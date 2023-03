Volt államtitkár a Paks II.-ről: elképesztően veszélyes az oroszok üzenete, ellehetetlenülhet a projekt

„Elképesztően veszélyes” a Paks II. projekt megvalósítására a Roszatom hétvégi üzenete, amelyet a Portfolio-nak küldött a cég, mert azt üzeni, hogy az oroszok a fővállalkozói felelősséget át akarják pakolni a magyar megrendelőre, és „ez szerintem a projekt ellehetetlenülését vetíti előre” – jelentette ki Aszódi Attila, a Paks II. projektért korábban felelős államtitkár a 24.hu szerdai podcastjában. A Budapesti Műszaki Egyetem professzora szerint „kellemetlen helyzetbe hozta Magyarországot a Roszatom” azzal, hogy „ügyetlenkedett”, és nem értette meg az orosz és a magyar beruházási kultúra közötti különbségeket, így az erőmű tervezésének sok éves csúszása miatt az is kérdéses, hogy a felfutó magyarországi zsinóráram igényeket hogyan lehet kielégíteni. Szerinte komoly üzenet értéke volt annak, hogy Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, nyilatkozott a kormány aggodalmairól, és a projekt kormányzati végiggondolását helyesnek tartja. Ezek kapcsán kijelentette: „el tudom azt képzelni, hogy a kormány végül úgy dönt, hogy lezárja ezt a projektet, megszakítja ezt a szerződést a Roszatommal és az előkészített telephelyre egy másik szállítóval kezd tárgyalni”.

Hogy jutottunk idáig?

A mai podcast apropója, hogy amint múlt héten megírtuk: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azt nyilatkozta: aggódnak a Paks II. projektért és végiggondolják a lehetséges megoldásokat. Sőt, a Financial Times cikke azt is vázolta, hogy a kormány akár le is cserélheti az orosz fővállalkozót. Ezután az érintett Roszatom szombaton a Portfolio-nak küldött egy állásfoglalást és ebből vont le következtetéseket a ma közzétett adásban Aszódi Attila.

Közben lényeges volt még, hogy a Roszatom hétfőn jelezte: nem került szóba az ő lecserélésük a projektben, illetve tegnap hevesen cáfolta az erről szóló információkat a projektért felelős Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Azt hangsúlyozta, hogy a francia Framatome szerepe csak az irányítástechnikában nőne meg. Tegnap este pedig az orosz miniszterelnök-helyettessel is beszélt Szijjártó a két ország közötti energetikai együttműködésekről és a paksi projekt kapcsán azt közölte: „megállapítottuk, hogy az előkészítő munkálatok haladnak”, illetve tájékoztatta az orosz illetékest „a Framatome vállalattal történt tárgyalásokról, melyek célja, hogy a német kormány blokkolása ellenére is nyugat-európai irányítástechnikai rendszer kerüljön az új erőműbe”.

Íme, a legfőbb üzenetek

Mindezek után a szerdán megjelent podcastban Aszódi Attila, a projekt volt államtitkára és a Budapesti Műszaki Egyetem professzora, az alábbiakat mondta témák szerint rendezve:

Nem döglött ló még a projekt, de tényleg végig kell gondolni. Nem lehet kijelenteni, hogy a Paks II. projekt egy döglött ló, de Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának a nyilatkozata alapján (aggódnak a projekt miatt és keresik a megoldást), „helyes, ha végiggondolják, hogy mit lehet csinálni”. A szankciók ugyan most még nem akadályozzák a projekt végrehajtását, de közben egy csomó körülmény megváltozott.

