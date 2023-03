Nevet változtat a Gloster leányvállalata

A Gloster a BÉT oldalán tájékoztatta a befektetőket, hogy 2023. március 17-én megtartott taggyűlésen a Minero IT Hungary Kft. tulajdonosai egyhangú döntéssel, 2023. május 1. napjával Gloster-Minero IT Hungary Kft.-re változtatták a vállalat korábbi nevét.

A Gloster-Minero IT Kft. 2021. októberében került a Gloster Csoportba. Kiemelt partnerként folyamatosan, évekre előre kiszámítható módon, évről-évre egyre nagyobb kapacitásokat lekötő ügyfele a VW, bajor BMW, és az ingolstadti Audi, de ügyfelei között tudja a német Vöröskeresztet is. A 1978-ban alapított bajor társtulajdonos a Sulzer GmbH, a világ tíz pontján – többek között az USA-ban és Indiában is – üzemeltet irodát, mintegy 80 millió EUR-os árbevételével és 1000 alkalmazottjával a német járműipar 15. legnagyobb IT-beszállítója. Ügyfele többek között a BMW, Audi, BASF, MAN, Daimler, Skoda.

A névváltoztatás célja, hogy a cégcsoport legnagyobb társaságát egységesen a Gloster márka alá vonják be és ezzel is erősítsék piaci pozícióját.

A Gloster az elmúlt évek során 9 céget vásárolt fel és integrálta saját szolgáltatási portfóliójába. Ennek köszönhetően egyrészt a Társaság a piacon egyedülálló IT kompetencia-portfólióval rendelkezik a szoftverfejlesztés, cloud és a rendszerintegráció területén, másrészt tavaly vette meg saját német cégét, így a magyar mellett a nyugat-európai piacon is aktívan terjeszkedik.

A 2023. januárban rekord szintű 1530 millió forintos nyitott rendelés állományról hírt adó Gloster kiemelkedő eredményekkel zárhatja a tavalyi évet: a menedzsment várakozása szerint cég adózott eredménye 43-54, EBITDA-ja várhatóan 14-20, árbevétele pedig 20-30 százalékkal nőhet az azt megelőző évhez képest, ami időarányosan teljesíti a menedzsment 2025-ös várakozásait.

A Glostert két független elemző is követi: az Erste 12 havi célára 1130 HUF, az Equlilor-é 1396 HUF, ajánlásuk egységesen tartás.

A Gloster részvényei ma 3,2, idén pedig 10,8 százalékos mínuszban vannak.