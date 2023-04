Zúgolódik a napelemes szakma a friss kormánydöntések után, nagy bajról beszélnek az iparágban

Az őszre tolt hálózati csatlakozási lehetőség miatt idén valószínűleg egyetlen új lakossági napelemes beruházás sem fog megvalósulni visszatáplálási lehetőséggel, miközben már most nagy bajt emlegetnek a napelem telepítő szakmában, mert kezdenek elfogyni a munkák és a lakossági napelemes pályázat körül is vannak a gondok – rajzolódik ki az Index körképéből. A napelemes hálózati csatlakozások kérdése, illetve az áramvásárlási szerződések témája is szóba kerül a Portfolio április 18-i Vállalati Energiabeszerzés című konferenciáján, amelynek részletei itt érhetők el , jelentkezni pedig itt lehet.

Több nehézség is sújtja az ágazatot

A cikkben több téma és összefüggés is keveredik, így érdemes ezeket szétszálazni és strukturáltan bemutatni saját kiegészítéseink mentén:

A csatlakozási stop fokozatos feloldása. A március 31-i kormányrendelet és április 4-i kormányzati jelzés alapján az Energiahivatalnak augusztus végéig kell javaslatot tennie a kormány felé, hogy mely körzetekben, áramkörökben érdemes fenntartani a lakossági napelemes hálózati csatlakozási stopot és melyekben lehet feloldani (azaz be lehet táplálni a hálózatba, így nem kell tárolót telepíteni a napelem mellé), és utána egy hónapon belül dönt a kormány az ügyben. Így tehát szeptember vége körül láthatjuk majd azt, hogy a tavaly október 31-én elrendelt lakossági csatlakozási stop mely áramkörökben oldható fel. Éppen ebből vezeti le a lapnak Kiss Ernő, a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség elnöke, hogy „idén nem várható, hogy akár egy darab új napelemes rendszer is csatlakozzon a hálózathoz, visszatáplálással együtt”, ugyanis az ősszel kijövő döntés után a beruházás időigénye ezt már nem teszi lehetővé. Ő a szektor álláspontját ismertetve - december után újra - azt hangsúlyozta: nincs szakmai indok az általános, teljes körű visszatáplálás tiltásra az ország egész területén.

A március legvégén született kormányrendelet időzítése nem véletlen: amint részletesen megírtuk: a magyar helyreállítási terv éppen eddig az indikatív határidőig szabta meg azt a (reform)feladatot, hogy meg kell születnie egy új jogszabálynak, ami megszabja, hogy hogyan kell az Energiahivatalnak legalább hathavonta felülvizsgálnia az általános, országos lakossági csatlakozási stop feloldásának lehetőségeit. Érdemes megjegyezni, hogy a tavaly ősszel elrendelt lakossági csatlakozási stop előtt beömlött rengeteg igényből a Portfolio információi szerint még mintegy 100 ezer projekt nem valósult meg. Ezek együttes kapacitása tudomásunk szerint 1000-1500 MW között lehet majd, és ez a jelentős kapacitás, plusz az ipari méretű naperőművek körében további mintegy 3800 MW-nyi kapacitás (amelyek egyelőre szintén nem csatlakozhatnak, mert a műszaki-gazdasági tájékoztató kiadását negyedszerre is elhalasztotta a kormány egy szintén március 31-i döntéssel), továbbá a hálózati problémák együtt vezettek ahhoz, hogy eltolta a kormány a generális lakossági csatlakozási stop feloldásának lehetőségét. Többféle bajról hallani a napelemes szakmában. A lakossági szegmensben tehát őszig csak olyan projekteket lehet telepíteni, amelyek tavaly október előtt ömlöttek be a rendszerbe és nem kell még tárolót/akkumulátort rakni hozzájuk (aki utána jelentkezett, neki ilyenekkel együtt kellene telepíteni napelemet, de ez annyira durván megdobja a költségeket, hogy lényegében nem éri meg az ilyen konstrukciók telepítése). Ezek fokozatosan valósulnak meg, de új sales/értékesítési csapatot már nem igényelnek, hiszen nem nagyon van mit eladni tavaly ősz óta a lakossági szegmensben, és éppen erre utalt Kiss Ernő azzal, hogy az ilyen munkakörben dolgozó több ezer ember közül már több százat elbocsátottak a napelemes cégek. Nyilván az ipari naperőművi szegmensben az MGT-k kiadásának negyedszeri elhalasztása szintén nehezíti a napelemes cégek munkavégzését, és éppen erről panaszkodott a lapnak az egyik legnagyobb napelemes szereplő, miszerint „Elég nagy baj van már most az iparágban. Kezdenek csődbe menni a cégek. Rendszeresen keresnek meg minket kisebb cégek, hogy adjunk munkát nekik”. Emellett az is igencsak megviseli a napelemes cégeket, hogy a lakossági napelemes uniós pályázat (RRF) körül másfél éve folyamatosak a bizonytalanságok. Bár most január óta szépen felpörögtek az előleg kifizetések, de amint rámutattunk: a szakmai beszámolók benyújtási felülete nem működik, így az előleg fizetésen felül egyelőre nem tudnak hozzájutni a telepítők a további pénzükhöz és számos egyéb problémával is szembesülnek (nem lehet tudni, hogy mikor és milyen feltételekkel jön a második kör), így ezek együtt szintén megviselik a telepítők likviditási helyzetét.

A cikkből egyébként az is kiderül, hogy a Magyar Napelem és Napkollektor Szövetség és az Energiaügyi Minisztérium között rendszeresek az egyeztetések és Steiner Attila energiaügyi államtitkár ezeken kifejezetten proaktívan részt is vesz, és számos dolgot el is fogad – ezt több piaci szereplő is megerősítette a lapnak.

Érdeklődve és konstruktívan meghallgatják a szakmai javaslatainkat. Van olyan, amiről mi is pozitívan tudunk beszélni

– jelezte Kiss Ernő.

