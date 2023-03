Teljes gőzzel rárepül a mozikra az Apple

Az Apple filmstúdiókat keresett meg partneri együttműködésre, amelynek keretein belül már idén megjelenhetnek a mozikban filmekkel, jövőre pedig még több bemutatót terveznek. A lehetséges filmek listáján szerepel a „Megfojtott virágok” című krimi Martin Scorsese rendezésében, Leonardo DiCaprio főszereplésével, az „Argylle” című kémthriller és Ridley Scott „Napóleon” című drámája.

Az évi 1 milliárd dolláros költés jelentős növekedés az elmúlt évekhez képest az apple-nél.

Az Apple eddigi filmjeihez csak a streaming előfizetők férhettek hozzá, vagy csak kevés moziban mutatták be őket. A vállalat most elkötelezett amellett, hogy legalább egy hónapig több ezer moziban fussanak a filmjei – állítják az ügyhöz közel álló források. Azt még nem gondolta ki az Apple, hogy hogyan fogja ezeket a filmeket a mozikban terjeszteni, a vállalatnak ugyanis nincs tapasztalata benne. Először a forgalmazási díjakról és a marketingköltségvetésről kell megállapodnia a potenciális partnerekkel. A filmstúdiók akár 100 millió dollárt is elköltenek a fontosabb filmjeik forgalmazására, ami jóval több, mint amit a streamingszolgáltatók fordítanak jelenleg az új sorozatok vagy filmek népszerűsítésére.

Az Apple elsősorban úgy tekint a mozikra, mint a streaming szolgáltatásának ismeretségét növelő eszközre, az új megjelenésekkel pedig a célja, hogy piacot szerezzen a versenyben.

A becslések szerint az Apple TV+ jelenleg 20-40 millió közötti előfizetővel rendelkezik, ami kevesebb, mint a Netflix, vagy a Disney+ előfizetői száma.

Miközben a technológiai óriások elbocsátásokat hajtanak végre a költségcsökkentési intézkedések nevében, a tartalomgyártásra fordított összegeket növelik. Ez segíthet a küszködő moziknak, a jegyeladások ugyanis még mindig a harmadával elmaradnak a járvány előtti, 2019-es szinthez képest. A Cineworld csődöt jelentett tavaly, az AMC pedig részvényeladással próbált meg friss készpénzhez jutni. A láncok a filmkínálat hiányát okolják a nehézségekért, véleményük szerint nem az a gond, hogy a mozilátogatók ne akarnának visszatérni a mozikba.

A legtöbb streaming szolgáltatóhoz hasonlóan az Apple is sorozatokra fordítja költségvetése nagy részét, az első nagy sikere a Ted Lasso című vígjátéksorozat volt. Az Apple azonban a hollywoodi stúdiója megalakulása óta finanszíroz filmeket, és filmes ambíciói azóta még inkább nőttek, hogy a 2021-es CODA című filmmel elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat. Az Apple ezt a filmet a Sundance Filmfesztiválon vásárolta meg rekordösszegért, 25 millió dollárért, és egyszerre forgalmazta a mozikban és az Apple TV+-on.

A Bloomberg által megszellőztetett hírre emelkednek a mozirészvények ma az amerikai kereskedésben, a Cinemark árfolyama 10 százalékot ugrott, az IMAX és az AMC 4, illetve 5 százalékot emelkedett – írja a CNBC. Emelkedik az Apple árfolyama is a kedvezőbbre forduló piaci hangulatban, a papír 1,7 százalékot erősödött.

Címlapkép: Getty Images