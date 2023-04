Megállíthatatlan az arany, karnyújtásnyira van a történelmi csúcs

13 hónapja nem állt olyan magasan az arany ára, mint most, és így már a korábbi történelmi csúcs is látóhatáron belülre került - írja a Bloomberg . A ralit a gyengülő dollár, a menedékeszközök iránt erősödő kereslet, és az agresszív amerikai monetáris szigorítás lezárultával kapcsolatos várakozások is segítik.