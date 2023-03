Csak idő kérdése, és nem lesz veszélyesebb a koronavírus az influenzánál

Csak idő kérdése, és az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) nem lesz veszélyesebb a szezonális influenzavírusnál - közölte pénteken az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

"Csaknem elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor kijelenthető, hogy a Covid-19 már a szezonális influenzával egy szinten kezelhető - a vírus továbbra is veszélyes az egészségre és lesznek halálos áldozatai, ám nem okoz már felfordulást sem a társadalomban, sem az egészségügyi ellátórendszerben" - mondta genfi sajtótájékoztatóján Michael Ryan, a szervezet egészségügyi vészhelyzetekkel foglalkozó megbízottja.

A sajtóeseményen a WHO vezérigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz kijelentette: elégedett, mert az elmúlt három év folyamán első ízben mondható el, hogy az utolsó négyhetes periódus heti haláleseteinek száma alacsonyabb volt a három évvel ezelőtti, pandémiának nevezett időszak periódusaihoz képest. "Ez azt jelenti, hogy a pandémia időszakához képest ma sokkal jobb helyzetben vagyunk" - tette hozzá, továbbá reményét fejezte ki, hogy a WHO még ebben az évben csökkentheti a jelenleg még a maximális fokozaton tartott egészségügyi vészhelyzet készültségi szintjét.

A WHO 2020. január 30-án hirdette ki a nemzetközi közegészségügyi vészhelyzet legmagasabb fokozatát, amikor még csak Kínából jelentettek koronavírusos megbetegedéseket, és a napi esetszám 100 alatt volt.

A pandémiát, vagyis a világjárványt két hónappal később, 2020 márciusában hirdette ki a WHO; a hírre a világ országai egymás után vezették be a járványügyi korlátozásokat. A vezérigazgató ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy figyelmeztetésük ellenére nem minden ország tette meg a szükséges óvintézkedéseket; így három évvel később kijelenthető, hogy a Covid-19 csaknem 7 millió ember halálát okozta, közvetett áldozatainak száma pedig még ennél is magasabb.

Címlapkép: Getty Images