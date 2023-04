Bajban a kínai akkumulátorgyárak a beruházási láz után?

Aggasztó jelek

Meglepetésszerű termeléscsökkentést, elbocsátást és bércsökkentést kezdett Kína harmadik legnagyobb akkumulátorgyártója, a CALB. A hírügynökség információi szerint a vállalat már a tavalyi év végén befagyasztotta a munkaerőfelvételt, a dolgozók száma mára a 8000 fős csúcshoz képest 1000 főre csökkent. A kapacitáscsökkentések annak fényében meglepőek, hogy 2022 első félévében az elektromos járművek megugró eladásai következtében az egész akkumulátorgyártó ágazat ellátási hiánytól szenvedett.

Más gyárak is visszafogták a termelést az ellátási láncok mentén, például Csangcsouban, az elektromos autó akkumulátorok kínai gyártási központjában, amely Kína éves gyártásának harmadát adja és olyan gyártók üzemeinek ad otthont, mint a CALB, a BYD és a SVOLT Energy Technology.

Túlkínálat alakult ki

Az iparági lassulás oka, hogy túlkínálat alakult ki a piacon a tavalyi akkumulátor beruházási láz után – mondták el iparági szereplők a Caixinnak.

2022 vége óta lassultak a járműeladások, így a kereslet és a kínálat között egyre nagyobb lett a szakadék. A kínai elektromos autó akkumulátor iparágban az eladások és a termelés aránya 132,7 százalékot tett ki 2022 első negyedévében – közölte a kínai elektromos jármű innovációs stratégiai szövetség (CAEV), hozzátéve, hogy ez a kínálat szűkösségét jelzi. A negyedik negyedévre azonban ez az arány 56,4 százalékra csökkent. Ebben az időszakban a gyártás közel 5 százalékkal nőtt hónapról hónapra, az eladások mintegy 40 százalékkal estek havi alapon.

A Rystad Energy kutatóintézet megerősítette, hogy 2022-ben az akkumulátorgyárak és az elektromos autó gyártók Kínában különböző mértékű akkumulátor-túlkínálatot tapasztaltak 2022-ben, a készletszintek közel duplázódtak a tavalyi évhez képest.

A bővülő kapacitások csak az egyik ok volt, a másik a lassuló járműeladások. Az elektromos autók eladásai azóta zuhantak, hogy a kormányzati támogatás tavaly év végén lejárt Kínában, és a fogyasztók továbbra is csak óvatosan költekeznek.

A gyengülő kereslet az ellátási láncban felfelé terjedt, amit jól mutat az is, hogy a lítium-karbonát, az akkumulátorok kulcsfontosságú nyersanyagának ára négy hónap alatt a felére esett.

Lépnek a gyártók

A piaci változások fényében a CATL, a világ legnagyobb akkumulátorgyártója februárban meredek árengedményeket kínált az autógyártóknak, ami alátámasztja a túlzott kapacitások és a pangó piac okozta nyomást.

Egy iparági forrás szerint sok akkumulátorgyártó csökkentette a termelést a készletek csökkentésének reményében. Csak a BYD és a CATL esetén a termelési kapacitásának valamivel több mint a fele működhetett az év első két hónapjában - mondta egy elemző a lap tudósítása szerint. Az egyik vezető lítiumgyártó vezetője szerint az új megrendelések élénkülése csak a második negyedévben várható.

Az elmúlt években több kínai város is ambiciózus terveket mutatott be az akkumulátorgyártás fejlesztésére, 2022-re több mint 40 projektet jelentettek be a hazai piacukon és nem csak az iparági vezető szereplők, de a kisebb vállalatok is. Az akkumulátorgyártók között éles a verseny a hazai piacon. A CAEV adatai szerint 2022-ben a CATL hazai piaci részesedése 3,9 százalékponttal 48,2 százalékra csökkent az egy évvel korábbihoz képest, míg a BYD akkumulátor-piaci részesedése 7,25 százalékponttal 23,45 százalékra nőtt. A két cég közötti különbség az akkumulátor-szállítások terén februárra 10 százalékpont alá esett, emellett a kisebb akkumulátorgyártó cégek hazai piaci részesedése enyhén nőtt.

A külföldi tervek

Ahogy a verseny fokozódik otthon, a kínai akkumulátorgyártók egyre motiváltabbak a külföldi kitörésre.

A CATL, a SVOLT Technology, az EVE Energy és az Envision AESC 2022-ben mind tengerentúli projekteket jelentett be, így ez volt a tengerentúli kínai akkumulátorgyártó vállalatok legaktívabb éve.

A legtöbb akkumulátorprojekt Németországban, Magyarországon és néhány délkelet-ázsiai országban valósul meg. Az akkumulátorok helyszínét általában úgy választják ki, hogy vagy a végpiachoz, vagy a nyersanyagokhoz közel legyenek. Európa és az Egyesült Államok egyaránt nagy elektromos jármű piaccal rendelkezik az eladások alapján, az USA által bevezetett korlátozások miatt azonban a legtöbb kínai vállalat még mindig kiváró álláspontot képvisel az ottani gyárépítésekkel kapcsolatban. Néhány projektet csak bejelentettek, de még nem kezdték el az építkezést - mondta egy olyan személy, aki egy kínai akkumulátorgyártó cég tengerentúli üzletágáért felelős.

Európa valószínűleg könnyebb lehetőség a kínai akkumulátorgyártó vállalatok számára. A CATL, a SVOLT Technology, az EVE Energy és a Gotion öt gyár építésére vonatkozó tervet mutatott be Németországban, összesen 74 GWh tervezett kapacitással. Magyarországon a CATL közölte, hogy mintegy 7,3 milliárd eurót (10,6 milliárd szingapúri dollár) tervez befektetni egy 100 GWh kapacitású gyártósor építésébe.

Európa lesz a legfontosabb régió a kínai akkumulátorgyártó vállalatok számára, mivel számos nagy európai autógyártó beszállítókat keres - mondta Teng Yong, az AT Kearney tanácsadó cég globális partnere.

(Refintiv)

