Baj lehet belőle a nyaraláson, ha nem tudod, mi a különbség az egészségbiztosítási kártya és az utasbiztosítás között

Portfolio 2023. április 12. 13:30

Nyaralás előtt valószínűleg senki sem gondol szívesen arra a tényre, hogy külföldön is bekövetkezhet bármilyen baleset vagy betegség, amely a külföldi társadalombiztosítás hiánya miatt akár komoly anyagi teherrel járhat. Jó megoldás lehetne erre az Európai Egészségbiztosítási Kártya, azonban fontos megnézni azt, hogy az önmagában is elegendő-e, vagy érdemes mellé utasbiztosítást is kötni.