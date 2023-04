Vészjósló figyelmeztetést küldtek a világ vezetőinek a mesterséges intelligenciáról, megszólalt Joe Biden is

Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke találkozott a technológiai tanácsadóival, hogy megvitassák, milyen kockázatokat rejthet a mesterséges intelligencia az emberek, a társadalom és a nemzetbiztonság számára – számolt be róla a Cybernews

Az elnök tudományos és technológiai tanácsadói (PCAST) kedden találkoztak Bidennel a Fehér Házban. A találkozó elején, amikor arról kérdezték az elnököt, ő mit gondol, szerinte veszélyes-e a mesterséges intelligencia, Biden azt válaszolta:

Meglátjuk, lehetséges.

Az elnök számos alkalommal kihangsúlyozta a találkozó során, hogy a technológia vállalatoknak nagy a felelősségük abban, hogy a termékeik biztonságosak legyenek mielőtt piacra dobják őket. Biden szerint a mesterséges intelligencia segíthet a betegségek és az éghajlatváltozás kezelésében, de a lehetséges kockázatokat is kezelni kell. Az elnök szerint a közösségi média már megmutatta, milyen károkat okozhatnak a nagy teljesítményű technológiák beépített fékek nélkül.

Ennek kapcsán Biden azt mondta, hogy

Láthatjuk, milyen hatása volt a mentális egészségre, az önképre, az érzelmekre, valamint a reménytelenség érzésére védőintézkedések nélkül, különösen a fiatalok körében.

Megismételte a kongresszushoz intézett felhívását, miszerint el kell fogadni egy kétpárti adatvédelmi törvényt, amely korlátozná a technológiai vállalatok által gyűjtött személyes adatokat, betiltaná a gyermekeket célzó reklámokat, és a termékfejlesztés során az egészséget, valamint a biztonságot helyezné előtérbe.

Több mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalat részvényárfolyama is esett a találkozó alatt, igaz kedden a teljes piac negatívba fordult. Az AI szoftvereket gyártó C3.ai 24%-kot, a thaiföldi Guardforce AI biztonsági cég 29%-ot, a BigBear.ai adatelemző cég 16%-ot, a SoundHound AI cég pedig 11,8%-ot esett az ülés alatt.

A Center for Artificial Intelligence and Digital Policy nevű technológiai etikai csoport arra kérte az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot, hogy tiltsa meg az OpenAI-nak, hogy kereskedelmi forgalomba hozza az eddigi legfejlettebb nyelvi modell, a GPT-4 további változatait.Tavaly a Biden-kormányzat kiadott egy "Bill of Rights" nevű tervezetet, amely arra hivatott, hogy biztosítsa a felhasználók jogainak védelmét a technológiai vállalatok által tervezett és fejlesztett mesterséges intelligencia-rendszerekkel szemben.

