Nehéz helyzetben a magyar biztosítók, de a MABISZ elárulta, mit lehetne tenni

Nincsenek könnyű helyzetben a magyar biztosítók, bár nőtt tavaly a díjbevétel, az infláció csúnyán belerontott a képbe. Az életbiztosításokon belül a hagyományos biztosítások díjbevétele csökkent, igaz, pozitívumként emelte ki a nyugdíjbiztosításokat előadásában Erdős Mihály, a MABISZ elnöke, a Portfolio Biztosítás 2023 konferenciáján. A szakember kitért azokra a stratégiai pontokra, ahol a MABISZ szerint a biztosítási piacnak szüksége lenne a változásra.

Erdős Mihály, a MABISZ elnöke és Generali Biztosító Zrt. elnök-vezérigazgatója a biztosítási szakma 2023-as kihívásairól és mozgásteréről beszélt előadásában. Az adatokról korábban itt számoltunk be.

Tavaly 1467 milliárd forint díjbevételt ért el a magyar biztosítási piac 7,6%-os nominális növekedés mellett, szemben az elmúlt évtized átlagos 3,1%-os éves átlagos növekedésével (CAGR), ugyanakkor elmarad az előző évi növekedéstől és a 14,5%-os tavalyi éves átlagos inflációtól.

A nem-életbiztosítások díjbevétele 12,7%-kal, az életbiztosításoké pedig 1,9%-kal növekedett, az életbiztosítási piac korrigált (egyszeri és eseti díjakat csak 10%-os súllyal figyelembe vevő) díjbevétele pedig 8,1%-kal nőtt. A korrigált díjbevétel-növekedés azért magasabb a nem korrigáltnál, mert a rendszeres élet díjbevétel 9,2%-kal nőtt, az egyszeri és eseti díjbevételek viszont az extraprofitadó hatására 8,6%-kal csökkentek.

A biztosítók közül az Aegon és az Union együttes díjbevétele volt a legmagasabb 19,52%-os részesedéssel, majd az Allianz 15,40%-kal és a Generali 15,53%-kal következett, a negyedik helyen a 10,69%-os Groupama, az ötödiken 8,34%-os Posta Biztosító állt.

Az életbiztosításokon belül a hagyományos életbiztosítások díjbevétele 3,3%-kal csökkent, a unit-linked termékeké viszont 2,6%-kal, a nyugdíjbiztosításoké 10,0%-kal emelkedett. A unit-linked termék darabszáma 8,5%-kal esett vissza egyéves időtávon.

A nyugdíjbiztosítások darabszáma 453 ezerre, díjbevétele pedig 135 milliárd forintra nőtt. 2021-re adókedvezményt több mint 255 ezer ügyfél vett igénybe, 13 milliárd Ft-ot meghaladó összegben – hangzott el. Hozzátette, hogy a

ma nyugdíjcélú megtakarításokkal elérhető adókedvezmény jelentőse elinflálódott, ezen a téren mindenképp kellene valamit lépni.

A nem-életbiztosítások körében a lakossági vagyonbiztosítások díjbevétele tavaly 10,0%-kal nőtt, a vállalati vagyonbiztosításoké 20,2%-kal, a kgfb-é 7,9%-kl, a cascóé 14,1%-kal, az egyéb nem-életbiztosításoké 8,2%-kal; A vállalati vagyonbiztosítások körében a kkv-knál látják a szerződésszám enyhe csökkenését, a nagyobbaknál ennek növekedését.

A kifizetések, illetve kárráfordítások tavaly az életbiztosításoknál 2,2%-kal nőttek, a nem-életbiztosításoknál pedig 21,5%-kal, mintegy 15-20%-os átlagos kárinfláció mellett. A forint erősödése már kevesebb nyomást jelentene az árakra, a munkaerőpiac azonban nem változott, ez pedig jelentős hatással bír a kárráfordítás növekedésére.

Ami a biztosítók eredményességét illeti, Erdős Mihály elmondta, hogy a negyedik negyedévvel együtt 2022-ben 35,8 milliárd forint lehetett a magyar biztosítási szektor éves nyeresége.

A MABISZ tagjai tavaly 50,775 milliárd forint adót fizettek, idén pedig a várakozások szerint (a 2022-es tényszámok alapján) 84,506 milliárd forintot fizethetnek a tavaly 111,671, idén 123,66 milliárd forintos „eredeti” biztosítási adó mellett. A szektor különadóterhelése tavaly 162,446 milliárd forint volt, idén stagnáló díjbevételek mellett is 208,171 milliárd forintra rúgna, a költségvetésbe 219,4 milliárd van előirányozva a költségvetésben a tavalyi 169,2 milliárd forint után; a tavalyi 11% után idén 14%-os lehet a díjbevétel-arányos különadóterhelés.

Erdős Mihály beszélt a MABISZ stratégiai ajánlásairól is, ezek magukba foglalják a biztosítói penetráció növelését a kfgb-, a lakás-, a mezőgazdasági és felelősségi biztosításokban a nem-élet biztosításokon belül. A kgfb esetén például jó irány lenne adókulcs csökkentése, államilag támogatott gépjármű- vásárláshoz biztosítás előírása. A lakásbiztosítások esetében az MFO termékfeltételek módosítását vetették fel, ennek kapcsán pozitív visszajelzést kaptak az MNB oldaláról.

Az egészségbiztosítások terén fontos lenne az egyének és munkáltatók csoportosegészségbiztosítási támogatása. A nyugdíjbiztosításoknál a személyes értékesítés erősítését, a penetráció szektorsemleges növelését emelte ki.

Kitért a befektetések piacára is, úgy véli, hogy a biztosítóknak lehetőséget kell teremteni a befektetési lehetőségek kibővítésével állampapírpiaci vásárlásoknál, vállalati kötvényeknél. Azt gondolja, hogy a 18%-os kamatból a biztosítóknak is jó lenne profitálniuk, nyilván ott könnyebb a helyzet, ahol van egy alapkezelő házon belül, de szívesen látna itt a biztosítók számára is egy könnyebb elérési útvonalat.

Nehéz piaci és szabályozói környezetben vagyunk, gyorsan kell ezekre reagálni. A kérdés, hogy a szabályozórendszer és adóterhek mentén, a jelenlegi gazdasági környezetben, mi az, amit a szektor gyorsan és hatékonyan meg tud tenni. Szerinte a kiszámítható és biztos működés tud tartós sikereket hozni – zárta gondolatait.