Nem lehet kijelenteni, hogy a Paks II. projekt egy döglött ló, de Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának a nyilatkozata alapján (aggódnak a projekt miatt és keresik a megoldást), „helyes, ha végiggondolják, hogy mit lehet csinálni”. A szankciók ugyan most még nem akadályozzák a projekt végrehajtását, de közben egy csomó körülmény megváltozott. A beleragadás a legnagyobb kockázat. „Az a legfontosabb körülmény, hogy eltelt a szerződés aláírása több, mint 8 év, és a Roszatom nem hozta a projektet abba a helyzetbe, hogy érdemi kivitelezés folyjon. Néhány felvonulási létesítményt felépítettek, az 5-ös blokk alatt a munkagödröt kiásták, de az igazi nukleáris építés nem zajlik, miközben ennek már régen zajlania kellene. Ez az, ami a háborús helyzet adta bizonytalanság mellett mindenképpen elgondolkodtató”. „Nem is az a legnagyobb kockázat, hogy mi van, ha tovább csúszik a projekt, hanem az, hogy úgy ragadunk bele a projektbe, hogy a Roszatom végül képtelenné válik arra, hogy megvalósítsa a projektet, tehát nem tud atomerőmű épülni, miközben óriási igény lenne többlet kapacitásra. Eleve nagyon alacsony a beépített kapacitás, és azzal az erőmű rendszerrel, ami van, nem tudunk haladni a fejlődés útján.”

„Az a legfontosabb körülmény, hogy eltelt a szerződés aláírása több, mint 8 év, és a Roszatom nem hozta a projektet abba a helyzetbe, hogy érdemi kivitelezés folyjon. Néhány felvonulási létesítményt felépítettek, az 5-ös blokk alatt a munkagödröt kiásták, de az igazi nukleáris építés nem zajlik, miközben ennek már régen zajlania kellene. Ez az, ami a háborús helyzet adta bizonytalanság mellett mindenképpen elgondolkodtató”. „Nem is az a legnagyobb kockázat, hogy mi van, ha tovább csúszik a projekt, hanem az, hogy úgy ragadunk bele a projektbe, hogy a Roszatom végül képtelenné válik arra, hogy megvalósítsa a projektet, tehát nem tud atomerőmű épülni, miközben óriási igény lenne többlet kapacitásra. Eleve nagyon alacsony a beépített kapacitás, és azzal az erőmű rendszerrel, ami van, nem tudunk haladni a fejlődés útján.” A legmagasabb szinten zajlik a végiggondolás. Arra a kérdésre: van-e üzenete annak, hogy a projektért felelős Szijjártó Péter külgazdsági és külügyminiszter helyett Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója nyilatkozott a Financial Times-nak, Aszódi Attila úgy reagált: „Ez egyértelmű üzenet, és nyilvánvaló, hogy a miniszterelnök jóváhagyásával jelent meg. Ez azt jelzi, hogy legmagasabb szinten zajlik a végiggondolás, és abszolút hivatalosnak tekinthető az üzenet, tehát nem szivárogtatás ez, és egyértelműen a legmagasabb szintű kormányzati álláspont”.

Arra a kérdésre: van-e üzenete annak, hogy a projektért felelős Szijjártó Péter külgazdsági és külügyminiszter helyett Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója nyilatkozott a Financial Times-nak, Aszódi Attila úgy reagált: „Ez egyértelmű üzenet, és nyilvánvaló, hogy a miniszterelnök jóváhagyásával jelent meg. Ez azt jelzi, hogy legmagasabb szinten zajlik a végiggondolás, és abszolút hivatalosnak tekinthető az üzenet, tehát nem szivárogtatás ez, és egyértelműen a legmagasabb szintű kormányzati álláspont”. Ügyetlenkedő oroszok miatt legalább 5 éves csúszás van. A fő problémát abban látja Aszódi, hogy „óriási időkéslekedést halmozott fel a projekt, elsősorban az oroszok ügyetlenkedése, vagy a rossz menedzsmentje miatt.” Felrótta, hogy azt a 16 hónapot, amíg az Európai Bizottság az állami támogatási vizsgálatot végezte, az orosz fél felhasználhatta volna arra, hogy „a műszaki tervezés során saját kockázatára előrehaladjon, de csak takaréklángon végezte ezt”, és miután megjött Brüsszelből a jóváhagyás, „csak lassan tudott beindulni a tervezés”. Szerinte ez egy nagyon lényeges oka a mostani helyzetnek, illetve az is, hogy az orosz és az uniós beruházási-tervezési szabályok nagyon jelentősen eltérnek. Összességében úgy látja, hogy „a projektben jelenleg van legalább egy öt éves késedelem, de ezen belül ez a 16 hónap a kisebbik résznek számít”.

