Sok munkavállaló érezheti magát veszélyben - Állások szűnnek meg és alakulnak át a zöld forradalomban

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem olyan iparági és technológiai átalakulásokkal jár, ami a munkaerőpiacok formálódását is magával hozza. Egyes folyamatok csak részben alakulnak át, másutt viszont teljes szakmák szűnhetnek meg és alakulhatnak ki újak. A munkaerőpiac zöldebbé válásáról megjelent OECD tanulmány szerint a zöld átmenet okozta kihívások és kockázatok közül ugyan sok kezelhető a meglévő helyi munkaerőpiacok kiigazításával és fejlesztésével, de vannak olyan esetek is, ahol testre szabott politikákra lenne szükség. Az április 25-ei Sustainable Tech konferencián is foglalkozunk a technológia munkaerőpiaci és oktatási vonatkozásaival.