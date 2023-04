Váratlant lépett az OpenAI: humanoid robotokba kerülhet a ChatGPT

Az 1X közölte, az OpenAI-jal együtt elkötelezték magukat, hogy a feltörekvő technológiákat az emberek mindennapi életének részévé tegyék, és növeljék a munkaerő hatékonyságát. Az OpenAI egyszer már próbálkozott robotikai fejlesztéssel, ám a részleg 2021-es bezárásával felhagyott vele. A kutatólabor az első robotikai próbálkozása alkalmával egy olyan humanoid kezet tervezett, amely egyedül meg tudta oldani a Rubik-kockát.

Egyelőre nem tudni, hogy fog kinézni az OpenAI és az 1X közötti együttműködés, de 2023 nyarára talán már kaphatunk belőle ízelítőt, hiszen ekkor tervezik bemutatni a norvég cég NEO nevű humanoid robotját.

Néhány korábbi modell alapján következtethetünk arra, hogy néz ki a generatív mesterséges intelligencia és a robotika vegyítése. A Hanson Robotics és az Engineered Arts által fejlesztett Ameca a GPT nyelvi modell segítségével kommunikál, és a helyzethez illő arckifejezéseket is ennek segítségével választja ki.