A fő problémát abban látja Aszódi, hogy „óriási időkéslekedést halmozott fel a projekt, elsősorban az oroszok ügyetlenkedése, vagy a rossz menedzsmentje miatt.” Felrótta, hogy azt a 16 hónapot, amíg az Európai Bizottság az állami támogatási vizsgálatot végezte, az orosz fél felhasználhatta volna arra, hogy „a műszaki tervezés során saját kockázatára előrehaladjon, de csak takaréklángon végezte ezt”, és miután megjött Brüsszelből a jóváhagyás, „csak lassan tudott beindulni a tervezés”. Szerinte ez egy nagyon lényeges oka a mostani helyzetnek, illetve az is, hogy az orosz és az uniós beruházási-tervezési szabályok nagyon jelentősen eltérnek. Összességében úgy látja, hogy „a projektben jelenleg van legalább egy öt éves késedelem, de ezen belül ez a 16 hónap a kisebbik résznek számít”. Nem értették meg a különbségeket az oroszok. Aszódi szerint Orbán Viktor kormányfő helyesen mondta 2014-ben, hogy „a Paks II. egy nagyon izgalmas kísérlet arra, hogy az oroszok tudnak-e Európában atomerőművet tervezni. Az, hogy ilyen hatalmas késedelem halmozódott fel, azt mutatja, hogy az oroszok nem értették meg azt, hogy nem lehet ugyanazzal a kultúrával, amellyel Oroszországban, vagy fejlődő országokban projekteket valósítanak meg, Európában projektet megvalósítani”. Ez szerinte nem magyar specialitás, mert a finneknél is hasonló történt, és szerinte a finnek a felhalmozott csúszás és a háború kitörésével adódó kockázatok együttese miatt döntöttek úgy, hogy kilépnek a szerződésből. Szerinte a magyar kormány is ugyanazokat a kockázatokat érzékelheti, mint amit a finnek is, így a magyar kormányzati végiggondolás is teljesen helyén való.

Aszódi szerint Orbán Viktor kormányfő helyesen mondta 2014-ben, hogy „a Paks II. egy nagyon izgalmas kísérlet arra, hogy az oroszok tudnak-e Európában atomerőművet tervezni. Az, hogy ilyen hatalmas késedelem halmozódott fel, azt mutatja, hogy az oroszok nem értették meg azt, hogy nem lehet ugyanazzal a kultúrával, amellyel Oroszországban, vagy fejlődő országokban projekteket valósítanak meg, Európában projektet megvalósítani”. Ez szerinte nem magyar specialitás, mert a finneknél is hasonló történt, és szerinte a finnek a felhalmozott csúszás és a háború kitörésével adódó kockázatok együttese miatt döntöttek úgy, hogy kilépnek a szerződésből. Szerinte a magyar kormány is ugyanazokat a kockázatokat érzékelheti, mint amit a finnek is, így a magyar kormányzati végiggondolás is teljesen helyén való. Elképesztően veszélyes a Roszatom megnyugtatónak látszó üzenete. Elsőre látszólag megnyugtató a Roszatom szombati közleménye, amit a Portfolio-nak küldött, de „szerintem ez az, ami igazán aggasztó a projekt megvalósítása szempontjából”. Szerinte a közlemény „azért nagyon durva, mert a szerződés nem erről szól”, hanem arról, hogy „a Roszatom fővállalkozóként, a teljes felelőssége mellett valósul meg a projekt, tehát a jelenlegi szerződésben az van, hogy az orosz hitel felhasználásával az orosz fél építi meg Magyarországon kulcsrakészen (az atomerőművet – a szerk.) és a végén átadja. Az, hogy a Roszatom arról beszélt, hogy közösen a magyar féllel akarja megvalósítani a projektet, ez azt üzeni nekem, hogy a Roszatom valójában egy újfajta szerződéses konstrukcióban gondolkodik és ez elképesztően veszélyes a projekt megvalósítása szempontjából, merthogy a jelenleg érvényes szerződés szerint egyértelműen a felelősségi viszonyok és hogy ha ezeket a felelősségi viszonyokat az orosz fél meg akarja változtatni, magyarán az orosz félnek a felelősségét ebben a rendszerben csökkenteni akarja, akkor én nem értem, hogy a projekt hogyan tudna megvalósulni.

