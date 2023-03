Kiszabadult a szellem a palackból: így változtatja meg örökre az életünket a mesterséges intelligencia

A ChatGPT tavaly novemberben robbantotta fel az internetet, és a generatív mesterséges intelligencia képességeit látva a gazdasági szereplők fantáziája is beindult: hogy lehetne a technológiát a folyamataik javítására és a teljesítmény növelésére felhasználni. Ezzel együtt egyfajta pánikhangulat is eluralkodott a munkahelyeken és az egyetemeken, hiszen a mesterséges intelligenciáról hamar kiderült, hogy egészen komplex feladatokat is el tud végezni a kódolástól a szövegírásig. A bevezetés óta már lassan fél év telt el, a rendszerek ezidő alatt rengeteget fejlődtek, ám még mindig nem teljesen egyértelmű, mire lesznek jók. Ennek szerettünk volna utánajárni, így megkérdeztünk néhány hazai szakértőt arról, milyen változásokat hozhat a generatív mesterséges intelligencia a munkahelyeken, hogyan alakíthatja a tudományos világ fejlődését, illetve milyen etikai aggodalmak merülhetnek fel a technológia bevezetésével.

Ez is csak egy gép, pont, mint a többi

Gulyás László, az ELTE Mesterséges Intelligencia Tanszékének egyetemi docense szerint a ChatGPT egyértelműen újdonságnak számít, de a chatbot megjelenése egy történelmi mintázatba is belesimul. Eszerint a mesterséges intelligencia is csak egy gép, pontosan olyan, amilyeneket az ember az ősidőktől kezdve használ. A gépek célja pedig, hogy segítségükkel minél hatékonyabban el lehessen végezni bizonyos feladatokat.

Minden gépre igaz, hogy az egyetlen validációja a létezésüknek, hogy a feladatban, amely elvégzésére létrehozták, valamilyen minőségben jobban teljesít, mint az ember.



A mesterséges intelligencia esetében ez a feladat a természetes nyelv feldolgozása és az emberi kommunikáció imitálása. A technológiával szembeni elvárás, hogy értse a szövegként megadott inputokat, és természetes nyelvi formában, széles tudásbázisra építve próbáljon megválaszolni kérdéseket. Ha tényleg ezeket a feladatokat tudja elvégezni, akkor meg kell vizsgálni, melyek azok a szakmák, ahol hasznosítható.

Ahol tényekre van szükség, ott egyelőre csődöt mond

Az egyik munkakör, ahol élő szóban tesznek fel kérdéseket és releváns válaszokat várnak, az ügyfélszolgálat. Ha a chatbotok tökéletesednek, még az is elképzelhető, hogy ez a munkakör meg fog szűnni. A mesterséges intelligencia azonban egyelőre sokat hallucinál, így ez csak akkor teljesülhet, ha a hibákat kijavítják - mondta Gulyás. Addig is ott vannak a „butabotok” a feladat ellátására, ám velük kapcsolatban az ügyfelek azonnal érzik, hogy nem emberekkel beszélnek, amely negatívan befolyásolja az ügyfélélményt.

Igazi változások tehát csak akkor várhatók, ha a fejlesztők képesek megteremteni azt az egyensúlyt, amelyben kontrollálható, hogy mit mondhat a mesterséges intelligencia, de mégis rugalmasan és értelmesen válaszol.

Kmetty Zoltán, az ELTE TÁTK Szociológia Intézetének docense szerint a ma ismert generatív mesterséges intelligenciák elsősorban egyfajta asszisztensi szerepkört fognak ellátni. Természetesen nem veszik majd el az emberek munkáját, de bizonyos munkaköröket megváltoztatnak, egyes tevékenységek pedig háttérbe szorulnak majd. Az, hogy melyek lesznek ezek, egyelőre még függőben van, de abból kiindulva, hogy mely területeken vették már eddig is hasznát a nagy nyelvi modelleknek (LLM), következtethetünk a munka jellegére.

