Figyelem! Ezekkel a receptekkel kopasztják meg a magyarokat, íme a csalók aljas húzásai

Apróhirdetésekkel trükköző szélhámosok, telefonos adathalászok, álbanki ügyintézők, piti csalárd adománygyűjtők és kiterjedt piramisjátékot építő bűnözők: számos olyan recept létezik, amellyel a csalók a magyarok bankszámláit akarják megcsapolni. Sajnos a keserű valóság az, hogy egyre sikeresebben: az MNB statisztikái szerint 2022-ben 3,5-szer több pénzt, mintegy 9 milliárd forintot csaltak ki ehhez hasonló módszerekkel a banki ügyfelektől többnyire átutalásokon keresztül, kártyás csalásokkal pedig további bő egymilliárd forintot tüntettek el. Összeszedtük az utóbbi hónapok virális csalási módszereit és ügyeit.

2022 negyedik negyedévében a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal elkövetett visszaélések száma kicsivel több, mint 41 ezer, az okozott kár értéke pedig 1,1 milliárd forint volt. A harmadik negyedévhez képest nőtt a visszaélések száma, viszont azok összértéke csökkent – írta az MNB a legfrissebb elérhető adatok publikálásakor. 2021 közepétől gyorsan nőtt a kártyás visszaélések száma és értéke 2022 elejéig, azóta lelassult, miközben a kártyás forgalom továbbra is gyorsan bővült.

A jegybank kibocsátói és elfogadói oldalra bontva közli a visszaélésekről szóló statisztikáját, ezek azonban nem adhatók össze, mert lehetnek átfedések e kettő kategória között. Ugyanakkor az látszik, hogy a kibocsátói és az elfogadói oldalon elkövetett kártyás visszaélések között már hosszú ideje magasan vezetnek az internetes, postai és telefonos csalások, de még mindig itt vannak velünk a lopott vagy elveszett kártyákkal, és a hamis kártyákkal elkövetett visszaélések.

Az MNB arról is statisztikát vezet, hogy az elektronikus csalások során keletkező kárt az ügyfél vagy a bank viseli-e. A kártyás csalások esetén a veszteségek egy részét az ügyfelek, más részét a kibocsátó és az elfogadó szolgáltató viseli, a tavalyi negyedik negyedévben a terhek durván felét állták az ügyfelek, kicsit több, mint negyedét az elfogadók, kicsit kevesebb, mint negyedét a kibocsátók.

Az átutalások esetében a forgalommal arányosan továbbra is alacsony a visszaélések száma és értéke, ám baljóslatú tendencia, hogy az egy évvel korábbi negyedévhez képest 2022 utolsó negyedévében több mint 7-szer annyit próbálkoztak és közel 3-szor több sikeres visszaélést hajtottak végre. 2022 egészében több mint 5-ször többet próbálkoztak, és 2,5 szer több esetben jártak sikerrel a csalók, mint 2021-ben.

2022-ben kicsit több mint 9 milliárd forintot nyúltak le a csalók, míg 2021-ben csak 2,5 milliárd forintot tudtak meglovasítani, tehát összességében több, mint 3,5-szeresére emelkedett az átutalásokkal elkövetett sikeres visszaélések értéke.

Ezeknél a csalásoknál általában az ügyfél maga utalja át a pénzt egy csaló számlájára, így itt a károk nagy része is az ügyfelet terheli.

Az MNB megjegyzi, hogy a visszaélések kapcsán egyre jelentősebb a szerkezeti átrendeződés a megtévesztésen, illetve pszichológiai manipuláción alapuló formák felé, amelyeknél az ügyfelek figyelmetlenségét, illetve naivitását próbálják kihasználni a csalók. Az ügyfelek tudatosságának növelése ezen a téren hozzájárulhat a visszaélések megakadályozásához. Cikkünk második felében összegyűjtöttük, milyen csalási receptekből dolgoznak itthon a bűnözők az utóbbi időszakban.

Telefonos adathalászok

Az egyik leginkább kiterjedt hálózat űzi az utóbbi egy-két évben a telefonos adathalászat művészetét, amikor különböző hivatalos személyeknek, banki ügyintézőnek adják ki magukat a csalók, és így szereznek információkat, illetve a végső cél, hogy az ügyfél pénzét az általuk kontrollált számlára utaltassák.