Elsőre látszólag megnyugtató a Roszatom szombati közleménye, amit a Portfolio-nak küldött, de „szerintem ez az, ami igazán aggasztó a projekt megvalósítása szempontjából”. Szerinte a közlemény „azért nagyon durva, mert a szerződés nem erről szól”, hanem arról, hogy „a Roszatom fővállalkozóként, a teljes felelőssége mellett valósul meg a projekt, tehát a jelenlegi szerződésben az van, hogy az orosz hitel felhasználásával az orosz fél építi meg Magyarországon kulcsrakészen (az atomerőművet – a szerk.) és a végén átadja. Az, hogy a Roszatom arról beszélt, hogy közösen a magyar féllel akarja megvalósítani a projektet, ez azt üzeni nekem, hogy a Roszatom valójában egy újfajta szerződéses konstrukcióban gondolkodik és ez elképesztően veszélyes a projekt megvalósítása szempontjából, merthogy a jelenleg érvényes szerződés szerint egyértelműen a felelősségi viszonyok és hogy ha ezeket a felelősségi viszonyokat az orosz fél meg akarja változtatni, magyarán az orosz félnek a felelősségét ebben a rendszerben csökkenteni akarja, akkor én nem értem, hogy a projekt hogyan tudna megvalósulni. Az orosz felelősség átpakolása óriási kockázat, ellehetetlenülhet a projekt. Úgy folytatta „Ha egy kulcsrakész fővállalkozói szerződéses konstrukcióban az orosz fél jelenleg a szerződés szerint a felelős a projekt megvalósításáért, és most azt kommunikálja, hogy majd a magyar féllel együtt akarja ezt megvalósítani, akkor az azt jelenti, hogy kulcsrakészen nem tudja ezt megcsinálni, de hogyha eddig nem sikerült betartania a határidőt, akkor azt kérdezem, hogy egy puhább felelősségi rendszerben hogyan lehetne a projektet megvalósítani. Tehát a magyar fél szempontjából óriási kockázatokat hordoz, ennek a felelősségnek az orosz oldalról magyar oldalra történő átpakolása. Ez szerintem a projekt ellehetetlenülését vetíti előre valójában”. Mindezek miatt Aszódi szerint az, hogy a Roszatommal lehet-e folytatni, illetve befejezni a paksi projektet, „megkérdőjeleződött és tulajdonképpen Orbán Balázsnak a szavai ezt sugallják, tehát az, hogy a kormány aggódik és újra gondolja a helyzetet, egyértelműen ezt üzeni.”

Úgy folytatta „Ha egy kulcsrakész fővállalkozói szerződéses konstrukcióban az orosz fél jelenleg a szerződés szerint a felelős a projekt megvalósításáért, és most azt kommunikálja, hogy majd a magyar féllel együtt akarja ezt megvalósítani, akkor az azt jelenti, hogy kulcsrakészen nem tudja ezt megcsinálni, de hogyha eddig nem sikerült betartania a határidőt, akkor azt kérdezem, hogy egy puhább felelősségi rendszerben hogyan lehetne a projektet megvalósítani. Tehát a magyar fél szempontjából óriási kockázatokat hordoz, ennek a felelősségnek az orosz oldalról magyar oldalra történő átpakolása. Ez szerintem a projekt ellehetetlenülését vetíti előre valójában”. Mindezek miatt Aszódi szerint az, hogy a Roszatommal lehet-e folytatni, illetve befejezni a paksi projektet, „megkérdőjeleződött és tulajdonképpen Orbán Balázsnak a szavai ezt sugallják, tehát az, hogy a kormány aggódik és újra gondolja a helyzetet, egyértelműen ezt üzeni.” Kivitelezési költségek elszállása és kiszállás a szerződésből. Azt hangsúlyozta: a 12,5 milliárd eurós fixáras szerződésbe az oroszoknak 2014-ben bele kellett kalkulálnia minden jövőbeli várható árváltozást. Ezért szerinte a háború miatt elszaladt árakból fakadó kivitelezési költségnövekedést nem biztos, hogy a bíróság előtt meg tudná védeni az orosz fél, hiszen magát a háborút is az oroszok kezdték. A szerződésből való magyar kilépés kapcsán úgy fogalmazott: minden szerződésből ki lehet lépni, erre nyilván meg vannak a szerződéses keretek, de ez összességében egy komplex műszaki, gazdasági, pénzügyi, és geopolitikai kérdéskör és a kormány helyesen teszi, hogy mindezt végiggondolja.

