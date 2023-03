Továbbra is szenved a német ipar

Decemberhez képest januárban egy százalékkal emelkedett a német ipar rendelésállománya, ez azonban inkább csak jelképes bővülésnek nevezhető. A nagyobb kép sokkal inkább azt mutatja, hogy alacsony szinten stabilizálódtak a rendelések, és nincs is kilátás komolyabb javulásra.

Éves összevetésben januárban 10,9 százalékkal esett vissza a német ipar rendelésállománya, ez még gyengébb, mint a decemberi 9,9 százalékos adat. Havi alapon egy százalékos növekedés volt a várt visszaesés helyett, azonban a Commerzbank értékelése szerint ez inkább csak jelképes javulás. Ráadásul a januári növekedés szinte teljes egészében az „egyéb jármű” kategória megduplázódó rendeléseinek volt köszönhető – figyelmeztetnek a bank szakemberei. Ez a kategória pedig hagyományosan volatilis, vagyis a nagyobb képet alig befolyásolja az ipar kilátásait illetően.

A Commerzbank kommentárja szerint az építőipart leszámítva egyelőre nem látszik a kereslet komoly összeomlása, vagyis a feldolgozóipar nincs komoly bajban, ugyanakkor az sem látszik, hogyan fog a tavalyi esés után talpra állni a rendelésállomány. Ez pedig arra utalhat, hogy a német ipari termelés adatai is gyengék lehetnek a következő hónapokban.

A német ipar gyengélkedése a magyar gazdaságra is hatással van, a kedd reggel megjelent magyar ipari termelés statisztika is visszaesést mutathat, amiben a legnagyobb európai gazdaság problémái is visszaköszönhettek.

