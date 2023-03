Csúnyán megütötték ma a magyar tőzsdét

A nap legnagyobb részében csak mérsékelt elmozdulásokat lehetett látni a tőzsdéken, majd délután következett Jerome Powell amerikai jegybankelnök beszéde, amelyet követően hamar hangulatromlás következett be a piacon . Egyik oldalról ez a negatív nemzetközi hangulat hatott a magyar piacra, viszont a BUX jelentősen alulteljesítő volt ma és 2,1 százalékos mínuszban zárt, amihez az is kellett, hogy az OTP és a Mol is nagyot esett ma, ami főleg technikai hatásokra vezethető vissza, hiszen mindkét papír esetében fontos szintek estek el.