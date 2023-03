Drága mulatság lehet kilépni a benzingőzből, de már nem csak ez számít - Teszten a VW ID.5 GTX

A számok azt mutatják: az elmúlt néhány hónapban egyre többen és gyakrabban döntöttek úgy, hogy – látva az üzemanyagok piacán előforduló helyzetet – inkább megszabadulnak a benzin- vagy dízelfüggőségtől, és elektromos hajtásláncra váltanának. Időközben azonban ezen a téren is nagy változások történtek, jelentősen drágult a villanyautók nyilvános töltése, tabukérdések dőlnek meg (lásd rezsicsökkentés módosítása), és kritikus árszinteket léphetünk át. Vagyis az elektromos autó vásárlása mellett szóló eddigi szempontok, illetve az érvek az elmúlt időszakban elkezdtek átalakulni, így például a megtakarítási-fogyasztási matek is alapjaiban változik meg. Az általunk egy héten át tesztelt, külsőre nagyon meggyőző Volkswagen ID.5 GTX modellen keresztül bemutatjuk, mostanában milyen megfontolásokból vehet valaki villanyautót.

Lépjünk egyet hátrébb

2021-ben rohamos drágulásnak indultak az üzemanyagok, néhány hónap leforgása alatt több mint 50%-os áremelkedéseket láthattunk az év második felében, amelyre a kormány árstop-intézkedéssel reagált. Ezzel nagyjából párhuzamosan érdekes jelenségnek lehettünk szemtanúi a tisztán elektromos járművek forgalomba hozatali statisztikájában (lásd: villanyautosok.hu által vezetett statisztika). A tisztán elektromos autók hazai száma 2021 közepétől a korábbinál gyorsabb ütemben kezdett el emelkedni és éppen 2021 végére meghaladta a számuk a tölthető hibridek számát. Ez a trend azóta is meghatározza a zöld rendszámos autók hazai számának alakulását, vagyis az olló tovább nyílt a két kategória között, ami az utakon futó számukat illeti idehaza. Ebben minden bizonnyal szerepet játszott az üzemanyagok árának emelkedése, a benzinárstop nyomán később kialakult ellátási problémák, majd az árstop vége felé a sokszor előforduló kaotikus helyzet. Vagyis ez alapján mondhatjuk, hogy a villanyautó vásárlás melletti szempontok sorrendjében sokak szemében előrébb lépett az „ellátásbiztonsági” érv, nevezetesen, hogy az e-autó töltését nem övezik ilyen rendkívüli kockázatok, most a nyilvános töltőhálózatok elérhetőségéről, megbízhatóságáról ne beszéljünk. (Érdemes megnézni ezt a videót, amely azt mutatja be, hogy milyen érvek szólhatnak még az elektromos autó vásárlása mellett.)

Azoknak viszont, akik biztonsági megfontolásból, valamint az olcsó fenntartás miatt léptek a villanyautózás útjára, mostanra új környezettel kell megbarátkozniuk. Egyrészt az energiakrízis elérte a nyilvános töltőoszlopokat is, jelentősen megdrágítva ezzel az elektromos autózást (kivéve azok esetében, akik otthon meg tudják oldani a töltésüket főként rezsicsökkentett áron, vagy netán még napelemmel is rendelkeznek). A töltőket üzemeltető szolgáltatók sorra jelentették be az elmúlt hónapokban a jelentős áremeléseiket, de jelzésértékű, hogy még a Tesla is lépett ezen a téren idehaza.

Másrészt pedig a magyarországi nagyvárosok önkormányzatai előszeretettel vonják meg mostanában a zöld rendszámosok eddigi kivételes helyzetét (vagyis az ingyenes parkolást).

A feltűnő választás

Mindezen fenti szempontok újrarendezése mellett jogosan merülhet fel a kérdés: milyen egy jó villanyautó? Az egyszerű válasz erre az, hogy attól függ, milyen célra használná a vásárlója. Az elektromos autóknak is van értelemszerűen több kategóriája, ugyanúgy, mint a hagyományos belsőégésű kocsiknak: a racionális választás (legyen nagyon olcsó beszerezni és fenntartani), a szívet megszólító opció (egész egyszerűen beleszeret az ember), a hagyományos szemlélet (erre a márkára esküszik), vagy éppen a hype, vagy épp az irigység faktor (ha a szomszéd ilyet vett, veszek én is ilyet, csak jobbat), és lehetne folytatni a sort.

És a hosszas bevezető után el is jutottunk a konkrét autóhoz. Mostani alanyunk, a VW ID.5 GTX a imént felsorolt kategóriák közül több csoportba is besorolható a vásárló személyétől függően. A külseje alapján sokakat meggyőz, másrészt sokan arra fogadnak, hogy ha Volkswagen, akkor az biztosan rendben lesz.

Az általunk tesztelt villany SUV nem hivalkodó, de nem is éppen átlagos megjelenésű, főleg ebben a színben. Ha ehhez még azt is hozzáadjuk, hogy a 299 lőerős villanymotorral alig több mint 6 másodperc alatt éri el a 100 km/h-s sebességet a 2200 kilós SUV kupé. Ez ugyan gyorsítás közben nem adja a fejletépős élményt, mégis meggyőző teljesítményt jelent egy ekkora autótól, dinamizmusa érezhető, lényegesen erősebben, mint a nagycsalád testvérmodellje, a Skoda Enyaq esetében.

A magas felépítményének köszönhetően kényelmes vezetni, azonban ne várjuk tőle a kátyuk kisimítását és a fekvőrendőrök eltüntetésé. Ha már az Enyaqhoz hasonlítjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy érezhetően keményebb a felfüggesztés, viszont a kanyarokban megbízhatóan teszi a dolgát, és ha kell, harapja is azokat.

