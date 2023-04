Feltűntek a színen a ChatGPT kihívói, amelyek óriási felfordulást okoznak majd

Ki ne halott volna már az OpenAI szöveggeneráló chatbotjáról, a ChatGPT-ről? Az egyre finomodó mesterséges intelligencia mellett azonban számos másik chatbot is létezik, amely élethűen imitálja az emberi nyelvet, és óriási tudásbázishoz fér hozzá. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a chatbotokat, amelyek a jövőben még felboríthatják az internet megszokott rendjét.

Aki esetleg lemaradt volna róla: a ChatGPT

2022 november végén vált elérhetővé az OpenAI mesterséges intelligenciával megtámogatott nyelvi modellje, a ChatGPT 3.5, amely forradalmi áttörést jelent, hiszen a chatbot az egyszerűbb kérdések megválaszolása mellett olyan komplexebb feladatokat is teljesít, mint a versírás, illetve a programozás. A GPT 3.5-öt az Microsoft Azure AI szuperszámítógépes infrastruktúráján képezték ki. A nyelvi modell optimalizálásához egy emberi visszajelzéseken alapuló megerősítő tanulási módszert, vagyis az RLHF-et (reinforcement learning from human feedback) alkalmazták

Az OpenAI pár héttel ezelőtt jelentette be, hogy lecseréli a ChatGPT-t működtető nyelvi modellt egy újabb verzóra a GPT-4re. A GPT-4 hasonló módszer alapján jött létre, de az OpenAI szerint a modell hatékonyabban bonyolítja le a hétköznapi beszélgetéseket. Az egyik legnagyobb különbség a korábbi verzióhoz képest, hogy a GPT-4 képeket is fel tud dolgozni. A rendszer a GPT-3.5-tel ellentétben multimodális, vagyis ki tudja elemezni a képek tartalmát, és ezt az információt párosítani tudja a szövegekkel, például a „Mi van a képen?” jellegű kérdésekkel.

Bing – Microsoft

A Microsoft a ChatGPT megjelenése után nem sokkal bejelentette, hogy a chatbotot beköltözteti saját keresőmotorjába, a Bingbe. A cég folyamatosan bővíti a tesztelők körét, akiknek eleinte még jó párszor sikerült „kiakasztaniuk” a chatbotot, amely többször adott vissza inkoherens válaszokat, de előfordult, hogy egyenesen megfenyegette a felhasználókat. A Microsoft később úgy döntött, hogy szűkebb keretek közé helyezi, milyen válaszokat adhat a mesterséges intelligencia, amely hosszú szövegek generálása helyett most inkább az internetes találatok összegyűjtésében jeleskedik. A Bing nemrég egy új kreatív funkcióval is kibővült: egy képgenerátor segítségével szöveges utasítás alapján hoz létre képeket.

Bard – Google

A ChatGPT-vel felszrelt Bingre a Google-nek is reagálnia kellett valahogy, így bejelentették saját chatbotjukat, a Bardot. A chatbotról a múlt héten kezdődő széles körű tesztelések során kiderült, hogy pillanatok alatt képes hosszú szövegblokkokat létrehozni, amíg a ChatGPT egyenként „gépeli be” a karaktereket. A Bard egy olyan funkcióval is rendelkezik, amely a válaszokat három különböző vázlatban jeleníti meg, hogy a felhasználók kiválaszthassák a nekik tetszőt.

A pontosságon azonban még mindig van mit javítani: a Google közleményben figyelmeztet arra, hogy a Bard nem mindig találja meg a megfelelő választ a kérdésekre. A hír nem újdonság: a Bard februári bemutatóján rosszul válaszolt egy kérdésre, amelyre a befektetők igencsak érzékenyen reagáltak: a vállalat rövid időn belül 100 milliárd dollárt vesztett az értékéből.

Socratic – Google

A Google még 2020-ban dobta a piacra a Socraticot, amelyet egy tanulást segítő alkalmazásként mutattak be. A Socratic középiskolai és egyetemi szinten segíthet azoknak a diákoknak, akik elakadtak a tananyagban úgy, hogy kész válaszokat ad a kérdéseikre. Az alkalmazás egy képfelismerővel is fel van szerelve, vagyis a feladatokat (például matematikai egyenleteket) be is lehet fotózni, amelyekhez részletes levezetést javasol. Az alkalmazásba összesen 9 tárgy tananyaga van betárazva, amelyek megértését vizuális segédletekkel támogatja.