Ha a szoftverfejlesztési feladatokra gondolunk, akkor már most látszik, hogy bizonyos munkafolyamatokban az emberi hozzájárulás mértéke csökkenni fog. Valószínű, hogy egy programozó sokkal kevesebb időigényes, „favágó” jellegű munkát fog végezni, és több hangsúly helyeződik majd a „nagy egész”, tehát a bonyolultabb modellek kidolgozására.

Gulyás szerint a rendszerek megbízhatatlansága miatt a tesztelés és a programhelyesség bizonyítása továbbra is hangsúlyos feladatkör marad, hiszen szoftverkódban egy kis hiba is súlyos következményekhez vezethet. Az IT szakma egy másik területe az ember-ember interakción alapul, ahol az ügyfél igényeit először meg kell érteni, majd le kell lefordítani azokat a programozók nyelvére. A ChatGPT egyelőre az utóbbi lépcsőt tudja megvalósítani, vagyis amikor szöveges utasításokból (a GPT-4 már rajzolt vázlat alapján is) készít programkódot. Néha ezeken a területeken is szükségtelenül kreatív, egy nagyobb szoftver rendszerspecifikációjánál például elcsúszhat.

Az ügyféllel történő kommunikációban egyelőre kevésbé használható, hiszen még az emberi kollégák kommunikációjából is sok félreértés származik. Bizonyos értelemben nem ugyanazt a nyelvet beszéljük még mi emberek sem. Az ügyfél szóhasználatát, saját belső modelljeit kell ilyenkor lefordítani, és a gép valóban gyorsabban, hatékonyabban tanul, de ezeket nem képes megérteni.

Ezt erősítette meg Kiss Gergely, az Attrecto Zrt. alapítója is, aki szerint a szoftverfejlesztők közvetlen outputja néhány éven belül más lesz, ám az agyi tevékenység nem fog érdemben változni, hiszen ugyanúgy az „ügyfél fejével” kell majd gondolkozni.

A Toldi Gábor, a DTC solution ügyvezető igazgatója szerint a mesterséges intelligencia egyfajta tanácsköri szerepben is megjelenhet, főleg a munkahelyi problémák kezelésében. A chatbot ugyanis másodpercek alatt képes összeszedni strukturált megoldást olyan konfliktusos szituációkra is, amelyeket szenzitivitásuk miatt az alkalmazottak nem biztos, hogy jelentenének a HR felé. Az eszköz egyelőre még ingyen adja a válaszait, és a korábban említett dilemmák a pontatlansággal kapcsolatban továbbra is érvényesek, ám az már egyértelműen látszik, hogy erre a célra is egyre többen használják.

A chatbotok még túl sokat „delirálnak”, és ha ez nem változik, akkor egy olyan szakma sem tudja hasznát venni, ahol szigorúan tényekre van szükség. Természetesen időnként az ember is állíthat megalapozatlanul dolgokat, ám fontos különbség, hogy a legtöbben ennek tudatában vannak, és ezt különböző eszközökkel (például óvatos megfogalmazás) próbálják minimumra szorítani. Ez a gépnek egyáltalán nem megy – mondta Gulyás.

A tudományos pályán is bizonytalan a jövője

Természetes nyelvfeldolgozó rendszerek már a 2000-es évek óta léteznek, és számos területen használják is ezeket. Az első nagyobb hype 2013 környékén volt, amikor a modelleket először kezdték el szöveggenerálási és -elemzési feladatokra használni. A főleg kutatói tevékenység során alkalmazott modellek szövegklasszifikációban és szöveg alapú érzelemfelismerésben bizonyultak hasznosnak. A lehetőségek tárháza ennél persze szélesebb, hiszen alapvetően a felhasználókon múlik, hogy milyen adatokon, milyen problémákra tanítják be a rendszereket.

