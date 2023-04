íme Elon Musk nagy terve, ami versenyre kelne a ChatGPT-vel

Ma a Portfolio is beszámolt róla, hogy Elon Musk nagy dobásra készülhet mesterséges intelligencia fronton, miután 10 000 grafikus processzort vásároltatott, és AI-szakértők toborzásába kezdett. A Financial Times információ szerint Musk egy olyan startup létrehozásán dolgozik, amely versenyre kelhet a ChatGPT mögött álló OpenAI-al, annak ellenére, hogy néhány hete kifejezte aggodalmát a ChatGPT-hez hasonló AI-chatbotokkal kapcsolatban.

Egyes források szerint Musk már meg is kezdte a toborzást a legjobb AI-laboratóriumokból, köztük a DeepMindből is. Musk emellett a SpaceX és a Tesla több befektetőjével is tárgyalásokat folytat arról, hogy fektessenek be új vállalkozásába.

A Muskhoz közel álló személyek szerint az új AI-cég merőben eltérhet a versenytársaktól: amellett pedig, hogy a nyelvi modell képzéséhez a Twitter adatait is felhasználnák, a Tesla számítástechnikai erőforrásai is bevethetőek lehetnek a munka során.

Emellett pedig a Tesla Dojo névre keresztelt szuperszámítógépet is fejleszt, amely az Autopilot rendszer betanítására használ:

Szerintem a Dojo-ban rengeteg olyan potenciál rejlik, amit az emberek nem vesznek észre

- mondta Musk, aki már korábban is utalt arra, hogy a Dojo-t szolgáltatásként más vállalatok számára is meg lehetne nyitni, hasonlóan ahhoz, ahogyan az Amazon AWS néven bérbe adja hatalmas szerver-infrastruktúráját.

A milliárdos egyébként maga is érdekelt volt az OpenAI-ban, 2018-ban azonban kilépett, mivel kizárólag a Teslára akart koncentrálni.

A Tesla ugyanazokért az emberekért versengett, mint az OpenAI, valamint nem értettem egyet a vállalat terveivel

- mondta Musk még 2019-ben.

Musk egyébként egy egyre zsúfoltabb piacra tervez belépni, melyen már így is hatalmas a verseny: az olyan nagy cégek, mint a Microsoft, a Google és az Amazon olyan startupokkal versengenek, mint az OpenAI, az Anthropic, az Adept vagy a StabilityAI, amelyek együttesen már több milliárd dollárt gyűjtöttek össze az elmúlt hónapokban.

Címlapkép: Getty Images