Azt hangsúlyozta: a 12,5 milliárd eurós fixáras szerződésbe az oroszoknak 2014-ben bele kellett kalkulálnia minden jövőbeli várható árváltozást. Ezért szerinte a háború miatt elszaladt árakból fakadó kivitelezési költségnövekedést nem biztos, hogy a bíróság előtt meg tudná védeni az orosz fél, hiszen magát a háborút is az oroszok kezdték. A szerződésből való magyar kilépés kapcsán úgy fogalmazott: minden szerződésből ki lehet lépni, erre nyilván meg vannak a szerződéses keretek, de ez összességében egy komplex műszaki, gazdasági, pénzügyi, és geopolitikai kérdéskör és a kormány helyesen teszi, hogy mindezt végiggondolja. Összegző megállapítás. Azt hangsúlyozta: „korántsem világos, hogy az oroszok képesek ezt a projektet megvalósítani” és úgy látja, hogy a Roszatom mozgásterét nemcsak a már meglévő és készülő további uniós és amerikai szankciók szűkítik (pl. kettős felhasználási célú termékek, bankrendszeri szankciók, munkavállalás, utazás), hanem az orosz oldali lépések is, így például az orosz vízumügyi lépések.

Azt hangsúlyozta: „korántsem világos, hogy az oroszok képesek ezt a projektet megvalósítani” és úgy látja, hogy a Roszatom mozgásterét nemcsak a már meglévő és készülő további uniós és amerikai szankciók szűkítik (pl. kettős felhasználási célú termékek, bankrendszeri szankciók, munkavállalás, utazás), hanem az orosz oldali lépések is, így például az orosz vízumügyi lépések. Egy teljesen más konstrukció jöhet, ha kiesnek az oroszok. Úgy látja: „Ezt az erőművet (a jelenlegi műszaki szerződéses keretek között – a szerk.) az oroszok nélkül nem lehet megépíteni, mert a reaktortartályt, a reaktorszigetet, a nagy berendezéseket Oroszországban építik. Az egész erőmű magját az oroszok nélkül nem látom, hogy hogyan lehet megvalósítani.” „Ha Oroszországgal ellehetetlenül az együttműködés, vagy a Roszatom azt mondja, hogy ezt ő így nem tudja megvalósítani, akkor egy teljesen más konstrukció jön elő, egy másfajta erőműben kell gondolkodni”.

Úgy látja: „Ezt az erőművet (a jelenlegi műszaki szerződéses keretek között – a szerk.) az oroszok nélkül nem lehet megépíteni, mert a reaktortartályt, a reaktorszigetet, a nagy berendezéseket Oroszországban építik. Az egész erőmű magját az oroszok nélkül nem látom, hogy hogyan lehet megvalósítani.” „Ha Oroszországgal ellehetetlenül az együttműködés, vagy a Roszatom azt mondja, hogy ezt ő így nem tudja megvalósítani, akkor egy teljesen más konstrukció jön elő, egy másfajta erőműben kell gondolkodni”. Lezárhatja a kormány az oroszokkal az együttműködést, de az néhány év bukást jelent. „El tudom azt képzelni, hogy a kormány végül úgy dönt, hogy lezárja ezt a projektet, megszakítja ezt a szerződést a Roszatommal és az előkészített telephelyre egy másik szállítóval kezd tárgyalni”. „Ha a kormány értékeléséből az jön ki, hogy tényleg nagyon nagy kockázat van abban, hogy végülis a Roszatom a következő néhány évben ezt meg tudja csinálni, akkor racionális lépés az is, hogy azt mondjuk: nem megyünk tovább és innentől kezdve valaki mással tárgyalunk”. Ez a helyzet szerinte új szerződéses keretrendszert, új környezetvédelmi és egyéb engedélyeket, új finanszírozást is magával von, és az Európai Bizottsággal is egyeztetni kell, és ezek „minden bizonnyal néhány évet hozzátennének a projekt megvalósításához”.

