Tőzsdei bevezetése óta a legmagasabb EBIT-et és EBIT marzsot érte el a Waberer’s, miután 14,1 százalékkal bővülő árbevétellel zárta a 2022-es évet - derült ki a vállalat frissen publikált gyorsjelentéséből. A vállalat 675,9 millió eurós árbevétel mellett 33,3 millió eurós EBIT-et mutatott fel, így a cég tőzsdei pályafutása során először fizethet osztalékot a menedzsement javaslata alapján, amely részvényenként 100 forintos osztalékot irányoz elő.

Erős lett az év

2022-ben beérett a Waberer’s korábban elindított stabilizációs programja, így 2017-es tőzsdei bevezetése után rekord EBIT-eredményt (kamatok és adózás előtti eredmény) és marzsot ért el, mely lehetővé teszi,

hogy tőzsdei pályafutása során először fizessen osztalékot részvényeseinek.

A Waberer’s tavaly 14,1 százalékkal 675,9 millió euróra növelte árbevételét az egy évvel korábbi szinthez képest, miközben az EBITDA 7,8 százalékkal 80 millió euróra nőtt, az EBIT pedig még ennél is nagyobb mértékben, 22,5 százalékkal 33,3 millió eurós rekordszintre ugrott. Ennek köszönhetően az EBIT-margin is jelentősen, 4,6-ról 4,9 százalékra javult. Ami az adózott eredményt illeti, ez 10,5 százalékkal 16,2 millió euróra csökkent a 2021-es szinthez képest. Utóbbinak az oka elsősorban a hektikus EUR/HUF árfolyammozgás volt, mely tavaly 4 millió euró veszteséget okozott. A nem-realizált, készpénz mozgással nem járó pénzügyi eredmény nélkül számolt éves nettó eredmény 20,2 millió euró volt, mely 2,9 millió eurós éves növekedésnek felel meg.

A kiemelkedő teljesítményt egy kihívásokkal teli évben érte el a vállalat, mivel az orosz-ukrán háború több szempontból is kedvezőtlenül hatott a működésére. A Waberer’s csoportban dolgozó több száz ukrán származású sofőr közül a háború kitörését követően sokan hazamentek, miközben az ügyfelek egy részének ellátási láncát megszakították a felbomló együttműködések az orosz, illetve ukrán beszállítókkal. Eközben a megugró infláció is erőteljes működési költség-, illetve bérnyomás alá helyezte a vállalatot. A kihívások leküzdésében jelentős szerepet játszott, hogy az elmúlt években olyan cégcsoportstruktúrát sikerült kialakítani, amelyben mindhárom üzleti szegmens hasonló súllyal járult hozzá az eredményességhez. Az EBIT 30 százalékát az ITS (Nemzetközi Fuvarozási Szegmens), 33 százalékát az RCL (Regionális Kontrakt Logisztika Szegmens) és 37 százalékát a Biztosítási szegmens adta.

Éves szinten az ITS szegmens 22,8, az RCL szegmens árbevétele pedig 8,5 százalékkal bővült, míg a Biztosítási szegmens árbevétele 7,8 százalékkal csökkent 2021-hez képest (elsősorban a forint euróhoz képesti gyengülése miatt). Az árbevétel-növekedés az év nagy részében az üzemanyag-drágulás automatikus árszint növelő hatásának, illetve az ettől független sikeres áremeléseknek köszönhető.

A Waberer’s nettó adósságállománya 28,3 millió euróval nőtt 2022-ben, melynek oka döntően a készpénzből, illetve lízing által finanszírozott flottacsere program végrehajtása volt. A csoport nettó tőkeáttételi mutatója a 12 havi rendszeres EBITDA 1,88-szorosára változott a magasabb nettó adósságállomány következtében, mely megegyezik az elmúlt negyedévek átlagával.

A negyedik negyedév és a szegmensek

A negyedik negyedév több szempontból is hozzájárult ahhoz, hogy erősre sikerült a teljes éves teljesítmény. A Waberer’s árbevétele 2022 negyedik negyedévében 11 százalékkal 169,2 millió euróra emelkedett. Az EBITDA a negyedik negyedévben 8 százalékos bővülés után 21 millió eurót ért el. Az EBIT 2022 negyedik negyedévében harmadjára ért el 8 millió euró feletti szintet: az utolsó negyedévben 8,8 millió euró volt, ami 5,6 százalékos javulást jelent. Végül a nettó eredmény 7,8 millió euróra nőtt 2022 utolsó negyedévében, ami 31,8 százalékos javulást,

és egyben új rekordot is jelent.

Az utolsó negyedévben az erősödő forint hatására 2,5 millió euró nem realizált pénzügyi nyereséget eredményezett.

A negyedéves árbevétel növekedést elsősorban az ITS szegmens 22,5 százalékos bővülése támogatta. Miközben az aktív flottaméret, illetve a járművek által megtett km minimális mértékben csökkent előző negyedévhez képest (-0,5% és -2%), a szegmens árbevétel növekedésének forrása továbbra is a bázis időszakhoz képesti magasabb üzemanyag ár automatikus átárazási hatásának, illetve a nettó árszint (azaz az üzemanyag költséggel és útdíjjal csökkentett díjszint) sikeres növekedésének, illetve az alvállalkozók által végrehajtott szállítmányozási feladatokhoz kapcsolódó bevételek növekedésének (+12%) köszönhető. A korábbi negyedévben bevezetett bérstruktúra hatására a szegmens jelenleg nem küzd sofőr hiánnyal, így az aktív flottaméretet nem csökkenti jelenleg az esetleges sofőr hiány miatt nem kihasznált járművek száma, így nem keletkezik sofőrhiány miatt kieső bevétel a szegmensben.

