Vodafone részvényekre cserélte Yettel-részesedését a 4iG

Részvénycsereügyletről kötött megállapodást a 4iG Nyrt. leányvállalata, az Antenna Hungária Zrt., valamint a magyar állam képviseletében a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. A szerződésnek megfelelően az Antenna Hungária a PPF Telecom Group magyarországi leányvállalataiban meglévő 25%-os tulajdonát megtestesítő részvénycsomagot cserélte el a Corvinus Zrt. által birtokolt Vodafone részvények 19,5 százalékára. A tranzakcióval az Antenna Hungária 70,5%-ra növeli részesedését a Vodafone Magyarországban, és megszűnik befolyása a magyarországi Yettel-CETIN leányvállalatokban. A most bejelentett tulajdonosi változásoknak megfelelően a Vodafone Magyarország igazgatósága hét főre bővül, amelybe a tulajdonosi arányoknak megfelelően a 4iG csoport öt főt delegálhat. A részvénycsere ügylet a mai napon lezárult.

Az Antenna Hungária Zrt. részvénycsere útján megszerezte a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-től a Vodafone Magyarország alaptőkéjének 19,5 százalékát megtestesítő 35.476.749 darab, egyenként 500 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeit – tette közzé a 4iG csoport a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A tranzakcióval az Antenna Hungária 70,5 százalékra növelte közvetlen befolyásoló részesedését a Vodafone Magyarországban.

A csereügylettel Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt., így a magyar állam közvetett tulajdonába kerültek a PPF Telecom Group magyarországi leányvállalatainak (Yettel Magyarország Zrt., Yettel Real Estate Hungary Zrt., valamint a CETIN Hungary Zrt.) 25%-os tulajdonát megtestesítő részvényei. A csere eredményeként az Antenna Hungáriát a Corvinus Zrt. váltja tulajdonosként a magyarországi Yettel-CETIN cégekben, illetve a Corvinus Zrt. tulajdonrésze 29,5 százalékra csökkent a Vodafone Magyarországban.

Tulajdonrészünk növelése a Vodafone Magyarországban a pénzügyi befektetésként kezelt Yettel-CETIN részesedésünk cseréjével a 4iG csoport portfóliójába tartozó távközlési vállalatok integrációs folyamatainak végrehajtását erősíti

– hangsúlyozta a tranzakció kapcsán Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.

A tulajdonosi változások bejegyzését követően a Vodafone Magyarország igazgatósága a jelenlegi ötről hét főre bővül, melybe öt főt delegálhat a 4iG csoport, kettőt pedig a Corvinus Zrt. A felügyelő bizottság létszáma nem módosul. Az állam jogosultságai az irányító testületek tekintetében változatlanok maradnak.

A Vodafone és a Yettel ügyfeleit a tulajdonosi struktúra változása nem érinti, társaságok szolgáltatásait mind a lakossági, mind az üzleti ügyfelek a továbbiakban is változatlan formában vehetik igénybe - zárul a 4iG közzététele.

A 4iG tavaly februárban szerzett többségi tulajdonrészt az Antenna Hungáriában (AH), az AH pedig 25 százalékos tulajdonosa volt a Yettelnek (korábban Telenor Magyarország), vagyis a tavalyi tranzakcióval a 4iG tulajdonrészt szerzett a Yettelben.



A 25 százalékos Yettel-csomag sorsa régóta lóg a levegőben, hiszen a 4iG stratégiája az, hogy a kiszemelt társaságokban irányító többséget szerez, a Yettel viszont nem ilyen volt, ott csak pénzügyi befektetők voltak, a Yettel üzleti kérdéseit, stratégiáját érdemben nem befolyásolhatták, nyilatkozta az Index-nek tavaly augusztusban Jászai Gellért, a 4iG elnöke, aki akkor azt is elmondta, hogy több forgatókönyvvel is rendelkeznek, a Yettelben lévő tulajdonrészük nemcsak versenyjogi, hanem finanszírozási és megtérülési szempontból is fontos kérdés lehet a jövőben.



Talán korábban létezett olyan forgatókönyv a 4iG-nél, hogy a hazai mobilpiacon úgy terjeszkedne, hogy a cseh nagytulajdonostól, a PPF-től további részesedést szerez, végül azonban a Vodafone Magyarországgal szerzett erős magyarországi mobil lábat a formálódó távközlési portfóliójához, így összességében a Yettelben meglévő részesedés értékesítése logikus lépés.



A magyar állam az állami tulajdonú Antenna Hungárián keresztül 2019 októberében szerezte meg a Telenor Magyarország (most már Yettel) 25 százalékát, ez a tulajdonrész a ma bejelentett tranzakcióval újra a magyar államhoz kerül (a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül).