Összeállt a tökéletes vihar, bankok dőltek be, itt van újra 2008?- Véleményt mondtak az alapkezelők

Mennyire súlyos a helyzet a bankszektorban a Silicon Valley Bank összeomlását követően? Mi a hasonlóság és a különbség a 2008-as pénzügyi válsághoz képest? Lesz még esés a részvénypiacokon, vagy érdemes már most beszállni? Hazai alapkezelőket kérdeztünk a piaci turbulenciák közepette.

Elek Péter, Dialóg Alapkezelő: Most mindenki számolgat

Elek Péter, a Dialóg Alapkezelő befektetési igazgatója szerint jelenleg senki sem tudja megítélni, hogy mennyire súlyos a helyzet. Ha analógiát keresünk, időben nagyon közel vagyunk 2008-hoz, és akkor is mindenki a sötétben tapogatózott és próbálta megfejteni, hogy rendszerszintű-e a kockázat, vagy egyedi esetről van szó és csak egy szereplő (ezúttal az SVB) kockázatkezelése mondott csődöt. Bár 2008-ban az igazán nagy válságot a Lehman Brothers indította el, nem az volt az első pénzügyi intézmény, ami bedőlt, előtte ott volt például a Bear Stearns, vagy a Washington Mutual.

Az SVB kapcsán a nagy kérdés, hogy egy ekkora mérlegfőösszegű banknál a kockázatkezelés hogyan tudta megcsinálni, hogy a rövid durationnal rendező betétek mögé 10 éves állampapírokat vásároltak és semmiéle stressztesztet nem végeztek arra az esetre, ha elmozdulnának a hozamok. Nem véletlenül ütik a bankok részvényeit most, nagyon sok bank Európában és Magyarországon hasonlóan tett abban az értelemben, hogy a betétesek pénzét teljesen más lejáratú eszközökbe fektette. Pozitívum, hogy az országok többségében a betét/hitel hutató teljesen egészséges most, de kérdés, hogy mennyire változna ez meg, ha megindulna egy betétesi roham.

Most mindenki azt számolgatja, hogy mi van, ha a bankok arra kényszerülnek, hogy hozzányúljanak az eszközökhöz és eladják őket.

Nonszensz, hogy a számviteli szabályok (US GAAP, IFRS, MSZSZ) szerint nem market-to-market kell beértékelni őket, mert így a bankok mérlege valójában csak egy festmény.

Ami optimizmusra adhat okot, az az, hogy a Fed, mint intézmény és a világ jegybankjai végtelen mennyiségű pénzeszközzel rendelkeznek, végtelen lehetőségük van arra, hogy a betétesek védelmére siessenek. De ez alapvetően kérdőjelezi meg a bankrendszer tisztaságát. 2008 után hiába vezettek be egy rakás intézkedést, ennek ellenére úgy tűnik, hogy nem sikerült a hatóságoknak jó munkát végezni.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy meddig tarthat az esés a részvénypiacokon és vajon érdemes- e már beszállni, Elek Péter elmondta, hogy eddig is elég szkeptikus volt a részvénypiacokkal kapcsolatban. Normál esetben a jegybankoknak tovább kellene szigorítaniuk, mivel az infláció elleni harcban nem értek el semmit, csak azt, hogy a kamatlábakat feljebb rakták. Úgy sem sikerült érdemben leszorítani az inflációt, hogy a nyersanyagárakban volt egy decens korrekció. Ez egy jelentős bizonytalansági faktort jelent, így a Dialóg Alapkezelő befektetési igazgatója szerint aki jól akar aludni, annak érdemes valami nyugodt befektetési formát választani most.

Elek Péter Dialóg Befektetési Alapkezelő, befektetési igazgató

Gyurcsik Attila, Accorde Alapkezelő: Összeállt a tökéletes vihar

Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója alapvetően nem gondolja az SVB bedőlése miatt kialakult helyzetet annyira súlyosnak, mint ami a piaci reakciók alapján látszik.

Bár nem lehet tudni, hogy vannak-e még csontvázak a szekrényben, de véleménye szerint az SVB csődjéhez vezető okok nagyon speciálisak voltak.

Az SVB egy olyan bank, amely alapvetően technológiai startupoktól szerzett betéteket és bár hitelezett is, de betéteinek felét hosszú állampapírokba fektette. A kötvénypiacon jött egy hatalmas bukás, lehetett bukni 20 százalékot a kötvényeken, így elégette a tőkéjét ezen az egyébként jó minőségű amerikai államkötvény portfólión. Nem kötelező a bankoknak ezt veszteségként leírni, hanem be lehet kategorizálni lejáratig tartottként, akkor nincs szükség átértékelésre. De ez csak addig működik, amíg a betétesek nem akarják kivenni a pénzüket, mert akkor realizálni kell a veszteségeket.

Az események láncolatához hozzátartozik, hogy a private equity befektetések drasztikusan csökkentek a szektorban, a tőkebeáramlás negatívba fordult, nem jutottak friss tőkéhez az alapvetően veszteségesen működő startupok, így elkezdték kivenni a pénzüket, hogy finanszírozni tudják működésüket.

Összeállt a tökéletes vihar.

Az SVB a nagy kitettség áldozata lett, ez nagyon speciális eset volt. De nem jelenti azt, hogy ne lehetnének még olyan bankok, amelyek jelentős veszteséget érnek el a hosszú portfóliókon – véli Gyurcsik Attila.

