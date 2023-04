Milyen bankpara? Rég voltak ilyen jó formában a tőzsdék

Ez a negyedév sem telt el események nélkül. Persze elsőnek mindig a legfrissebb élmények élnek a legélénkebben az emlékezetben, de úgy tűnik, hogy ez a piacra nem feltétlenül igaz. A részvénypiacokon ugyan komoly kezdeti esést okoztak a bankbedőlések, és a bankok likviditási helyzetével kapcsolatos aggályok, de lényegében a hónap végére sikerült ezt ledolgozniuk a vezető részvényindexeknek. A legnagyobb nyertese a bankparának azonban mégis a bitcoin volt, amely a Silicon Valley Bank csődje után valósággal kilőtt, és érdemi korrekció hiányában, sokkal inkább csak konszolidálta az árfolyam az emelkedést. Ezzel szemben a magyar piac lemaradó volt az év első három hónapjában a nemzetközi piacokkal összevetve, bár a forint jó teljesítményének azért örülhettünk.

Pénteken lezárult a 2023-as év első negyedéve, és ugyan az előző hónap letesztelte a részvénypiacokon látott rali tartósságát, összességében mégis pozitív tendenciákat lehet látni a piacon. Az amerikai bankcsődök, illetve Európában a Credit Suisse problémái és végül a svájci pénzintézet kimentése megrázta a piacot márciusban, ám azóta megint felfelé vették az irányt a tőzsdék. Az alapvetően pozitív kép elsősorban az inflációs folyamatok mérséklődésének köszönhetők, hiszen az USA-ban és Európában is csökkenő pályára állt az infláció az elmúlt hónapokban. Ennek köszönhetően már a befektetők kamatvárakozásai is jelentősen megváltoztak, ami pozitívan hat a részvénypiacra.

Ha megnézzük a fontosabb tőkepiaci eszközök idei árfolyamváltozását, akkor az élbolyban aránylag vegyes képet látunk, viszont feltűnik, hogy a top6-ban három részvénypiaci eszköz is van: a Nasdaq, az európai Stoxx50, és a német DAX. Vagyis ahhoz képest, hogy tavaly mennyire alulteljesítők voltak, idén szépet javítottak eddig a részvénypiacok. A bitcoin viszont ezekhez képest is masszív erősödést mutatott az év első hónapjaiban, több mint 70 százalékos emelkedést produkált. A lista végén szintén látszik egy minta, mégpedig az energiahordozók alulteljesítése: a fűtőolaj, az amerikai földgáz, valamint a szén ára is jelentősen csökkent az év elejéhez képest.

Már az előző diagrammon is előkelő helyen szerepelt az arany, azonban a nyersanyagoknál még jobban látszik a nemesfém felülteljesítése. Az arany egyébként jól indította az évet, majd február vége felé gyakorlatilag a teljes éves emelkedését kitörölte, így mondhatjuk, hogy „nulláról indult”, amikor beütött a baj az amerikai bankoknál. A bankcsődök miatt kialakult piaci hangulatromlás következtében jelentősen elkezdett emelkedni az arany árfolyama, miután a befektetők továbbra is klasszikus menekülőeszközként tekintenek a nemesfémre.

Ha a részvénypiacot nézzük, akkor azért látszik, hogy az előző hónapban a bankszektorban tapasztalt turbulenciák azért annyira talán mégsem rázták meg a teljes piacot, hiszen jelentős emelkedést mutatnak a világ vezető részvényindexei. Ezek közül kiemelkedően jól teljesített az argentin Merval, bár, ha dollárban néznénk az index teljesítményét, akkor sokkan inkább esne a középmezőnybe.

Ehhez képest a Nasdaq viszont nagyon erős negyedévet tudott zárni, több mint ötödével emelkedett a tech-túlsúlyos index értéke.

Ezt egyrészt a pozícionálás segítette, hiszen tavaly ezt a szektort nagyon megütötték a befektetők a kamatszint emelkedésével párhuzamosan. Most viszont nem csak az alulpozícionáltság, hanem az infláció csökkenése, és ezáltal a kamatemelési várakozások megváltozása is ezeknek a részvényeknek a malmára hajtotta a vizet.

Ahogy a fenti ábrán is látszott, a magyar tőzsde alulteljesítő volt az első negyedévben a világ többi börzéjéhez viszonyítva. Ebben jelentős szerepet játszott, hogy január vége óta az OTP árfolyama durván 12 százalékot esett, amiben persze volt a bankválsággal kapcsolatos pesszimista hangulat, aminek elsősorban a bankrészvények voltak az elszenvedői. De persze nem csak az OTP hatott a BUX értékének alakulására, a blue chipek közül gyakorlatilag a Magyar Telekomot leszámítva az összes esett, de a midcapek között is csupán a CIG Pannónia, a Nyomda, valamint az Appeninn árfolyama van pluszban idén.

Bár a magyar tőzsde teljesítményére túlságosan büszkék nem lehetünk az év első hónapját tekintve, ezt valamelyest kompenzálja a forint, amely az első negyedévet 7,2 százalékos erősödéssel zárta a dollárhoz képest (ez euróval szemben 5 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz). Ez a magas hazai kamatszint mellett szintén arra vezethető vissza, hogy az idei évben visszatért a kockázati étvágy a piacokra, és az olyan fejlődőpiaci devizákhoz is bátrabban nyúlnak a befektetők, mint a forint. Utóbbi egyébként azon is látszik, hogy a régiós devizák közül szinte az összes tudott kisebb-nagyobb erősödést felmutatni a zöldhasúhoz képest.

Röviden már a cikk elején is említettük a bitcoint, azonban érdemes részletesebben is megnézni, hogy minek köszönhető az a jelentős felülteljesítés, amit láttunk az év első három hónapjában a kriptovalutáktól. A negyedév egyik meghatározó eseménye volt a bankpara, viszont a bitcoin éppen a 2008-as pénzügyi válság romjaira épült, és egy bankok nélküli fizetési rendszer létrehozása volt az eredeti célja, vagyis egyfajta hedge-ként is működik a bankokkal szemben. Ezen felül a magas kamatok és a piaci likviditás szűkülése sem hat jól az eszközre, viszont az ezekkel kapcsolatos várakozások is nagyrészt átalakultak az SVB bedőlését követő eseménysorozat után.

Címlapkép: Shutterstock