Az RCL szegmens negyedéves árbevétele emellett 0,1 százalékkal csökkent, míg a Biztosítási szegmens negyedéves árbevétele a bázis időszak szintjéhez képest 10 százalékkal csökkent, mely – az előző negyedévekhez hasonlóan – a forint euróhoz képesti gyengülésének volt betudható.

Az EBITDA 2022 negyedik negyedévében tapasztalt növekedéséhez az ITS szegmens járult hozzá, hiszen a három szegmensből ez tudott emelkedő eredményt elkönyvelni.

Az ITS-ben az EBITDA 77,4 százalékkal 14,9 millió euróra nőtt, vagyis teljes EBITDA tömegnek több mint 70 százalékát tette ki. Az ITS szegmens negyedéves eredményét pozitívan befolyásolta a 2021 és 2022-ben megvalósított raktárlogisztikai fejlesztésekhez kapcsolódó – 2020-ban elnyert és az ITS szegmensben elszámolt - állami beruházási támogatás egy része is, melyből 1,9 millió euró 2022 utolsó negyedévében került elszámolásra. Ezen felül - a tavalyi évhez hasonlóan – az utolsó negyedévben került elszámolásra a flotta fogyasztás megtakarítása által elérhető energia megtakarítási kvóta EKR rendszerben történő értékesítése is, mely az ITS szegmens esetében 2,8 millió euró EBITDA javulást eredményezett.

Az RCL szegmensben az EBITDA 35,9 százalékkal 4 millió euróra csökkent, melynek oka a negyedéves közvetett költségek növekedése, mely részben egyes, egész évet érintő költség tételek év végén történő egyszeri, szegmensek közötti elszámolásának, másrészt a 2021 utolsó negyedévében jelentkező egyszeri pozitív, költség csökkentő tétel elmaradásának köszönhető, mely így év/év alapon számolva növekedés eredményez.

Végül a Biztosítási szegmens a negyedév során 2,2 millió euró rendszeres EBITDA-t ért el, mely 54,8 százalékos csökkentést jelent 2021 utolsó negyedévéhez képest. A csökkenés döntően a bázis időszakban (azaz 2021-ben) egyszeri pozitív hatásként felmerülő, biztosítási kártartalék újraértékeléséből eredő egyszeri hatásnak (2,5 millió euró) köszönhető.

Mit mond a menedzsement?

Barna Zsolt, a Waberer’s vezérigazgatója elmondta, hogy a rekordteljesítmény mögött a logisztikai szolgáltatások iránti növekvő piaci igény, a key account ügyfelek által elvárt, testreszabott szolgáltatásokra épülő stratégia, valamint a gyorsreagálású szervezeti kultúra áll. Barna Zsolt kiemelte: a 2022-es év teljesítménye lehetővé teszi, hogy a részvényesek is részesedjenek a megtermelt eredményből,

így a menedzsment részvényenként 100 forintos osztalék kifizetését javasolja az áprilisi közgyűlésen.

Ez a hétfői záróárfolyamon számítva 5,4 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

A vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatban kifejtette, hogy az elmúlt években nem csak stabilizálták a vállalat működését, hanem új irányokba is nyitottak, a további növekedést támogató több beruházást is előkészítettek vagy már el is indítottak. Tavaly olyan kiemelt stratégiai projekteket készítettek elő, melyek első eredményei 2023-ban már megmutatkoznak: az Ecseren épülő, 47 ezer négyzetméteres logisztikai központ az év végére magas készültségi fokot érhet el, miközben további raktárfejlesztési projektek előkészítése is folyik. 2023-ban lezárulhat az RCL szegmens első regionális akvizíciója, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a Waberer’s regionális fókuszú, komplex logisztikai szolgáltatást biztosítson.

A csoport emellett idén tovább növelheti az alacsony környezeti lábnyom mellett üzemeltethető logisztikai szolgáltatásai volumenét, így komoly hangsúlyt fektet a vasúti logisztikai képességei bővítésére, illetve tovább folytatja az alternatív meghajtású járművek bevezetésével kapcsolatos projekteket. Mindemellett transzparens ESG jelentési rendszert kíván bevezetni.

A tervek

Barna Zsolt a 2023-as üzleti tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy idén csökkenhet a logisztikai szolgáltatások iránti kereslet mind kontinentális, mind regionális viszonylatban a romló ipari termelési, illetve lakossági fogyasztási trendek következtében. Ez a tendencia a Waberer’s-t azonban kevésbé érintheti a magas hozzáadott értékű, minőségi logisztikai szolgáltatásokra fókuszáló működése miatt.

A Waberer’s menedzsmentje konzervatív tervezés mellett 2023-ban mérsékelt árbevétel-növekedésre, valamint a 2022-es év egyszeri pozitív hatása (2,7 millió eurós beruházási támogatás) nélküli értéknek megfelelő EBIT teljesítményre számít.

A Waberer's árfolyama megszenvedte az elmúlt hetekben tapasztalt tőkepiaci hangulatromlást, így a jegyzés idén 11,3 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Getty Images