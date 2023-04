Vállalkozásfejlesztési programot indított a MOME

Kelet-Közép Európában egyedülálló tantárgyat fejlesztettek ki a MOME oktatói, amely kifejezetten a kreatívipar igényeire válaszolva adja át az üzleti szemléletet a hallgatóknak. Az egyetem a Portfolio-t arról tájékoztatta, hogy a Business to Design (B2D) oktatási program megvalósításában a szektor elismert szakemberei, vállalkozói, a MOME alumnija, valamint meghívott nemzetközi előadók is részt vesznek. Különlegesség, hogy az oktatási program a tanterv része, így minden alapszakos hallgató számára kötelező tárgy.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 2021-ben kezdett dolgozni a Business to Design vállalkozói képességeket fejlesztő, ismereteket átadó három féléves tantárgy anyagán, melynek felépítése oktatási szempontból is előremutató, emellett a régióban egyedülálló módon kötelező tantárgyként épül be az alapszakos hallgatók tantervébe. Elemeit úgy dolgozták ki, hogy az kifejezetten a kreatívipar kihívásaira, a speciálisan a művészeti- és designoktatásban jelentkező kérdésekre válaszoljon. Innovatív struktúrájában számos esettanulmány, önismeretet segítő elem, és olyan gyakorlat szerepel, amelyben a résztvevők saját projektötleteken, csoportosan dolgozhatnak.

Az üzleti modul segíti, hogy a tervezők saját területük szakmai tudása mellett megértsék a piaci gondolkodást, felfedezzék a számukra legmegfelelőbb karrierutakat, céljaikhoz, szakterületükhöz és személyiségükhöz legjobban kapcsolódó vállalkozási formákat.

Az egyetem fejlesztő-oktató csapata - Barna Máté, Schmidt Andrea, Vesmás Júlia, Érmezei Lili - sokéves hazai és nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek mind oktatási, mind designszakmai és üzletfejlesztési területen. Mint elmondták, céljuk, hogy eszközöket, gondolkodásmódot és magabiztos tudást adjunk a hallgatóknak, hogy sikeresek legyenek a kreatíviparban, mindezzel pedig a kreativitással életre hívott innovatív magyar vállalkozások számát is gyarapítsák.

A MOME tájékoztatása szerint a program az oktatók és a mentorok munkája mellett ismert, nemzetközi piacon dolgozó szakemberek prezentációival egészül ki.

Címlapkép: MOME