Kitart a lendület, emelkednek a tőzsdék

Portfolio 2023. március 31. 09:20

Ázsiában kedvező hangulatban telt a kereskedés, ezt követően Európában is pluszban nyitottak a tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása szerint pedig Amerikában is kitarthat a kedvező hangulat a hét utolsó kereskedési napján. Ma is érkeznek azonban fontos gazdasági adatok: az eurózóna előzetes inflációs adata mellett az amerikai PCE inflációs mutató kerül publikálásra.