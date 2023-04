Egyre több az erőszakos óralopás, egy svájci óragyártó most garanciát vállal lopás ellen

A svájci luxusóra-gyártó, az Audemars Piguet egy új programot hozott létre azoknak a vásárlóknak, akiktől ellopják az órájukat, a svájci cég az új program keretében kicseréli az ellopott órákat, írja a Bloomberg.

A svájci óragyártó két éven át garantálja, hogy minden 2022-ben vagy 2023-ban vásárolt lopott vagy megrongált órát kicserél, visszatérít vagy megjavít - mondta François-Henry Bennahmias vezérigazgató.

Meghallgatjuk az ügyfeleinket, és azt is meg kell néznünk, hogy mi történik most a világban. Vannak fontos városok Európában és az Egyesült Államokban, amelyek már nem olyan biztonságosak

- mondta Bennahmias.

Egyre több az erőszakos óralopás, ezek pedig egyre aggasztóbb problémát jelentenek az iparág számára, és veszélyeztetik az eladásokat, ha a fogyasztók félnek a luxusórák viselésétől. Az Audemars Piguet programja az első alkalom, hogy egy luxusóramárka olyan garancia- és szavatossági szolgáltatást kínál, amely az órák cseréjét vagy árának visszatérítését biztosítja, ha ellopják azokat.

A vezérigazgató elmondta, hogy minden Audemars Piguet vásárló, aki 2022-ben vagy idén vásárolt órát, jogosult lesz regisztrálni a programba. Bizonyítaniuk kell majd, hogy az órát megvásárolták és még mindig a tulajdonukban van, az óra fényképével és a sorozatszámmal. A továbbértékesített órák nem lesznek jogosultak a részvételre.

Ha egy regisztrált vásárló óráját ellopják, és van érvényes rendőrségi bejelentés, akkor a vásárlónak felajánlják a pénzvisszatérítést vagy az óra cseréjét. Ha az órát már nem gyártják, a vállalat felajánl egy hasonló modellt a jelenlegi kollekcióból.

A szolgáltatás 2024 végéig tart mindazok számára, akik 2022-ben vásároltak órát, beleértve az 50. évfordulós Royal Oak modellt is. A 2023-ban vásárolt órák a vásárlástól számított két évig lesznek jogosultak a szolgáltatásra.Bennahmias elmondta, hogy arra számít, hogy a jogosult ügyfelek körülbelül 75%-a jelentkezik a programra. Becslései szerint két év alatt akár 100 ügyfél is benyújthat igényt, de azt jósolta, hogy csak néhányan próbálják meg becsapni a vállalatot egy olyan óra regisztrálásával, amely nem is a tulajdonukban van, vagy hamis rendőrségi bejelentéssel.