Alaposan átírta a szabályokat a kormány a lakásbiztosításoknál, mit mond erre a piac?

A lakásbiztosítási piacot alapjaiban forgatta fel a kormány múlt heti rendelete, mit lépnek a piaci szereplők az új szabályok megjelenése után? Milyen problémákat és milyen lehetőségeket nyitott ki a rendelet? Erről volt szó Biztosítás 2023 konferenciánk harmadik szekciójának első panelbeszélgetésén.

Budai József (OTP Bank) a panelbeszélgetésen elmondta, a lakásbiztosítási rendelet kapcsán sokat tisztult a kép az elmúlt hetekben, az OTP szeretné megőrizni a piaci pozícióját a területen, hiszen a Groupama stratégiai partnerrel komoly portfóliót építettek fel. Már több mint egy éve foglalkoznak az alulbiztosított portfólió átdolgozásával, és komoly eredményeket értek el. A szakember szerint fontos elem volt ebben az edukáció, már 3-4 országos kampányon túl vannak, erre komoly szükség volt az ügyfél-visszajelzések alapján. A bank az ügyfélnek a gondozója, ő felelős azért, hogy az eladott biztosítást utólag is gondozzák – vélekedett. Az OTP-nél az értékesítés során bemutatják a piaci és a fogyasztóbarát terméket, ez az az edukáció, ami az új értékesítések során is megtörténik, ezért is lehet az, hogy az átlagos 10 százaléknál magasabb arányban adnak el fogyasztóbarát termékeket.

Kovács Zsolt (GFM, AEGON) szerint a rendelet nyomán kinyílnak lehetőségek a banki értékesítésben is. Az élet egy kockázatos dolog, de a piacnak van egy éve kitalálni, mi a stratégia, a szereplők az új belépőkkel szemben hogyan kívánják magukat védeni, és hogyan jöhetnek ki a folyamat végére esetleg plusz díjakkal. Kéne valamit csinálni, innoválni, a szabályozó kinyitotta a pályát, meghatározta a szabályokat, és most van egy évük, hogy eldöntsék, merre futkároznak.

A szabályozás arról kéne, hogy szóljon, hogy jobb minőségű, ne adj isten olcsóbb termékek jöjjenek létre.

- tette hozzá Kovács Zsolt. Léteznek tőlünk délebbre lévő országok, ahol az itteninél nagyobb penetrációt értek el.

Kőrösi Zoltán (CIG) a lakásbiztosítási rendelet kapcsán elmondta, a CIG Pannónia új szereplője a piacnak, minden kezdeményezést örömmel fogadnak. Aktív értékesítési startégiát építenek, a Magyar Bankholdinggal van partneri szerződésük, itt szeretnék a lehetőségeket kihasználni, most már a szabályozással kapcsolatban nincs kérdés. Előre meneküléssel terveznek.

Szalai Péter (PEND Consulting) kijelentette, a lakásbiztosítási rendelet alapvetően 4 eleméből az első 2 rendben van, de lát kockázatokat abban, hogy a jutalékplafont 20 százalékban rögzítették. Azt is hozzátette, a korábbi kgfb-tapasztalatok alapján nem lesz minőségi a kárrendezés márciusban. Az ügyfélhez innovációkkal és árversennyel kell fordulni, hiszen az árverseny generálja azt, hogy az ügyfelek érdeklődése nagyobb lesz. 45 ezertől 125 ezerig tart a verseny, elképesztő árkülönbségek vannak. Az online értékesítéssel kapcsolatban az a félelem, hogy a lakásbiztosítás nem egy egyszerű termék. Kell az a fajta segítség, amit egy ügyintéző tud adni.

Szebelédi Ferenc (MNB) kifejtette, hogy az új szabályozás miatt nem aggódnak, nagyon örült az MNB, hogy a kormányzat meglépte ezt.

A kormányzat bedobta a követ a tóba, és most a hullámokat látjuk.

A jegybanknál nem félnek attól, hogy a kgfb-piacon korábban létező jelenségek előjönnek. Az MNB azt látja, hogy komoly veszély az alulbiztosítottság, mert az indexálások nem olyan mértékben növekedtek, mint az árak. Ha valamikor, akkor most van helye annak, hogy felülvizsgálják a lakásbiztosításokat. Van miért odamenni az ügyfélhez, ez az ügyfél érdeke is és a biztosítóé, a közvetítőké is.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio