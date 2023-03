A magyar állam részesedést szerzett a Yettel Magyarországban

Részvénycsere ügyletet kötött az állam képviseletében eljáró Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. és a 4iG Nyrt. leányvállalataként működő Antenna Hungária Zrt. A tranzakció eredményeképpen a Corvinus Zrt. közvetett kisebbségi tulajdonrészt szerez a Yettel Magyarországban.

Az ügylet tovább gyarapítja a magyar állam vagyonát és szerepvállalását a stratégiai jelentőséggel bíró telekommunikációs ágazatban, valamint a részvénycserének köszönhetően a hazai telekommunikációs ágazat piacvezető szereplői közül kettőben is kisebbségi részesedésre tesz szert - közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium.

A tranzakcióval az állam amellett, hogy tovább diverzifikálja befektetési portfólióját a távközlési szektorban, erőteljesebben és hatékonyabban lesz képes – tulajdonosi oldalról – hozzájárulni az ágazat fejlődéséhez

- írja a GFM. Kiemelik:

A tranzakció közvetlenül nem érinti sem a Vodafone Magyarország, sem a Yettel Magyarország ügyfeleit.

Úgy vélik, hogy "növelni kell Magyarország szuverenitását és stabilitását", és "meg kell erősíteni a nemzeti tulajdon szerepét a stratégiailag kiemelt ágazatokban".

A 4iG a BÉT honlapján közölte, hogy:

Részvénycsereügyletről kötött megállapodást a 4iG Nyrt. leányvállalata, az Antenna Hungária Zrt., valamint a magyar állam képviseletében a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.

A szerződésnek megfelelően az Antenna Hungária a PPF Telecom Group magyarországi leányvállalataiban meglévő 25%-os tulajdonát megtestesítő részvénycsomagot cserélte el a Corvinus Zrt. által birtokolt Vodafone részvények 19,5 százalékára.

A tranzakcióval az Antenna Hungária 70,5%-ra növeli részesedését a Vodafone Magyarországban, és megszűnik befolyása a magyarországi Yettel-CETIN leányvállalatokban.

A most bejelentett tulajdonosi változásoknak megfelelően a Vodafone Magyarország igazgatósága hét főre bővül, amelybe a tulajdonosi arányoknak megfelelően a 4iG csoport öt főt delegálhat. A részvénycsere ügylet a mai napon lezárult.

A 4iG tavaly februárban szerzett többségi tulajdonrészt az Antenna Hungáriában (AH), az AH pedig 25 százalékos tulajdonosa volt a Yettelnek (korábban Telenor Magyarország), vagyis a tavalyi tranzakcióval a 4iG tulajdonrészt szerzett a Yettelben.



A 25 százalékos Yettel-csomag sorsa régóta lóg a levegőben, hiszen a 4iG stratégiája az, hogy a kiszemelt társaságokban irányító többséget szerez, a Yettel viszont nem ilyen volt, ott csak pénzügyi befektetők voltak, a Yettel üzleti kérdéseit, stratégiáját érdemben nem befolyásolhatták,nyilatkozta az Index-nek tavaly augusztusban Jászai Gellért, a 4iG elnöke, aki akkor azt is elmondta, hogy több forgatókönyvvel is rendelkeznek, a Yettelben lévő tulajdonrészük nemcsak versenyjogi, hanem finanszírozási és megtérülési szempontból is fontos kérdés lehet a jövőben.



Talán korábban létezett olyan forgatókönyv a 4iG-nél, hogy a hazai mobilpiacon úgy terjeszkedne, hogy a cseh nagytulajdonostól, a PPF-től további részesedést szerez a Yettelben, végül azonban a Vodafone Magyarországgal szerzett erős magyarországi mobil lábat a formálódó távközlési portfóliójához, így összességében a Yettelben meglévő részesedés elcserélése logikus lépés.



A magyar állam az állami tulajdonú Antenna Hungárián keresztül 2019 októberében szerezte meg a Telenor Magyarország (most már Yettel) 25 százalékát, ez a tulajdonrész a ma bejelentett tranzakcióval újra a magyar államhoz kerül (a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül).



A Vodafone Magyarország megszerzése 660 milliárd forint enterprise value mellett történt, az alapján a most elcserélt 19,5 százalékos részesedés értéke 128,7 milliárd forint lehetett.



