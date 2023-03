Elszabadult a bitcoin, közel 10 százalékot ralizott

Ahogy az amerikai piacokon elkezdett javulni ma délután a hangulat, a kriptoeszközök is elkezdtek ralizni, így a bitcoin árfolyama közel 10 százalékot emelkedett.

A bitcoin több mint árfolyama 24 000 dollár fölé emelkedett, ami közel 10 százalékos ralinak felel meg. Ez körülbelül 18 százalékkal a pénteki szintek felett van.

Az ethereum árfolyam 8,5 százalékkal 1 670 dollár közelébe emelkedett.

A kockázati eszközök felpattanása azután jött, hogy az amerikai szabályozó hatóságok vasárnap este bejelentették, hogy a csődbe ment Silicon Valley Bank összes betétesének támogatást nyújtanak és további finanszírozás biztosítására készülnek más bankok számára.

Ezzel párhuzamosan azok a várakozások is táplálják a kriptopiaci ralit, hogy a Fed talán kevésbé lesz agresszív a kamatemelésben most, hogy a hatóságok közbeléptek az SVB és a Signature Bank miatt - írja a CNBC. Ez utóbbival párhuzamosan a dollár is gyengül, ami szintén kedvező a kriptovalutáknak.

A lassabb kamatemelési ütem és az alacsonyabb végső kamatláb, valamint a valószínűsíthető likviditásinjekció a kivonások kielégítésével küzdő bankok támogatására (a Bank Term Funding Programon keresztül) nagyobb piaci likviditást feltételez, még ha ezt részben ellensúlyozhatja is a nagyobb volatilitás

- mondta Noelle Acheson közgazdász, a "Crypto is Macro Now" hírlevél írója.

Az amerikai pénzügyminisztérium, a Federal Reserve és az FDIC vasárnap közös közleményben hozta nyilvánosságra, hogy a Signature Bankot még aznap bezárták, hogy megakadályozzák a bankválság terjedését.

Mindkét bank kevéssé volt diverzifikált. A magas kockázat gyakran magas hozammal jár, azonban ha a rendszer mögött álló mérleg összeomlik - miközben a Fed likviditást von ki a rendszerből és emeli a kamatlábakat -, a kripto startupok és a kockázati tőkebefektetők előtt hosszú út állhat a talpra állásig

- mondta Sylvia Jablonski, a Defiance ETFs vezérigazgatója és befektetési igazgatója.

A Signature Bank egyébként egy kifejezetten kripto-barát intézmény volt, a Silvergate mellett a másik legnagyobb. A Silvergate-Signature duó megszűnésével a kriptovilágnak kevés átjárója marad, ami lehetővé teszi a fiat pénzek kripto eszközökbe való áramlását. Ők segítettek megoldani ezt a problémát azzal, hogy egyszerű banki szolgáltatásokat és fizetési platformokat hoztak létre a kripto cégek számára; nevezetesen a Silvergate Exchange Network és a Signature Signet platformját.