2008-hoz képest nagyon sokban különbözik a jelenlegi helyzet, most sokkal konzervatívabbak a banki mérlegek, nem az a sztori, hogy boldog-boldogtalannak subprime hitelt adtak, akik ingatlanban spekuláltak. Az SVB egy nagyon konzervatív mérleggel rendelkező bank volt, állampapírba fektettek, még csak nem is igazán hiteleztek. A hibát ott követték el, hogy a duration mismatch-t nem kezelték, rosszul rakták össze a kötvényportfóliót. De erre biztos jön egy szabályozás, ami ezt helyreteszi.

Európában sokkal szigorúbb a szabályozás és a töredéke lehet, ami megjelenik a bankoknál potenciális veszteségként.

Megnyugtató a Fed közbelépése, hogy ezeket az állampapírokat befogadja fedezetnek, ezzel elkerülhetővé válik, hogy bármilyen banknak veszteséget kelljen leírnia a lejáratig tartott (HTM) portfolióján. Ezzel a lépéssel a probléma méregfogát kihúzták, bár lehetnek még utórezgések, hiszen egyik válság sem múlik el néhány nap alatt.

Ami a részvénypiacokat illeti, az esés a jó minőségű európai bankoknál inkább egy lehetőséget jelent, tipikusan a „gyerek kiöntése a fürdővízzel” esete. Az amerikai bankszektor szabályozása sokkal lazább - cserébe az amerikai bankszektor masszív nyereséget is termelt az elmúlt években, míg az európai bankok szenvedtek -, de most az európai bankok élvezik az előnyét, hogy konzervatívabb mérlegstruktúrára kényszerítették őket. A jó minőségű, 8-10 százalékos osztalékhozamot fizető európai bankok részvényeiben most inkább lehetőséget látunk – tette hozzá Gyurcsik Attila arra a kérdésre válaszolva, hogy eshetnek-e még a részvénypiacok, vagy már érdemes lehet beszállni.

Gyurcsik Attila Accorde Alapkezelő, vezérigazgató

Pintér András, MKB Alapkezelő: Nagy a különbség 2008-hoz képest

Pintér András, az MKB Alapkezelő befektetési igazgatója szerint múlt hét végére kialakult egy olyan helyzet, ami elfajulhatott volna, fennállt a kockázat, de a Fed közbelépett egy hatékony, jól célzott csomaggal. Az, hogy ilyen gyorsan, már a hétvégén egy ilyen fajsúlyos csomag megszületett, arra enged következtetni, hogy a döntéshozók is úgy értékelték, hogy valóban gyors kezelést igénylő helyzet alakult ki.

Az következő napok és hetek arról fognak szólni, hogy a piacon mindenki a bankok mérlegeit nézegeti, keresve, hogy kik lehetnek még sérülékenyek.

A nagy különbség a 2008-as helyzethez képest, hogy akkor a problémát az okozta, hogy toxikus eszközök voltak a banki mérlegekben, credit gyökerű volt a válság. Most nem erről van szó, inkább a likviditási helyzet, az idegen források (elsősorban betétek) koncentráltsága és stabilitása, illetve a banki mérlegek eszköz és forrás oldala közötti futamidő összhang (duration mismatch) van a középpontban. Sokan nem szeretik, hogy az európai bankszektor erősen szabályozott, ezt versenyhátránynak vélik, de most jól fog jönni, hiszen a fenti szempontokból az előző válság utáni szabályozói megerősítések az európai bankokat - a tengerentúli társaikhoz képest - nagyon komoly igazodásra és megfelelésre kényszerítették.

Nagy tanulság, hogy a pénzügyi rendszerben az egymástól való függőség mély tud lenni, és nem is mindig transzparens. A globális bankszektor egy nagy, összenőtt képződmény, ezért is van, hogy bármi történik, minden ország elkezdi vizsgálni ezeket a potenciális fertőzési csatornákat. Van egy látható problémakör, ami elkezdett elszabadulni, erre jött egy lépéscsomag, ami az első körös kockázatokat potens módon kezeli. De a következő pár hét még arról fog szólni, hogy mindenki – a szabályozók és a befektetők egyaránt – a banki mérlegeket vizsgálgatják, azokra a fent említett mutatókra fókuszálva, amelyek fontosságára az SVB mostani példája rávilágított.

A részvénypiaci kilátásokkal kapcsolatban Pintér András elmondta, hogy két részvénypiaci dimenziót érdemes vizsgálni. Az egyik, hogy a pénzügyi szektor hogyan reagál. Emellett van egy tágabb következmény, az erős hozammozgás és az újrarajzolt Fed-kamatpálya. A globális pénzügyi intézmények óvatosabbá válhatnak, a hitelezési aktivitás visszaeshet, a vállalati szektor szigorúbb kondíciókkal juthat majd finanszírozáshoz, forrásoldalon pedig erősebb árazási verseny jöhet, ebből adódóan szűkülő kamatmarzsokkal kell számolni, ami a pénzügyi szektor profitabilitására kedvezőtlenül hathat. A szélesebb körű piacoknak pedig nem jó hír, hogy a jegybankok nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Pénzügyi válságok esetén alapesetben kamatot emelni illogikus, monetárisan lazítani kell, viszont jelenleg egy erős inflációs környezetben élünk. Még bonyolultabb lett az egyenlet a jegybankoknál, ami egyébként sem volt egyszerű, mivel úgy kellett harcolni az inflációval, hogy közben elkerüljék a recessziót, és ebbe a képletbe bejött most még egy tényező az SVB bedőlésével.

A pozitív kimenetelek esélye érezhetően lecsökkent, ennek az újraárazódását látjuk a piacokon.

Pintér András MKB Alapkezelő, befektetési vezető

