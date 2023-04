Nem veszi el az állam a szakrendelőket a településektől

A lap információi alapján Aradszki András, Pest vármegye 1. választókörzetének országgyűlési képviselője Érd önkormányzatát tájékoztatta erről, miután két hete az Országos Kórházi Főigazgatóság levélben tudakolta meg az ország településeitől, hogy átadnák-e szakrendelőiket az államnak. Hozzáteszik, hogy az OKFŐ január óta gyűjti a 136 nem állami tulajdonban lévő járóbeteg ellátó intézmény gazdálkodási és egyéb adatait.

A Népszava szerint a fővárosi kerületek nemet mondtak a kérdésre és Érd polgármestere is megerősítette, hogy az önkormányzatok szinte kivétel nélkül visszautasították az ajánlatot. Hozzáteszik, hogy a szakrendelőkre az elmúlt évtizedekben sokat költöttek a helyi önkormányzatok.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnökségi tagja szerint a települések az államnál rugalmasabban és gyorsabban tudnak reagálni a változásokra.

Érden például önkormányzati forrásokból fizetik ki mostantól a laborok második műszakját, így akadályozva meg a várólisták kialakulását.

Aradszki András hírei egyelőre nem kaptak hivatalos megerősítést és a szakrendelők megtartásához szükség lesz arra is, hogy a finanszírozási feltételek ne romoljanak tovább, mivel az önkormányzatok már most is saját zsebből pótolják ki az állami forrásokat ahhoz, hogy a szakrendelők megfelelő módon láthassák el a betegeket – mondta el Csőzik László érdi polgármester a Népszava cikke szerint.