Claude – Anthropic

A Claude-ot a Google által támogatott Anthropic kutatólabor fejleszti, amely eddig 300 millió dollárt kapott a techcégtől. A fejlesztők azt hangoztatják, hogy a chatbot sokkal visszafogottabb és kimértebb válaszokat ad még a legtolakodóbb kérdésekre is versenytársaihoz, a ChatGPT-hez és a Google Bardhoz képest. Az Anthropicot egyébként ex-OpenAI alkalmazottak alapították, akik szerint a chatbotjuk kevésbé hajlamos a "káros tartalmak" előállítására, és beszélgetni is könnyebb vele. A cég azt álltja, hogy egy segítőkész, őszinte és ártalmatlan mesterséges intelligencián dolgoznak. A Claude-ot még nem hozták nyilvánosságra, egyelőre a házon belüli tesztelés fázisában van.

DuckDuckGo

A személyes adatok védelmét előtérebe helyező böngésző a DuckDuckGo a ChatGPT és a Claude chatbotokat működtető rendszereket használja, és a Wikipédia valamint az Encyclopedia Britannica szócikkeiből állítják össze a válaszaikat. A keresőbe integrált digitális asszisztenst bővítményként adhatjuk hozzá a DuckDuck böngészőhöz. Az eszköz ingyenes, és a DuckDuckGo telefonos, valamint asztali számítógépes böngésző alkalmazásaiban is elérhető.

A Binggel ellentétben DuckAssist nem igazi chatbot. A hosszú szövegek generálása helyett az eszköz automatikus választ javasol, amikor felismer egy keresőkifejezést. Ha elérhető az AI-alapú válasz, a keresési eredmények között egy varázspálca ikon jelenik meg a "kérdezz meg" gombbal. A vállalat szerint a DuckAssist még béta fázisban van, így nem biztos, hogy minden felhasználó azonnal találkozik vele.

Blenderbot – Meta

A technológiai óriások közül természetesen a Meta sem maradhatott ki a chatbot-versenyből. A Facebook anyacége már évekkel ezelőtt elkezdte fejleszteni saját chatbot-márkáját, a Blenderbotot, amely azóta már számos iteráción túl van. A Meta bízik a mesterséges intelligencia-fejlesztések terén szerzett képességeiben, ám azok, akik kipróbálhatták a Blenderbotot, finoman szólva sem voltak elájulva tőle. A Vox magazin egyenesen ’inkompetensnek” nevezte a chatbotot, értetlenül állva az összeesküvés elméletek és a Pol Pot iránti megmagyarázhatatlan rajongása előtt. A Blenderbot határátlépései némileg előrevetítették azokat a kirohanásokat, amelyeket a Bing kísérleti verziójánál láthattunk néhány hónappal ezelőtt.

A Meta egyébként nemrég jelentette be, hogy egy nagy nyelvi modellt fejleszt, amely az LLaMA nevet kapta. A mesterséges intelligenciát a Meta, legalábbis egyelőre, nem az általa üzemeltetett közösségi oldalakba szeretné integrálni, hanem a kutatók munkáját segítené vele.

Replika

A Replika egy olyan alkalmazás, amely egy mesterséges intelligencia által működtetett „társként” funkcionál azok számára, akik természetes pszichológiai szükségleteiket egy chatbottal elégítenék ki. Az oldalon azt írják, a Replika "lelkesen tanul, és szívesen látja a világot a szemeiden keresztül. A Replika mindig készen áll a beszélgetésre, ha egy empatikus barátra van szükséged.” Az ilyen emberi kapcsolatokat helyettesítő eszközök létezése számos súlyos kérdést felvet, és rengeteg vitát fog még kirobbantani a jövőben.

Character.AI

A Character AI a ChatGPT-t megelőzve, szeptemberben jelent meg. Az alkalmazással több különböző személyiséggel rendelkező chatbotot lehet létrehozni, amelyek interakcióba is tudnak lépni egymással. A chatbotot a Google LaMBDA modellje működtete, és Elon Musktól Super Marion át Szókratészig szinte bárkit meg tud személyesíteni.

