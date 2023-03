Tavaly november óta nem látott szinten a magyar tőzsde

Portfolio 2023. március 10. 13:00

A nemzetközi átlagnak megfelelően a hazai piacikon is kedvezőtlen hangulatban telik a kereskedés, a mostani eséssel pedig egészen tavaly november óta nem látott szintekre gyengült a BUX. Ami a hazai blue chipeket illeti: a kereskedési idő felénél pluszban vannak a Mol és a Magyar Telekom részvényei is, a Richter és az OTP viszont esik, utóbbi esetében pedig már a fontos lélektani szintnek számító 10 000 forintos árfolyam szint is elesett.