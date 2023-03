Így válik a ChatGPT-ből hasznos munkahelyi társ: hazai cégek digitalizációját segíti a szuperokos chatbot

A Talk-A-Bot vállalati felhasználású chatbotokat fejlesztő cég a hazai AI felhasználásról és céges digitalizációs perspektívákról tartott sajtóbeszélgetést, ahol egyúttal bejelentették azt is, hogy a népszerű generatív mesterséges intelligencián alapuló chatbotot, a ChatGPT-t beépítik saját HR kommunikációs rendszerükbe, a CHEQ-be.

Deliága Ákos elmondta, hogy a generatív mesterséges intelligencia az alkalmazás adminisztrációs felületében kap majd helyet, és elsősorban a HR alkalmazottak munkáját segíti, cég szerint mintegy 30 százalékos hatékonyságnövekedést eredményezve.

A CHEQ-et főleg ipari és termelő vállalatok használják, akik sok fizikai dolgozót foglalkoztatnak. Megnehezíti a kapcsolattartást a nagy létszámú munkaerővel, hogy nincs céges laptopjuk vagy okostelefonjuk. A vállalatoknál gyakran a "bring your own device" (hozd a saját eszközödet) elv uralkodik, de a CHEQ-et a munkavállalók a Viberen, a Teamsen, és külön applikációként is elérhetik. Így egy olyan platformon kommunikálhatnak a HR osztállyal, amit már megszokhattak.

A Talkabot által fejlesztett chatbotok alapvetően előre meghatározott tudásbázis alapján adnak fix választ. A rendszert úgy tanítják be, hogy saját maga ne generáljon szöveget, a kérdésekre viszont releváns, és pontos választ találjon. Mivel sok vállalat szigorúan szabályozott környezetben működik, náluk a hibahatár mindig alacsonyabban van. Amennyiben a Talk-a-Bot releváns kérdéseket kap, azokat akár 95 százalékos pontossággal is meg tudja válaszolni.

Ezzel szemben a ChatGPT-vel kapcsolatban az egyik legnagyobb aggály, hogy hallucinál, vagyis ha nem tudja a választ, akkor is generál valamilyen szöveget. Így CHEQ-ben a ChatGPT-t előre megírt sablonokkal korlátozták le, és főleg olyan helyzetekben alkalmazzák, amikor nem feltétlenül kell formalizált, vagyis minden helyzetben kötött válaszokat adni. Ilyen helyzet lehet például a meghívók kiküldése egy céges eseményre.

A hazai vállalatok életében a külföldi munkavállalók megjelenésével a nyelvi akadályok leküzdése egyre sürgetőbb feladattá vált. A CHEQ- be ezért beépítettek egy automata fordítót is, hogy a ChatGPT által magyar nyelven legenerált válaszokat azonnal le lehessen fordítani a külföldi munkavállalók nyelvére. A rendszer jelenleg mongol, orosz, lengyel, ukrán, burmai, és vietnámi nyelvekre képes fordítani.

A vállalati ügyfélszolgálati eszközök megtérülése az egyik leggyorsabb a digitalizációs eszközök közül: a beruházási idő általában 1-2 két hónap, a megtérülési idő pedig 3-6 hónap körül mozog. A csomagnak része egy támogató funkció is, vagyis a Talk-a-Botnál figyelik, mit válaszol a robot, és ha kell finomítják. Istvánffy Zoltán, a Talk-A-Bot robottanítója elmondta, hogy a funkció akár a céges ügyfélnél is lehet, az ügyfélszolgálati munkatársak közül többen már maguk kezelik és tanítják a robotokat.

Achilles Georgiu, a CEU innovációs professzora kihangsúlyozta, hogy az eszköz nem fogja leváltani a HR dolgozókat, hanem a munkájukban segítve őket, egyfajta hatékonyságnövekedést eredményez majd. Ezt jól szemlélteti a következő példa: egy 200 alkalmazottal rendelkező húsipari cégnek eddig 4-5 napba telt papíralapon a bérjegyzék kiküldése. Ezek a dokumentumok most akár pár perc alatt legenerálhatók és a GDPR-nak megfelelő csatornákon kiküldhetők.

