Fenntarthatósági jelentést adott ki az AutoWallis

Az AutoWallis publikálta első, a 2021-es évről szóló Fenntarthatósági jelentését, ezzel tovább haladva a 2019-es tőzsdei megjelenésekor kitűzött cél felé, mely szerint a vállalat az évtized végére a közép-keleteurópai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává válik. Ahhoz, hogy a régió 14 országában jelenlevő csoport ezt a célt elérje és folytatni tudja eredményes működését, megfelelően kell reagálnia az autóipari változásokra, és működése során az ESG szempontoknak is meg kell felelnie – jelentette ki Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója. Hozzátette: a szigorodó környezetvédelmi előírások miatt az autóipar átalakulása elkerülhetetlen, a technológiaváltáshoz folyamatos innováció szükséges. Kiemelte, hogy a jövőben egyre fontosabb lesz a teljes autóértékesítési értéklánc lefedése, a digitális értékesítési csatornák fejlesztése és a mobilitási szolgáltatások iránti növekvő kereslet kiszolgálása. A változásokhoz való alkalmazkodás mellett az AutoWallis stratégiájában kiemelt szerepet kap a környezettudatosság is, amit a vállalat jelentésében is bemutatott.

Az AutoWallis első Fenntarthatósági jelentésében megtalálhatóak a vállalat 2021-es ESG teljesítményei és kezdeményezései. A Csoport részvényesei, befektetői, elemzői, valamint munkavállalói így nemcsak a pénzügyi, gazdálkodási adatok alapján ítélhetik meg a társaság teljesítményét, hanem ezenfelül is betekintést kapnak a működésbe. Többek között ráláthatnak, hogy az AutoWallis milyen hatással van környezetére, közelebbi közösségére, szélesebb körben a társadalomra, valamint betekintést nyerhetnek az AutoWallis vállalatvezetési gyakorlataiba. Székely Gábor, az AutoWallis befektetői kapcsolatok és ESG igazgatója elmondta: annak érdekében, hogy a vállalat meglévő fenntarthatósági vállalásait magasabb szintre emelje, elindította az ESG-minősítés megszerzésére vonatkozó felkészülését. A társaság a Deloitte-ot bízta meg, hogy elkészítse ESG-jelentését és segítse az ESG-minősítés – jelenlegi tervek szerint – 2024 végéig történő megszerzéséhez szükséges további intézkedések kidolgozását.

Fenntarthatóság terén az AutoWallis kiemelt céljai között szerepel, hogy a Csoport működése, így az adminisztratív, értékesítési, szervizelési feladatok, valamint a szolgáltatások teljesítése során keletkező hulladékok minél magasabb arányban újrahasznosításra kerüljenek és a cégcsoport tulajdonában lévő ingatlanok energiahatékonyságát tovább fejlessze. Törekednek arra, hogy az energiaigényt egyre nagyobb részben megújuló energiaforrásokkal elégítsék ki, minél több eszközzel támogassák az elektromos autózás lehetőségeit, valamint a Csoport karbonlábnyomának csökkentése érdekében előnyben részesítsék a környezettudatos beszállítókat.

Az AutoWallis árfolyama megérezte az elmúlt hetek tőkepiaci hangulatromlását, így idén 5,3 százalékos mínuszban van a papír.

Címlapkép: Portfolio