A természettudományos kutatásoknak csak a kisebb része az, ami hosszú szövegek létrehozását követeli meg, inkább az egzakt módon kidolgozott eredményekre és azoknak a kísérlet igazolására van szükség. Ehhez a ChatGPT hozzájárulása minimális. A szakirodalom feldolgozásában talán segíthet, de akár kontraproduktív is lehet, hiszen az ötletek gyakran csak a részletek alapos megismerése után jönnek. Léteznek modellek, amelyek adatkombinációk útján, automatikusan generálnak hipotéziseket, így ezek bizonyos értelemben az ötletelést is segíthetik. Ilyen eszközöket előszeretettel használnak például a gyógyszerkutatásban.

Kiss Gergely a tudományos asszisztenciával kapcsolatban kijelentette, hogy a kreatív megoldásokat elsősorban olyan tudásra lehet alapozni, amely a „fejünkben van”, ám az ember a gépnél lassabban és sokkal kevesebb információt tud feldolgozni. Az emberi gondolkodási architektúra fejlettebb, ám érték abban is lehet, amit a mesterséges intelligencia létrehoz.

Radikálisan át kell értékelni, milyen tudásra van szükségünk

Egyelőre nem teljesen egyértelmű, hogy mi lesz az iskolai számonkérés azon formáival, amelyek beadandókra, esszékre építenek. A Portoflio által megkérdezett szakemberek azon a véleményen vannak, hogy ennek nyomán visszatérhetnek a számonkérés régi formái, a feleletválasztós tesztek és a kisebb létszámú egyetemi szakokon a szóbeli feleltetés. Ha a tárgyi tudás ellenőrzését meg is oldják valahogy, a hallgatóknak akkor is meg kell tanulniuk szöveget írni, amelyek ellenőrzéséhez elvileg már fejlesztenek AI-detektáló rendszereket, ám ezek hatékonysága erősen vitatott. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy generatív eszközök egyelőre legfeljebb pár oldalnyi szöveget képesek megfelelő koherenciával létrehozni, nagyobb terjedelmű anyagoknál már összezavarodnak.

A másik kérdés, hogy milyen tudást akarunk átadni a diákoknak, de ez is folyamatosan változik. Latint vagy ógörögöt nagyon kevesen tanulnak már, és lehet vitatkozni arról, hogy ez mennyire volt hasznos tudás a maga idejében, de konszenzusosan mégis "kikerült az emberek fejéből." A matematika területéről is lehet hasonló példákat behozni: a diákokat még megtanítják írásban összeadni és kivonni, de papíron gyököt vonni már generációk óta nem tanítanak. Ez bizonyos értelemben természetes rendje a tudás bővülésének, ugyanakkor nem egyszerű eldönteni, mi az, amihez ragaszkodnunk kell. Gulyás László szerint külső forrásból begyűjteni a tudást természetesen önmagában nem elvetendő, de óriási kockázatot jelenthet, ha az ismeretszerzést csupán az elektronikus eszközeink működésétől vagy néhány cégtől (Google, Microsoft) tesszük függővé.

A magyar nyelvi modell

Nyelvi modelleket már Magyarországon is régóta alkalmaznak, ott van például a Hubert, vagy a Nyelvtudományi Kutatóközpont által kifejlesztett GPT3-as nyelvi modell is. Ezek a rendszerek hatékonyan végeznek el bizonyos feladatokat, de az olyan óriási adathalmazon betanított modellektől, mint a ChatGPT még messze vannak. Egy ehhez hasonló modell - amely a magyar nyelvet használja és magyar kötődésű tudásra épít - létrehozása viszont egyáltalán nem triviális kérdés. Ennek az az oka, hogy nehézséget okoz a megfelelő mennyiségű szöveg kiválasztása és feldolgozása, és az engedélyek megszerzése a szövegek tulajdonosaitól is időigényes feladat – mondta el Kmetty.