„El tudom azt képzelni, hogy a kormány végül úgy dönt, hogy lezárja ezt a projektet, megszakítja ezt a szerződést a Roszatommal és az előkészített telephelyre egy másik szállítóval kezd tárgyalni”. „Ha a kormány értékeléséből az jön ki, hogy tényleg nagyon nagy kockázat van abban, hogy végülis a Roszatom a következő néhány évben ezt meg tudja csinálni, akkor racionális lépés az is, hogy azt mondjuk: nem megyünk tovább és innentől kezdve valaki mással tárgyalunk”. Ez a helyzet szerinte új szerződéses keretrendszert, új környezetvédelmi és egyéb engedélyeket, új finanszírozást is magával von, és az Európai Bizottsággal is egyeztetni kell, és ezek „minden bizonnyal néhány évet hozzátennének a projekt megvalósításához”. Érdemes lehet akár egy teljesen új erőműben gondolkodni. Úgy fogalmazott: „igen, lehet, hogy érdemes elgondolkodni” egy teljesen új projektben, egy új nagy erőműben, aminek a rendszerbe állítása minimum 12 évbe telne a telephely kiválasztásával együtt, ha viszont a Paks II. konstrukció menne tovább, még annál is leghamarabb a 2032-es üzembe állítást tartja reálisnak.

Úgy fogalmazott: „igen, lehet, hogy érdemes elgondolkodni” egy teljesen új projektben, egy új nagy erőműben, aminek a rendszerbe állítása minimum 12 évbe telne a telephely kiválasztásával együtt, ha viszont a Paks II. konstrukció menne tovább, még annál is leghamarabb a 2032-es üzembe állítást tartja reálisnak. Nem világos a német döntés, de a Framatome képes a projektre. Számára „nem világos, hogy az engedélyt miért nem adják ki” a német kormány ráhatása miatt a német exporthatóságnál a Siemens Energy részére, hogy leszállíthassa az irányítástechnikát. Hangsúlyozta: Nyugat-Európában a Framatome az egyetlen olyan cég, amely képes atomerőművet tervezni és építeni, illetve van európai referenciája (a finn atomreaktor, az EPR nyomottvizes technológiával most indult el, a briteknél is építenek két blokkot és Franciaországban is, így tehát három európai ország hatósági engedélyezési folyamatán is átment a cég mostanában).

Számára „nem világos, hogy az engedélyt miért nem adják ki” a német kormány ráhatása miatt a német exporthatóságnál a Siemens Energy részére, hogy leszállíthassa az irányítástechnikát. Hangsúlyozta: Nyugat-Európában a Framatome az egyetlen olyan cég, amely képes atomerőművet tervezni és építeni, illetve van európai referenciája (a finn atomreaktor, az EPR nyomottvizes technológiával most indult el, a briteknél is építenek két blokkot és Franciaországban is, így tehát három európai ország hatósági engedélyezési folyamatán is átment a cég mostanában). Az akkumulátor gyárak miatt is kellemetlen helyzetbe hozta Magyarországot a Roszatom. A debreceni akkumulátorgyár várható zsinóráram igénye 700 MW, és egyéb betelepülő cégek miatt is tényleg nagy szükség van Paks II.-re és „ebből a szempontból is nagyon kellemetlen helyzetbe hozta Magyarországot a Roszatom azzal, hogy ezt a Paks II. projektet ennyire elnyújtotta és ennyire megcsúszott a projekt megvalósítással, mert nagyon nagy szükség lenne az ipar és a lakosság szempontjából is erre a zsinór áramtermelésre”.

