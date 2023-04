Megállíthatatlanul pörög az ESG: aki most lemarad, az nagyon rosszul fog járni

Egyre nagyobb szerepet kap az ESG

Az üzleti világban egyre nagyobb teret hódít az ESG (az angol Environmental, Social, Governance szavakból képzett betűszó) szemlélet, miután a pénzügyi szektor, a társadalom, valamint a szabályozói oldal is növekő elvárásokat állít fel a cégekkel szemben. Lényegében arról van szó, hogy a vállalatokat nem csak a hagyományos pénzügyi mutatók, hanem a fenntarthatóság, a társadalmi felelősségvállalás, és a belső irányítási rendszerek alapján is értékelni kell – eredetileg ezzel a céllal jött létre az ESG. Ehhez képest sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy a hangzatos ígéreteket valóban követik-e tényleges tettek a cégek részéről. Főleg az USA-ban látszik ez, ahol az ESG fogalma már át is politizálódott.

Van tehát egy megosztó oldala is a témának, de a trend közben egyértelműen abba az irányba mutat, hogy egyre inkább hangsúlyosabb lesz az ESG a vállalatok számára. Maga az ESG szabályozása is egyre egységesebb lesz, már csak azért is mert a tőzsdei cégeknek kötelező lesz, hogy ne csak a gazdasági teljesítményüket mutassák be, hanem más aspektusból is legyen transzparens a működésük.

Az évtized egyik meghatározó irányvonala lesz, hogy a cégek ne csak pénzügyi mutatók alapján mutassák be, hogy miért sikeresek. Erre nem csak az ESG ösztönöz, hiszen jövőre a nyilvános részvénytársaságoknak már bele kell építeniük a jelentésükbe a működésük környezetvédelmi aspektusait is az EU-s taxonómia rendelkezéseinek megfelelően

– mondta Székely Gábor.

Vagyis a cégeknek már nem csak a pénzügyi teljesítményüket kell majd bemutatniuk, hanem azt is, hogy hogyan hatnak a szűkebb és tágabb értelemben vett környezetükre, a társadalomra, és hogyan irányítják felelősségteljesen az adott vállalatot. Ez egyben azt is jelenti, hogy a befektetők is más szemüvegen keresztül tudják megvizsgálni az adott társaság teljesítményét.

Szavak helyett tettekre van szükség

De mégis hogyan kerülnek implementálásra a gyakorlatban az ESG szempontok egy vállalat életében? Székely Gábor szerint a folyamatnak fontos lépése a lényegességi témák meghatározása. Az AutoWallisnál ennek érdekében elvégeztek egy online felmérést a munkavállalók széles körének bevonásával, ami alapján meghatározták, hogy melyek a lényeges témák.

Ezt minden egyes jelentéskészítésnél újra megcsináljuk. Ez adja az egyik lényegi részét az ESG-jelentésünknek.

A másik oldalon figyelembe vették azokat a makrotényezőket, amelyek kiemelten fontosnak számítanak az AutoWallis számára, ilyenek például az autóipari kihívások, valamint az energiahatékonyság.

Viszont gyakran kapja meg az ESG azt a kritikát, hogy magukról az irányokról sok szó esik, de a gyakorlati oldalról jóval kevesebb. Székely Gábor szerint alapvetően abból az irányból érdemes ezt a kérdést megközelíteni, hogy a vezetők és a munkavállalók is ténylegesen integrálják a döntéseikbe a nyereség mellett az egyre fontosabb fenntarthatósági, és társadalmi szempontokat is.

Ha például valaki egyedül van a műhelyben, akkor lekapcsolja a fölöslegesen égő villanyokat, vagy sokkal tudatosabban gyűjti szelektíven a hulladékot. Ezek egyesével apró dolgoknak tűnnek, de ezekből jön össze egy komolyabb szemlélet.

Ugyanez igaz a középvezetőkre vagy a menedzsmentre is, ahol ezeket a szempontokat egy beruházási döntésbe is bele kell építeni. Apróbb hétköznapi döntéseinkkel, tetteinkkel szemben például egy logisztikai megoldás kiválasztása már több milliárd forintos költséggel járhat, ahol ugyanúgy kell érvényesülniük az ESG-szempontoknak.

Nálunk például egy 6 milliárd forintos kérdés, hogy a tengeri kikötőkből hogyan szállítjuk el az autókat az AutoWallis által lefedett 15 európai országba. Ebben a tekintetben az elmúlt időszakban már növeltük a vasúti szállítások arányát

– mondta Székely Gábor.

A szakember szerint ezeknek a szempontoknak a betartása az egyik oldalról fejben dől el, ugyanakkor a vállalat belső szabályozásába is bele kell foglalni őket.

Nagyon fontos a belső edukáció, több oktatást tartottunk és fogunk tartani ezekben a kérdésekben, mindenkinek tudatosabbá kell válnia

Üzleti előnyök

A belső hatások mellett külső hatásai is vannak az ESG-szemléletnek, Székely Gábor ezek között említette az üzleti, gazdasági, finanszírozási, valamint a tőkepiaci előnyöket, azonban hozzátette, hogy ezek tekintetében egyelőre több a várakozás, mint a számszerűsíthető előny.

