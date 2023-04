Figyelmeztet a legnagyobb amerikai bank vezére: az Apple-től kell "összecsinálni magunkat"

A JPMorgan Chase több mint 300 területen alkalmaz mesterséges intelligenciát - árulta el Jamie Dimon vezérigazgató a részvényeseknek írt éves levelében, aki a technológiát "rendkívülinek és úttörőnek" nevezte. Dimon elmondása szerint a bank jelentős befektetéseket tett a felhő technológiába, és azt is elárulta, szerinte a nagy technológiai vállalatoktól kell a szektornak "összecsinálnia magát".

Financial IT 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio június 1-jei Financial IT konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!

Dimon szerint "az új technológiák bevezetésének fontosságát egyszerűen nem lehet eléggé hangsúlyozni". Az új technológiák közül vitathatatlanul a legfontosabb az AI, amelyet a bankóriás már most is alkalmaz a kockázatkezelés, az előrejelzések, a marketing, a csalásmegelőzés területén illetve az ügyfélélmény javítása céljából, miközben a fizetési folyamatoknál, a pénzforgalomban is alkalmazzák - írja a Finextra.

A JPMorgan Chase-nél jelenleg több mint 1000 ember foglalkozik adatkezeléssel, több mint 900 adattudós - AI- és gépi tanulási szakértő, akik új modelleket hoznak létre - és 600 machine learning-mérnök dolgozik. Emellett egy 200 fős AI-kutatócsoport foglalkozik a "legnehezebb problémákkal és a pénzügyek határterületeivel".

Dimon elárulta azt is, hogy a bank több mint 2 milliárd dollárt költött felhőalapú adatközpontok kiépítésére, és azon dolgozik, hogy alkalmazásainak jelentős részét modernizálja, hogy ezek mind a nyilvános, mind a privát felhőkörnyezetükben futtathatók legyenek.

Eddig a JP Morgan alkalmazásainak mintegy 38%-át vitték át a felhőbe, ezzel a teljes alkalmazásportfólió - beleértve a harmadik féltől származó, felhőalapú alkalmazásokat is - több mint 50%-a modern környezetben fut.

"A felhőbe vezető út kemény munka, de szükséges" - írja Dimon. Dimon a versenytársak helyzetét is áttekintette, kiemelve a Walmartot és az Apple-t, mint a JPMorgan Chase területére benyomuló nem banki szolgáltatókat.

"A nagy technológiai vállalatok, amelyek már 100%-ban digitálisak, több százmillió ügyféllel, valamint hatalmas erőforrásokkal rendelkeznek, adatokkal és saját rendszerekkel - mindezek rendkívüli versenyelőnyhöz juttatják őket" - írja. Dimon már régóta beszél a nem banki szolgáltatók fenyegetéséről, figyelmeztetve, hogy az iparágnak Dimon kifejezése szerint tőlük "össze kell csinálnia" magát, majd a bankvezér technológiai befektetéseket sürgetett.

Financial IT 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio június 1-jei Financial IT konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!

Címlapkép: Shutterstock