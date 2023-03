A chatbotok romba dönthették volna a hirdetési piacot, a Microsoft viszont egy vezércsellel megakadályozta ezt

A Microsoft alelnöke, Yusuf Mehdi egy szerdai blogbejegyzésben közölte, hogy a vállalat jelenleg vizsgálja, hogy jeleníthetne meg hirdetéseket a chat-élményben. A The Verge kérdésére a Microsoft azt a választ adta, hogy a hirdetések tesztüzemben már megjelenhetnek néhány felhasználónál.

Azt egyelőre nem tisztázták, hogy mennyi hirdetéssel találkozhatunk majd, ahogy azt sem, hogy a Microsoft közvetlenül hirdetésfeladótól vagy a weboldaltól szerzi-e be a hirdetést. A blogbejegyzésben Mehdi azt írja, hogy a Microsoft "meg akarja osztani a hirdetési bevételt azokkal a partnerekkel, akiknek a tartalma hozzájárult a chatbot válaszaihoz."

Bing Chat now has Ads!It's going to be fascinating to see how the unit economics of Ads in language models will unfold and affect search advertising.1/3 pic.twitter.com/o5YjRjikOP