Netrisk: igenis jót fog tenni a lakásbiztosítási kampány

A lakásbiztosítási piac élénkülését, a digitalizáció fokozódását és tudatosabb ügyfeleket vár a Netrisk a jövő márciusi lakásbiztosítási kampánytól.

A Portfolio-nak eljuttatott reakciója szerint a Netrisk üdvözli a lakásbiztosítások piacán bevezetett új jogszabályokat, amelyek tovább fokozhatják majd a versenyt, és elősegíthetik a digitalizációt, ez pedig az ügyfelek érdekeit szolgálja. Ezek a változások a kgfb-hez hasonló kampányt idézhetnek elő, hiszen az ügyfeleknek innentől évente plusz egy alkalommal, azaz legalább kétszer nyílik lehetőségük a lakásbiztosításuk felülvizsgálatára, és a szerződésük költségek nélküli felmondására.

Élénkülhet a verseny

Habár a szakmában sem egyéges a vélemény, a sajtóban nemrég megjelentekkel ellentétben a Netrisk például nem veszélyeket, hanem lehetőségeket lát a lakásbiztosítási kampányban, többek között a digitalizáció fokozására és a verseny élénkítésére.

A magyar lakosság több mint 90 százaléka napi szinten használja az internetet és 76 százaléka havi rendszerességgel vásárol is online, így kijelenthető, hogy van nyitottság a lakosság oldaláról, hogy a biztosítással kapcsolatos ügyintézés is online történjen. „A Netrisknél azon dolgozunk, hogy a lakásbiztosítási termékek, és az ezekben foglalt szolgáltatások még könnyebben összehasonlíthatóak legyenek a kalkulátoraink segítségével. Az olcsó, de kevés szolgáltatást adó konstrukciók tömeges elterjedésétől nem tartunk, hiszen a biztosítók a díjak mellett a szolgáltatások minőségében is versenyeznek, azaz, hogy milyen asszisztencia vagy egyéb kiegészítő szolgáltatást kínálnak, erre nyújt garanciát szakértői oldalunk is” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója.

A piacon elérhető ajánlatokat összehasonlítva például elképzelhető, hogy a meglévőnél olcsóbban találhat valaki hasonló feltételeket nyújtó lakásbiztosításra, vagy esetleg azonos áron komolyabb szolgáltatási palettát nyújtó konstrukcióra.

Tudatosabb ügyfelek

Az ingatlan a legtöbb esetben az emberek legértékesebb vagyontárgya, a lakásbiztosításokat ezért nagyon fontos rendszeresen felülvizsgálni. Előfordulhat ugyanis, hogy egy régebben megkötött lakásbiztosítás nem biztosít elegendő fedezetet a leggyakrabban előforduló károkra, mint például az üvegtörésre, csőtörésre, beázásra. A lakásbiztosítások jelentős részénél a szerződésben szereplő biztosítási összegek például elmaradnak az ingatlan újjáépítési vagy az ingóságok újrabeszerzési értéktől, ez pedig egy jelentős káreset alkalmával komoly kockázatot jelent. A Netrisk adatai szerint a lakásbiztosítási szerződések 70 százalékánál négyzetméterenként 600 ezer forintnál alacsonyabb összegre biztosították az ingatlant.

„Szintén beszédes, hogy Magyarországon a 4,5 millió lakóingatlan 75 százaléka ugyan biztosított, de a nagyobb biztosítóknál a lakásbiztosítások túlnyomó része, 85 százaléka 3 évnél régebbi. A Netrisk ügyfelei az adatok szerint ennél tudatosabbak, körükben mindössze 59 százalékos azoknak az aránya, akik 3 évnél régebben kötötték a lakásbiztosításukat” – tette hozzá Besnyő Márton.

Besnyő Márton szerint hatékonyabban kell kiszolgálni az ügyfeleket, aminek egyik kulcsa a digitalizáció, hiszen egyre többen intézik online az ügyeiket. Az ügyfélérdeket szolgáló változásokat pedig a jogalkotó, a felügyelet, a biztosítók és a közvetítők közötti kölcsönös és folyamatos kommunikációval a legegyszerűbb elérni, amit piacvezető online alkuszként a Netrisk a múltban és a jövőben is képviselni fog. Örömünkre szolgál, hogy a szereplők részéről eddig is nyitottságot tapasztaltunk az együttműködésre.

Címlapkép: Getty Images