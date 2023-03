Megvan a nagy alku az uniós energiafelhasználás visszafogásáról - Rengeteg ingatlant érint

Megszületett péntekre reggelre az előzetes politikai alku az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács illetékesei között az energiahatékonysági irányelv módosításáról, amelynek lényege, hogy

jogilag kötelező módon 11,7%-kal kell uniós szinten mérsékelni a végső energiafelhasználást 2030-ra ahhoz képest, mint amit 2020-ban előre jeleztek az EU egészére.

Ezt a 11,7%-os lefaragást úgy kell elérni 2024-2030 között, hogy a tagállamoknak évente egyre nagyobb mértékű, az időszak átlagában legalább 1,49%-os, 2030-ra 1,9%-ra fokozódó végső energiamegtakarításra kell törekedniük (ez nem kötelező). Ezzel összhangban újra kell gyúrniuk idén és 2024-ben a nemzeti energia- és klímavédelmi terveiket is, ha pedig ezek együtt nem adják ki az EU szintjén kötelező 11,7%-os célt, akkor az Európai Bizottság egy korrekciós mechanizmust alkalmazhat ennek biztosítására a tagállami tervek módosításával.

A jó példával elől járás demonstrálása érdekében arról is megállapodtak a tanácsi és parlamenti tárgyaló delegációk, hogy a közszférának külön kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy éves szinten 1,9%-kal csökkenti az energiafogyasztását (itt nem kell figyelembe venni a tömegközlekedés és a fegyveres erők energiafelhasználását). Ennek érdekében az is a megállapodás része, hogy

a tagállamok kötelesek évente felújítani a közintézmények tulajdonában lévő épületek teljes alapterületének legalább 3%-át.

Érdemes kontextusba helyezni a 11,7%-os megállapodást, ami azt jelenti, hogy az EU végső energiafogyasztásának felső korlátja 763 millió tonna olajegyenértékes lehet 2030-ra, illetve az elsődleges fogyasztás tekintetében a felső határ 993 millió tonna olajegyenértékes.

Az is lényeges, hogy ez a 11,7% alacsonyabb, mint amire az Európai Bizottság hivatalosan javaslatot tett (13%), és elmarad a rendszerint ambiciózusabb EP-céltól is (14%), de közben érthető, hiszen voltak tagállamok, amelyek csak 9%-os csökkentést vállaltak volna. Éppen ezért egy politikai kompromisszumról beszélhetünk az intézményközi egyeztetések alapján. A friss alku után a végső szabályrendszert még hivatalosan is el kell fogadnia a Parlamentnek és a Tanácsnak és ezután válik jogszabállyá.

Az EP rapportőre, Niels Fuglsang azt emelte ki a megállapodás kapcsán: „Nagyon örülök, hogy sikerült a tagállamokat sokkal ambiciózusabb energiahatékonysági célok felé terelnünk. Rendkívül fontos, hogy a jövőben ne függjünk az orosz energiától, miközben elérjük az éghajlati céljainkat. A mai nap nagyszerű győzelem volt. Egy olyan megállapodás, amely nem csak az éghajlatunknak tesz jót, de Putyinnak is rosszat. Most először van olyan energiafogyasztási célunk, amelyet a tagállamok kötelesek betartani.”

Az energiahatékonysági irányelv (EED) módosítása egy nagyobb csomag részét képezi, ugyanis az Európai Bizottság 2021 nyarán tett javaslatot az Irány az 55% nevű kezdeményezésre, amely az 1990-es szinthez képest 55%-kal csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását és ehhez egyrészt az EED irányelv módosítására, másrészt a megújuló energiára vonatkozó irányelv (RED II) módosítására is javaslatot tett. Az előbbi csomagban tehát most megszületett a politikai megállapodás, utóbbi kapcsán (RED III) pedig most márciusban zárulnak le az intézményközi egyeztetések, így az EU a nagy klímavédelmi célja elérése érdekében egyrészt az energiafelhasználás mérséklése, másrészt a megújuló energiás célok terén is lép. Utóbbi kapcsán fontos volt egy minapi árampiaci ágazati elemzés, amely – amint megírtuk - azt vázolta, hogy akkorák a technológiai változások a megújuló energiatermelési kapacitások terén, hogy nyugodtan legyen ambiciózusabb az EU az áramtermelésen belül a megújuló cél megemelése terén, így a 2030-ra eddig kitűzött 32%-os célt legalább 45%-ra emelje meg 40% helyett, így tehát fel kell számolni a blokkoló kisebbséget a tagállamok között.