Viszont ez a következő 1-5 évben meg fog változni.

Ezzel arra utalt, hogy az AutoWallishoz hasonlóan más cégeknek is most kell megtenniük az ESG szemlélet mentén szükséges lépéseket, hogy később a konkrét előnyöket realizálni tudják, legyen az egy olcsóbb zöld forrás, előny a pályázatok elbírálásában, vagy az üzleti lehetőségekben.

A tőkepiaci szerepvállalásban alapvetéssé fog válni az ESG-rendszerben történő jelentés és minősítés, de a HR előnyökről sem szabad megfeledkezni. Egy környezettudatos munkavállaló a fenntartható gazdálkodást folytató céget fogja preferálni.

Székely Gábor elmondta, hogy nemcsak az egyes termékek, hanem az egész értéklánc zöldebbé válása felé haladunk, így az AutoWallis beszerzési szabályzatába is olyan konkrét elemeket építenek be, amelyeknek köszönhetően a környezettudatos partnerek előnyt élveznek.

Akkor tudunk környezettudatosan és fenntarthatóan működni, ha a partnereinek is azok. A következő logisztikai tenderünkön például előnyt fognak élvezni azok, akiknek van zöld megoldása.

Ez az ESG-szempontok mellett azért is kiemelten fontos, mert a nagyobb partnerek már a közeljövőben is minősíteni fogják egymást - legyen szó akár bankról, akár autógyártóról -, tehát a kedvező minősítéssel rendelkező cégek előnybe kerülnek.

A mi esetünkben például egy importőri jog megszerzésére vonatkozó pályázatnál előnyt jelenthet az erős ESG-szemlélet és minősítés, hiszen ezt is figyelembe veszik az autógyártók

A szakember szerint azonban ez csak az első fázisa a beszállító és partneri kapcsolatok átalakulásának.

Később akár kizáró ok is lehet, ha valaki nem rendelkezik zöld megoldással.

Az ESG tehát egyre jelentősebb részét képezi az üzleti döntéseknek, és ez a tendencia várhatóan tovább fog erősödni, hiszen a szabályozás is ebbe az irányba mutat.

Ennek az egésznek az lesz a végcélja, hogy ne csak a gazdasági szempontok számítsanak. Azt fogjuk látni, hogy az ESG erős alapot képez majd az előnyös üzleti lehetőségek számára, mert akkor fogja tudni élvezni a cég az üzleti előnyöket, ha teljesíti az ESG-szempontokat

– mondta Székely Gábor, de hozzátette: mindezt persze a kapitalizmus szabályrendszerébe kell integrálni, mert a meggyőződés mellett jó üzletté is kell tenni a fenntartható, környezet- és társadalomtudatos működést, valamint az ennek megfelelő felelős társasági irányítást.

Kihívások

Persze nem kihívások nélküli az ESG-irányelvek menti vállalati működés, megfelelően módosítani és egységesíteni kell a belső szabályozást, és minél több nem pénzügyi adatot kell rögzíteni, valamint elemezni. Ezen felül megkerülhetetlen szempont az autóiparban az elektromos átállás, ami új kihívásokat jelent a gyártóknak. Székely Gábor ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az átállás várhatóan lassabb ütemben fog zajlani, mint amire most számítani lehet, ráadásul az sem biztos, hogy a pusztán elektromos meghajtás lesz az egyeduralkodó megoldás, ezért egyelőre nehéz megítélni, hogy kereskedők számára hogyan fog átalakulni a piac.

Ez az átállás a gyártók számára kihívás, viszont az olyan erős értékesítési és mobilitási szolgáltatóknak mint az AutoWallis Csoport új lehetőségeket, valamint új használati és szolgáltatási modelleket jelent.

Egy ilyen modell például az AutoWallis közös projektje az Alteo-val és az Opellel, amelynek keretében az Opel márkakereskedésekben teljeskörű megoldást nyújtanak az elektromos autózáshoz, beleértve a hálózati kihívásokat is kezelő töltőt (okostöltő), a napelemet, a későbbiekben a tárolót.

Az autók szervizelése szintén át fog alakulni, az elektromos autók esetében ugyanis sokkal magasabb technológiai igénye van a javításnak, emiatt ez valószínűleg inkább csak márkaszervizekben fog megtörténni. Ezzel együtt a szervizek is átalakulnak, amely folyamat már el is kezdődött.

Mi már készülünk erre a változásra, egyre több elektromos töltőt telepítünk a telephelyeinken, és igyekszünk minél több megújuló energiát használni

Székely Gábor emellett kitért arra is, hogy a szabályozó oldal által állított kihívásokkal is szembe kell nézni, mert nem feltétlenül technológiasemleges döntések születnek.

Ha komolyan gondoljuk a városi közlekedést, akkor a kisautók részarányának kellene nőnie. Ehhez képest számos autógyártó be fogja fejezni a kisebb modellek gyártását a szén-dioxid kvótákra való tekintettel. Ilyen szempontból tehát bizonyos esetekben félrecsúszik az eredeti szándék.