A kereskedelmi bankok ma már szinte havi jelleggel jelentenek ilyen eseteket, amikor általában telefonon, sms-ben vagy akár a már egyre ódivatúbbnak tűnő e-mailben (amihez már az elmúlt évek alatt hozzászoktunk) küldenek a nevükben leveleket, de például március elején az MNB küldött arról tájékoztatást, hogy a nevükben trükköznek.

Ősszel számoltunk be részletesen egy telefonos adathalász esetről, amely során az óvatlan ügyfél több millió forintot bukott, érdemes észben tartani a csalási módszer minden egyes részletét, hogy legalább ez a recept ne működjön többé.

Piramisjátékok

A kriptós piramisjátékok ideje sem járt le, de a hagyományos, magas hozammal kecsegtető átverésre épülő hálózatok is még mindig sokakat fosztanak ki. Nemrégiben bukott ki, hogy piramisjátékosok egy akár 10 ezer fős hálózatot építhettek Magyarországon, és egyre sötétebb vizekre evez a Falcon-ügy is, amelyben néhány ezren lehetnek érintettek. Utóbbi ügyben az MNB piacfelügyeleti eljárást indított.

SMS-es csalások

Nagy divat lett az utóbbi időben az is, hogy sms-t küldenek a csalók arról, hogy csomagunk érkezik, de be kell fizetni pár ezer forintot, vagy tartozásunk van egy streaming szolgáltató felé. Ezek általában olyan kisebb összegű átverések, amelyekre sokan nem is figyelnek, és hazafelé a buszon vagy a fotelben netezgetve lazán kifizetik az összeget. Az sms-ek mellett a különböző üzenetküldő rendszereken is támadnak a csalók, itt mutattuk be, ahogyan egy WhatsApp-üzenetben jelentkeztek apróhirdetésre a szélhámosok.

Online „adománygyűjtés”

Az összes csalási módszer gyakorlatilag az ügyfelek manipulációjára, megtévesztésére épül, az elkövetők általában megpróbálnak más személyek bőrébe bújni, és így kicsalni a nekik szükséges adatokat, kártyaadatokat, megfertőzni eszközöket, de sok olyan eset is előfordul, amikor egyszerűen online kérnek adományokat a csalók olyanok nevében, akiknek nem is segítenek. Erre a pofonegyszerű módszerre példa az a férfi, aki nemrégiben a TikTokon kezdett el adományokat gyűjteni a “Szegedi Koraszülött mentőknek”, ám az OMSZ hivatalos oldalán határolódott el a csalótól.

Unokázás új köntösben

Az úgynevezett „unokázás” vagy unokázós csalás is arról szól, hogy időseket hívnak fel találomra a csalók, és azt állítják, az unokájuk bajba került valamiért, és azonnal pénzre van szükségük. A horogra akadó nagyszülők ilyenkor pénzt küldenek a csalók számlájára.

Ezt a fajta csalási típust emeli új szintre a mesterséges intelligencia: léteznek már ugyanis olyan mesterséges intelligenciával működő hanggeneráló szoftverek, amelyeknek mindössze néhány mondatnyi hanganyagra van szükségük ahhoz, hogy meggyőzően tudják reprodukálni a beszélő hangját és érzelmi tónusait, de olyanok is vannak, amelyeknek mindössze három másodpercre van szükségük az autentikus imitációhoz. Ez volt a leggyakoribb csalástípus az Egyesült Államokban tavaly, ez okozta legnagyobb anyagi veszteséget az áldozatoknak, és jobb, ha résen leszünk, mert a csalási trendek előbb-utóbb Magyarországra is be szoktak gyűrűzni.

Szélhámos árusok

Egyre több olyan történet bukik ki, amikor szélhámosok nagyobb értékű tárgyakat hirdetnek meg közösségi vagy apróhirdetési piacokon, előre utalást kérnek, de az árut sosem küldik el a vevőnek, mert az egyébként sosem volt az övék. Volt olyan csaló, aki a saját nagyanyját is megkárosította, internetes csalásokkal legalább ötven embert átvert, egy másik csoport legalább 70 magyart ejtett át, de előfordult olyan eset is, amelyik speciális kört célzott meg: olcsón árultak tűzifát, amelyet sosem szállítottak le.

Címlapkép:Getty Images