Ami a belsejét illeti: első ránézésre meggyőzőnek tűnhet. Méretes, 30 centis középső kijelző, igaz középen a kisebb digitális műszarfal egyszerűségével inkább csak furcsának hat (sokakban felmerülhet a kérdés, hogy egyáltalán szükség van-e rá, és nem csak megszokottságból hagyták ott).

Méretéből és menetteljesítményéből fakadóan vezetés közben amolyan űrhajó hangulatát kelti az autó, főleg ha az esti órákban teljesen sötét utakon járunk vele, mert a fényszórók megdöbbentőek jól teszik a dolgukat. Ez lenne az a része az autónak, amit bármelyik más autóban elfogadnék. Van itt LED-Mátrix-főfényszóró, valamint dinamikus fényszóró szabályzás.

Ha ez még mind nem lenne elég, akkor bent körülvesz minket az állítható hangulatvilágítás, elől a megvilágított díszléc, hátul a KITT-esen zongorázó hátsó világítás, a környezetvilágítás a visszapillantó oldalsó tükrökben, de még a kilincseket is megvilágítja a VW ennél a modelljénél.

Ezek a részei az autónak szó szerint elkápráztatják a felhasználókat és elvonják a figyelmet az olyan bosszúságokról, mint a lassú szoftver, a fizikai gombok hiánya, az érintőpanel nehézkes kezelése (egyszerűen fizikailag nem áll kézre a képernyő, nem lehet kitámasztani a kezünket, mert épp ott van a hangerőszabályozó érintő csúszka), a fogyasztás valós idejű mérésének hiánya, vagy a nem éppen kimagasló belső anyaghasználat.

A kínzó kérdések, húsba vágó számok

De ennél sokkal fontosabb és a villanyautók esetében a legtöbbeket foglalkoztató kérdés, hogy mennyit megy el egy töltéssel a 77 kWh nettó akkumulátor kapacitással rendelkező modell és hogy milyen gyorsan lehet tölteni. A tesztutunk során vegyes használatban, hűvösebb (novemberi), de nem téli hideg és fagyközeli időjárásban 25-27 kWh-t fogyasztott 100 km-enként, ami alapján bő 300 kilométerre képes a VW ID.5-nek ezen változata.

A 150 kW DC töltőn átlagosan 80 kW-tal vette fel az áramot a GTX, de papíron hivatalosan a modell képes 135 kw villámtöltésre is. Ez alatt a töltés alatt 7%-ról 82%-ra töltöttük fel az autó akkumulátorját, amit 45 perc alatt sikerült teljesítenie, és 58 kWh energiát vettünk fel. Összesen ez 6900 forintba került (tavaly novemberi árakkal). Átszámolva ez akkor 4-6 literes benzinfogyasztásnak felelt meg 100 kilométerenként (attól függ, hogy a piaci árakhoz, vagy az akkori benzinárstopolt árakhoz viszonyítottunk). A nyilvános töltőpontokon való töltés árának elmúlt időszakban bekövetkezett megugrása ugyanakkor jó apropót ad arra, hogy aktualizáljuk számításunkat. Ha ugyanezt a villámtöltőt választanánk ma, akkor a 119 forintos kWh-nkénti ár már 405 forint lenne. Ez átszámolva már 14-17 literes üzemanyagfogyasztásnak felelne meg 100 kilométerenként.

Nagyban árnyalja a fenti számítást, ha nem épp ezt a töltőpontot választjuk, hanem például a Mobiliti ugyan lassabb, de sokkal olcsóbb, 240 forint/kWh-s árazású töltőit. Ebben az esetben 8-11 literes üzemanyagfogyasztás adódik a modellünkben. Más kérdés, hogy ennek valahol ára van, hiszen a töltés is hosszabb ideig fog tartani.

Jelentősen átírja a fenti képet, ha a fentieket a rezsicsökkentett lakossági áramárral számoljuk újra feltételezve, hogy az autó tulajdonosának van lehetősége otthon tölteni. Ebben az esetben a matek nagyon megváltozik, ugyanis 1,4-2,5 literes benzinfogyasztásnak felelne meg 100 kilométerenként az ID.5 fogyasztása (attól függően, hogy még rezsicsökkentett áron, vagy lakossági piaci áron számoljuk-e el az otthoni villamost energia számlát).

Összességében azt mondhatjuk, hogy ezt a fajta elektromos autót (300 lőerő, 2200 tonna, SUV, jelenleg 22 millió forinttól induló ár) nem feltétlenül a racionális érvek (olcsó beszerzés, alacsony tankolási költség) miatt veszik meg, hanem mert a csendes űrhajónak ható kocsi formavilága, dinamikája és belseje sokaknál feledtetheti azokat a kompromisszumokat, amelyeket meg kell kötni egy villanyautó esetén (hatótáv és töltési sebesség). Általánosságban pedig azt érdemes kiemelni mostantól minden elektromos autó esetében, hogy a nyilvános töltőoszlopokon történő töltés drágulása alapjaiban változtatta meg a spórolási számokat és még inkább igaz az a tanács, hogy ha valaki a pénzügyi, megtakarítási szempontok miatt venne elsősorban elektromos autót, akkor az csak akkor tegye, ha otthon megoldható a töltése (vagy mindig vadásznia kell a legolcsóbb nyilvános töltőpontokat, mert már igencsak nagy lett a szórás a legnagyobb hálózatokon belül is, akár 140 forinttól a 405 forintig).

A képre kattintva galéria nyílik:

Fotók: Gombkötő Emma, Portfolio