Bill Gates meglepő kijelentést tett: ezt a szellemet már nem lehet visszazárni a palackba 

A technológiai vállalkozóból lett filantróp szerint jobb lenne arra összpontosítani, hogy miként lehet a legjobban kihasználni a mesterséges intelligencia fejlődését, és nem nagyon érti, hogy a szüneteltetés hogyan működhetne világszinten.

Nem igazán értem, hogy szerintük ki állhatna le, és hogy a világ minden országa beleegyezne-e a leállításba, és miért kellene leállítani

- mondta.

A nyílt levelet aláíró szakértők, köztük az Apple társalapítója, Steve Wozniak, a levélben kifejtették, hogy fel kell mérni a társadalomra gyakorolt potenciális kockázatokat és előnyöket. "Nem hiszem, hogy ha egy bizonyos csoportot arra kérünk, hogy tartson szünetet, az megoldja a kihívásokat" - mondta Gates hétfőn.

Nyilvánvalóan hatalmas előnyökkel járnak ezek a dolgok... amit tennünk kell, az a kényes területek azonosítása"

- tette hozzá.

A Microsoft a ChatGPT tulajdonosába, az OpenAI-ba történő több milliárd dolláros befektetésekkel igyekezett a versenytársak elé vágni az AI-versenyben. Bár Gates jelenleg teljes mértékben a filantróp tevékenységre koncentrál, nagy támogatója a mesterséges intelligenciának, és ugyanolyan forradalmi találmányka tartja, mint az internetet vagy a mobiltelefonokat. A "The Age of AI has begun" (Az AI kora elkezdődött) című blogjában, amelyet március 21-én, egy nappal a nyílt levél előtt tett közzé, azt írta, hogy szerinte az AI-t a világ legsúlyosabb egyenlőtlenségeinek csökkentésére kell felhasználni.

Címlapkép forrása: Getty Images