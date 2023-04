Aggódik a Google vezére: túl gyorsan fejlődik a mesterséges intelligencia

A Google vezérigazgatója, Sundar Pichai arról beszélt a The New York Times podcastjában , hogy hamarosan lecserélik a Google Bardot működtető nyelvi modellt egy sokkal fejlettebb verzióra. A felső vezető kifejtette azt is, hogy szerinte nagyon gyorsan haladnak a mesterséges intelligencia fejlesztések, és ez veszélyes lehet a társadalomra nézve.