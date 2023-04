Sok pedagógus felmondhat, ha megszavazzák a státusztörvényt

Néhány hete került nyilvánosságra a pedagógusok helyzetét megváltoztató úgynevezett státusztörvény, amit június elejétől be is vezetnének, a dokumentum főbb pontjait veszi sorra Balatoni József a wmn.hu -ra írt cikkében.

Balatoni József hozzáteszi, hogy az új szerződést alá sem kell igazából írni, automatikusan átsorolják a pedagógusokat és később is egyoldalúan módosíthat ezen a munkáltató. Ha pedig valakinek ez nem tetszik, öt napig jelezheti. Az aHang petíciójánál közel háromezer pedagógus jelezte, hogy a törvény elfogadása esetén beadja a felmondását – teszi hozzá.

Balatoni József szerint a törvénytervezet a tantestületet szinte súlytalanná teszi, az eddigi döntési jogait elveszik és az igazgató és a tankerület kezébe helyezik, akik döntenek a munkaprogramról, a szervezeti és működési szabályzatról és a pedagógiai programról. A tantestületnek csak véleményezi joga lesz és a fegyelmi ügyek tárgyalását is elveszik tőlük.

A tantestület összetétele is változhat, már akár 50 százalék lehet óraadó tanár. További változás, hogy eddig 32 óra volt a kötött munkaidő hetente, a többi szabad felhasználású volt, amit akár otthonról is el lehetett végezni, a törvényjavaslat értelmében pedig 40 órát benn kellene tölteni, ami akár 48 órára is bővíthető. Ez lehet munkaidőn túli, hétvégi, nyári munkavégzés, túlóra fizetése nélkül. Előírható lesz a pedagógus számára a kötelező továbbképzés, akár egy másik szak elvégzése – teszi hozzá Balatoni József.

