Itt az újabb rekordév az AutoWallisnál

Portfolio 2023. április 06. 08:31

Újabb rekordévet zárt 2022-ben az AutoWallis Csoport, annak ellenére, hogy a külső környezet tavaly is kihívásokkal teli volt. A vállalat 270 milliárd forintos árbevételt ért el 14,5 milliárd forintos EBITDA mellett, az egy részvényre jutó nyereség pedig 19 forint fölé ugrott. A bővülés elsősorban organikus volt és az iparági trendet is felülmúlta, így az AutoWallis továbbra is stabil növekedési pályán mozog, több pénzügyi mutató esetében már most meghaladva a 2025-re korábban kitűzött célokat.