Hihetetlen képességeket kapott a ChatGPT: akár be is vásárol helyettünk a chatbot

A ChatGPT eddig csak a 2021-ben lejáró képzési adatokból tudott dolgozni, ám az új bővítmények segítségével már nem csak az internethez fér hozzá, hanem külső weboldalakkal is interakcióba léphet. Az egyik felhasználó hasonlata szerint ez éppen olyan, mintha más szolgáltatások lennének a ChatGPT „szemei és fülei”.

Az egyik felhasználó az alábbi videóban a ChatGPT segítségével keres egy receptet, majd megrendeli a szükséges hozzávalókat az Instacarttól. A ChatGPT automatikusan betölti az összetevők listáját, és átirányítja a felhasználót a webhelyre a megrendelés befejezéséhez.

Weve added initial support for ChatGPT plugins a protocol for developers to build tools for ChatGPT, with safety as a core design principle. Deploying iteratively (starting with a small number of users & developers) to learn from contact with reality: https://t.co/ySek2oevod