Az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszéke az OTP-vel együtt már dolgozik egy magyar nyelvű nyelvi modell megépítésén, ám amíg ez nincs kész, így a felhasználóknak többnyire meg kell elégedniük a nem magyar specifikus megoldások és a fordítóprogramok együttes használatával

Többet kellene foglalkozni etikai kérdésekkel

Egyelőre nyitott kérdés, hogy ki vállalja majd a felelősséget a mesterséges intelligencia által létrehozott végtermékért. A szoftverfejlesztő, vagy aki végül felhasználta a produktumot? Az már most látszik, hogy a fejlesztők saját maguk korlátozzák le a rendszereiket, hogy bizonyos kérdések esetében, amelyek politikailag érzékeny, illetve egészségügyi témákat érintenek – tehát ahol egy hibás döntés túl nagy kockázatot jelenthet vagy értékválasztásra készteti a rendszert – tartózkodjanak a válaszadástól.

Gulyás szerint előbb-utóbb minden generatív automatizálás estében felmerül a felelősség tisztázásának kérdése, ez viszont egy társadalmi feladat. Egy analógiával élve: a 20. század elején, amikor az első gépkocsik megjelentek az utakon, a technológiai fejlődés előre szaladt a szabályozáshoz képest. Ahogy nőtt az autók szám egyre több baleset történt. A társadalmi probléma végül elég súlyossá vált ahhoz, hogy kezeljék, létrejött a KRESZ, és a felelősségeket tisztázták. Az önvezető autók és a vezetéssegítő rendszerek esetében jelenleg is hasonló folyamatok zajlanak. Először meghatározzák ki a felelős, gyártó vagy a felhasználó, majd részben öntevékeny módon szabványokat hoznak létre a biztonsági rendszerek kiépítéséhez.

Kmetty szerint az etikai kérdések egyelőre nem kapnak elég figyelmet a mesterséges intelligencia fejlesztések során, a modellek még mindig számos előítéletet tartalmaznak, amelynek elsősorban az az oka, hogy

olyan szövegeken tanulnak, amelyeket emberek írnak, és olyan adatokat táplálnak beléjük, amelyek a jelenleg fennálló előítéleteinket és társadalmi viszonyainkat képezik le.

Ezek megszüntetését nehezíti, az úgynevezett black box jelenség is, amely azt jelenti, hogy sokszor még a fejlesztők számára is talány, mi alapján dönt a rendszer. Léteznek technológiák, amelyekkel vizsgálható a neurális hálót, ám ezek egyelőre erősen korlátozottak, így a fejlődésükig az outputot érdemes vizsgálni.

Pedig nagyon fontos, hogy a döntéstámogató rendszerekben ne legyenek előítéletek, hiszen egészségügyi és jogi területen is szóba jöhet az alkalmazásuk. Kmetty szerint nehézséget jelent, hogy hiába fejlesztenek ki nagy globális nyelvi modelleket, az etikai normák különböző országokban mások lehetnek.

A kockázat azonban mindig ott lehet, amely leginkább az betáplált adatok miatt jelenik meg. Óriási felelősség nyomja tehát a vállát annak, aki az adatokat összeállítja, hiszen hasonlóan egy közösségi média-buborékhoz, orientálni lehet vele az embereket egy-egy döntés meghozatalára – vélekedik Toldi. Ez pedig a jövőben egyre égetőbb kérdéssé válik, hiszen már most látszik, hogy az emberek előszeretettel fordulnak tanácsért ezekhez a rendszerekhez.

Toldi szerint egyre inkább előtérbe kerülhetnek a jogvitával kapcsolatos kérdések is, amelyekre eddig nem sok figyelmet fordítottak a kormányok, pedig fontos lenne tisztázni, kinek a tulajdonát képezi a mesterséges intelligencia outputja, vagyis az új adat. Ha például a mesterséges intelligencia élethűen utánozza le egy híres ember hangját, nem egyértelmű ki használhatja fel azt, illetve kinek tartozik érte jogdíjjal.

Címlapkép forrása: Getty Images