ESG-minősítés és a tőkepiac

A tervek szerint az AutoWallis 2024-ben fog ESG-minősítést szerezni, amely számos tőkepiaci előnyt jelenthet a vállalat számára, például olyan befektetési alapok is vásárolhatják majd a cég részvényeit, amelyeknél kikötés lesz az ESG-minősítés megléte. Ezzel együtt viszont az látszik, hogy egyelőre még kiforratlan területről van, hiszen az ESG-hitelesítés (audit) és a minősítés (rating) nem megfelelően egységes és szabályozott.

Van például olyan cég, amelyiknek nincs ESG-beszámolója, de van ESG-minősítése. Elsőre nem gondolnánk, hogy ilyen létezhet

– mondta Székely Gábor.

Ennek a területnek tehát bőven van még hova fejlődnie, hiszen például az ESG-jelentést általában a könyvvizsgáló auditálja, viszont nem egyértelmű, hogy milyen elvek alapján. Emellett több cég is csinál ESG-minősítést, többféle módszerrel, különböző pontozási, és jelölési rendszerrel, vagyis ez is kaotikussá teszi a folyamatot. Ez a kaotikusság egyben azt is jelenti, hogy egyelőre nagyon nehéz összehasonlítani két céget ESG-szempontok alapján, ha különböző iparágakban működnek.

Az egyes iparágakban belső sztenderdeknek és referenciáknak kell kialakulnia, mert csak így fog látszani, hogy az adott ESG-minősítés az iparágon belül milyennek számít. Hasonlóan a hagyományos pénzügyi minősítésekhez

– mondta Székely Gábor, hozzátéve, hogy mire az AutoWallis megszerzi az ESG-minősítést, addigra várhatóan jóval letisztultabbá válik a kép, és az intézményi befektetők, valamint a hitelintézetek is pontosabb elvárásokat fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy milyen minősítés megszerzésére van szükség.

A jó irányba akarunk elindulni, és ehhez szükségünk van iránymutatásra. Az ő részükről határozottabb konkrétumokra lesz szükség és jól átgondolt finanszírozási termékekre, befektetési politikákra, amelyekben konkréten megfogalmazzák, hogy kik és mikor élvezhetnek előnyt a hitel- és a tőkepiacon.

A szakember szerint annak ellenére, hogy az ESG minősítésirendszer egyelőre még kiforratlan, és még nem alakultak ki az iparágokon belüli referenciák és az egységes sztenderdek, 3-5 éven belül évről-évre erősödni fog az ESG szerepe akár egy IPO-nál, egy kötvénykibocsátásnál, vagy egy hitelfelvételnél.

Akvizícióknál elképzelhető, hogy akár 3-5 százalékos felárat is hajlandóak fizeni a befektetők egy jó ESG-minősítéssel rendelkező cégért

Az AutoWallis korábban sikeresen bocsátott ki zöld kötvényt, ennek a folyamatnak a részeként, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Prémium vállalatok közül elsőként hozott létre a cég zöld finanszírozási keretrendszert, ami az ESG-minősítés megszerzése felé is fontos lépés volt. Ezt követte a fenntarthatósági jelentés, azonban Székely Gábor szerint vannak még tennivalók az ESG-minősítés megszerzése előtt.

A zöld finanszírozási keretrendszerünket frissíteni kell a megváltozott szabályozói környezetre, valamint a gyors növekedésünkre való tekintettel. Emellett fontos, hogy az ESG jelentésben szereplő nem pénzügyi információkat cégcsoport szinten egységesen tudjuk kezelni, és hogy ezek minél jobb minőségben álljanak rendelkezésre.

Hitelesség és meggyőződés mindenek felett

Ha valaki most áll neki az ESG-jelentés elkészítésének, Székely Gábor szerint alapvetően három szempontra kell kiemelten figyelnie, hogy a jelentés végül sikeres legyen. Az első és legfontosabb a belső meggyőződés a tulajdonosok, a vezetők, és a munkavállalók részéről – ezek nélkül hiába készít valaki ESG-beszámolót, az nem lesz hiteles.

Ebben nagyon fontos a belső edukáció, olyan eseményeket kell szervezni, amelyek tudatosítják a munkavállalókat, a vezetőket, valamint a tulajdonosokat az ESG-irányelvek mentén. Ez olyan támogatottságot adhat az ESG-nek, ami elengedhetetlen egy ESG elvek mentén történő működéshez és egy jó minőségű jelentés elkészítéséhez

Emellett szintén fontos, hogy a jelentés elkészítésében közreműködő tanácsadónak is hitelesnek kell lennie. Utóbbihoz szorosan kapcsolódik az utolsó szempont, mely szerint a cégen belül egy erős belső információs rendszerre van szükség, amiben a nem pénzügyi adatokat (pl. energia naturáliák) is megfelelően és strukturáltan tudják kezelni.

A legfontosabb a hitelesség mellett a valós elköteleződés, és az ennek megfelelő döntések meghozása. Sokat beszélnek a Mars terraformálásáról, de jelenleg sokkal fontosabb, hogy a Földért mit tudunk tenni

