Eladó a világ legpontosabb időjárás-előrejező szolgáltatása

Az IBM azt mérlegeli, hogy eladja időjárási üzletágát, mivel a vállalat továbbra is a szoftverei fejlesztésére és a felhőszolgáltatásokra összpontosít, tudta meg a The Wall Street Journal.

Az IBM korai szakaszban tárgyalásokat folytat az időjárás-üzletágának az eladásáról, állítja egy, az ügyet ismerő személy. A tárgyalásokról korábban a Wall Street Journal számolt be.

A részleget egy olyan üzlet keretében vásárolta meg az IBM, amely magában foglalta a Weather Channel és a Weather Underground alkalmazásokat és weboldalakat is. Az IBM 2015 októberében jelentette be a felvásárlást egy meg nem nevezett összegért, a felvásárlást 2016 januárjában fejezte be.

Egy 2021-es tanulmány szerint az IBM és leányvállalata, a The Weather Company továbbra is a világ legpontosabb időjárás-előrejelző szolgáltatója. A The Weather Company a weather.com-ot és a The Weather Channel egyéb digitális tulajdonát foglalja magában.

Az IBM azóta igyekezett átorientálni magát a felhőalapú számítástechnika köré, és eladta a Kyndryl Inc. régebbi infrastrukturális egységét. Az év elején az IBM közölte, hogy mintegy 3900 dolgozót fog leépíteni, a leépítések nagy része azokra az alkalmazottakra összpontosított, akik az egységek eladása után maradtak.

Az IBM részvényárfolyama tegnap 1,4, idén 8,8 százalékot esett.