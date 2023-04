Beszakadt a gázár, leszedte a negatív figyelőlistáról a Nitrogénműveket a Fitch

A gázárak jelentős visszaesése és az így javuló működési-likviditási helyzet nyomán leszedte a negatív figyelőlistáról a Fitch Ratings a Nitrogénművek Zrt.-t, és megerősítette a hosszú távú adósságra vonatkozó eddigi „B-„ hitelminősítést és az arra érvényes stabil kilátást – közölte a legnagyobb európai hitelminősítő.

A cég a csütörtök este közzétett minősítésében utal rá, hogy a gázárak meredeken estek a tavaly augusztusi csúcs óta és arra számít, hogy az Európai Unió a különféle összehangolt intézkedések, az LNG-alapú gázimport felpörgetése nyomán képes lesz stabilizálni a gázpiacot, illetve az árakat, igaz lehetnek még emelkedési hullámok.

Összességében azt látja a Fitch Ratings, hogy az egyetlen magyarországi műtrágyagyártó jól menedzselte a tavalyi extrém volatilis gázár környezetet a termelés rugalmas alakításával, és bár adatai szerint a cég tavaly csak 164 napig termelt (tavaly ősz óta folyamatosan termel), de ezzel együtt is becslése szerint rekord EBITDA-t hozhatott össze, ami a 2025 májusában lejáró kötvények visszafizetési kockázatát csökkenti. Azt is látja a Fitch Ratings, hogy a Nitrogénművek az üzleti modell kihívásai ellenére továbbra is szilárd stratégiát hajt végre.

