Kártyavárként dőlhetnek össze a tőzsdék - Ideje menekülni?

A márciusi bankválsággal kapcsolatos aggodalmak nem okoztak tartós hangulatromlást a tőzsdéken, számos befektető és elemző azonban rég nem látott pesszimizmussal áll a jelenlegi piaci körülményekhez: míg egyesek csupán egy korrekcióról beszélnek, addig akadnak olyanok is, akik szerint valóságos összeomlás következhet a piacokon hamarosan. De mennyire valósak ezek a félelmek? Valóban itt az ideje menekülni a tőzsdékről?

Mire fel aggódnak a befektetők?

Alapvetően több problémát is meg lehet nevezni, melyek együttese rég nem látott kihívásokat jelent a döntéshozóknak és a befektetőknek egyaránt:

Egyrészt, a már így is túlzottan magasnak vélt alapkamatok már a bankproblémák előtt is erősítették a recessziós félelmeket, továbbá a bankrendszerben tapasztalt problémákhoz is a köze lehet a magas kamatoknak, ami mindenképp óvatosságra inti a Fed döntéshozóit, így félő, hogy

amennyiben az infláció nem a várt ütemben csökken, úgy a jegybanknak nem marad mozgástere, és nem tudja legyőzni az inflációt.