schneemann, a GfK Boutique vezető elemzője. "A következő néhány évben szerintem ezek még mindig réspiacot jelentenek majd a teljes okostelefon-piacon belül. Növekvő, de még mindig kicsi súllyal szerepelnek".

Xiaomi 13 Pro

Az idei MWC egyik csúcskészüléke a kínai gyártó telefonja, amely az első készülékét dobta piacra a tavalyi Lecia-megállapodása óta, amely a kamerarendszert szolgáltatja. A készülék nem lesz olcsó, 1300 eurós ártól indul, a jó hír, hogy lesz olcsóbb változat is a Pro modellnél, a „sima” 13.

RealMe GT 3

Az okostelefon legvonzóbb tulajdonsága, hogy mindössze 10 perc alatt fel tud tölteni 100 százalékra egy teljesen lemerült telefont.

Négy perc alatt eléri az 50 százalékos töltöttséget, 80 másodperc alatt pedig a 20 százalékot.

Motorola

A Motorola már rég elhanyagolható méretű szereplő a mobilpiacon és új, izgalmas megvásárolható telefont most sem mutatott be, csak egy koncepciót, aminek még hivatalosan neve sincsen, de a cég egykori nagysikerű Razr telefonja után mindenki csak „Rizr”-ként emleget. A készülék különlegessége, hogy a képernyő kitekerhető, ha valaki a telefon oldalára koppint, akkor a kijelző 5 hüvelykről 6,5 hüvelykre bővül. Amikor épp nincs kibővítve, az extra képernyőrész folyamatosan bekapcsolt kijelzőként szolgál.

A Motorola anyavállalata, a kínai Levono ezt laptopra is átültette, Barcelonában egy kitekerhető kijelzővel ellátott laptopot mutatott be a számítógépgyártó, amelynél 19 másodperc alatt lehet elérni a teljes képernyőméretet.

A Motorola egy izgalmas kiegészítővel is előrukkolt: a 99 dolláros Motorola Defy műholdas készülék bármilyen iPhone-hoz vagy Androidos telefonhoz csatlakoztatható és segítségével a világon bárhol tudunk sms-eket fogadni és küldeni akkor is, ha olyan helyen járunk, ahol nincs hálózat. Ez az Apple legújabb iPhone-jában alkalmazott technológiával versenyez, ami mindössze néhány országra van korlátozva - írja a Tech Advisor.

Forrás: Motorolarugged

Mesterséges intelligencia

Az olyan mesterségesen intelligens chatbotok, mint a ChatGPT, valósággal berobbantak a technológiai világába az utóbbi hónapokban, és a brit startup, az XRAI Glass ezt lovagolja meg egy kiterjesztett valóság szemüveggel. A vállalat virtuális asszisztens alkalmazását úgy tervezték, hogy az intelligens szemüveggel együttműködve segítsen a süket vagy nagyothalló személyeknek azzal, hogy a közelben tartózkodó emberek beszédét leírja, a feliratokat pedig a szemüveglencsére vetíti, vagy egy csatlakoztatott okostelefonon jeleníti meg.

Most az XRAI integrálta az OpenAI ChatGPT technológiáját az alkalmazásába és a szemüvegbe.

"Az emberek kérdéseket tehetnek fel, például általános ismereteket, recepteket vagy bármit, amit csak akarnak" - mondta Dan Scarfe vezérigazgató.

Forrás: XRAI

Az emberek jobban éreznék magukat az AI chatbotokkal való interakcióban, ha emberi arcuk lenne – véli egy izraeli startup, a D-ID, amely lényegében egy online avatárt hozott létre, amely képes együttműködni az AI-chat rendszerekkel. "A múltban már voltak chatbotjaink. Nem működtek" - mondta Gil Perry vezérigazgató, mert csak konkrét kérdésekre tudtak konkrét válaszokat adni. Most a nagy nyelvi modellek hatalmas javulást hoznak a hagyományos chatbotokhoz képest. A ChatGPT-hez hasonló generatív AI-rendszerek képesek olvasható szöveget létrehozni és beszélgetéseket folytatni digitális könyvek, online írások és más médiumok hatalmas adatbázisaiból tanultak alapján - teszi hozzá az AP News.

Távolról irányított autók

A különböző technológiai kiállításokon rendre felbukkannak a távolról vezetett autók, az MWC-n most a Vay nevű német startup mutatta be technológiáját.

A Vay sofőrje egy autót irányított egy oszlopokkal kijelölt pályán. A dolog különlegessége, hogy az autó 1800 kilométerre, Berlinben állt.

A cég autókölcsönzésben, taxiszolgáltatásban lát fantáziát, amikor egy felhasználó fuvart kér, egy távvezérlő sofőr az egyik elektromos autóját a felvételi ponthoz irányítja az ügyfél számára, aki átveszi a vezetési feladatokat. A célállomáson az autó ismét átkerül a távoli sofőrhöz. Ennek természetesen feltétele, hogy megszülessen a szabályozás, ami lehetővé teszi, hogy sofőr nélküli, távvezérelt autók közlekedjenek a közutakon.

Forrás: Vay

Címlapkép: Getty Images