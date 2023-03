Energiakatasztrófát okozna az 5G, ha úgy használnánk mint a 3G és 4G hálózatokat

Portfolio 2023. március 09. 11:10

Ha az 5G-s megoldásokat ugyanolyan módon használnánk, mint a 3G és 4G hálózatokat, akkor a növekvő kapacitás miatt az energiafogyasztás drasztikus emelkedése következne be. Egyes szolgáltatók akár kétszeres növekedéssel is számíthatnának, ami a jelenlegi energiapiaci helyzetben különösen érzékenyen érintené őket és a fogyasztókat egyaránt. Az 5G azonban – ha megfelelő körültekintéssel alkalmazzák – az energiafogyasztás jelentős csökkentését teszi lehetővé, derül ki az Ericsson kutatásaiból. A vállalat tavaly egy olyan tesztprojektről is beszámolt, amelynek során forgalomarányosan 90%-kal kevesebb energiát fogyasztott az 5G hálózat a 4G-nél.