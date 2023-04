Forradalmi változáson megy keresztül hamarosan a Google keresője

Digital Transformation 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 3-ai Digital Transformation konferenciáján. Regisztráció itt!

A keresőmotorba helyet kap majd egy olyan chatbot, amely válaszol a szoftverfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekre és kódrészleteket is tud generálni. A vállalat egy olyan funkcióval is kísérletezett, amellyel a felhasználók a chatbottal folytatott beszélgetés során kereshetnek zenét - írja az Engadget.

A kereső kiegészül majd egy Searchalong nevű Chrome-funkcióval is, amely átvizsgálja a felhasználó által megnyitott weboldalakat és azokhoz kontextuális információt nyújt. Ha például valaki szállást keresne az Airbnb-n, megkérdezheti a chatbotot, milyen programokat ajánl a közelben. A "GIFI" és a "Tivoli Tutor", egy másik kísérleti funkciópáros lehetővé tenné a felhasználók számára, hogy a Google képkeresővel képeket hozzanak létre, és a chatbottal való beszélgetés során gyakoroljanak idegen nyelveket. Érdemes megjegyezni, hogy ezek közül több funkciót a Google már korábban is bemutatott, illetve más alkalmazásokban, például a Duolingón már most is elérhetők. A képgeneráló funkció például már működik a Google prezentációkészítő alkalmazásában, a Slides-ban.

A Google állítólag a jövő hónapban tervezi bevezetni a Magi-t, és ősszel további új funkciókat mutatna be. Az új verzió először csak az Egyesült Államokban lesz elérhető egymillió ember számára, majd az év végéig 30 millióra bővítik a kört.

A Magi különösen fontos lehet a Google számára, mivel a Samsung állítólag a múlt hónapban közölte, hogy fontolgatja a rivális Bing alapértelmezett keresővé tételét a készülékein. A nyilatkozat állítólag "pánikot” idézett elő a Google-nél, ami nem csoda, hiszen a megállapodás évente 3 milliárd dollárt hoz a cégnek. Az Apple-lel kötött keresési megállapodás, amely gyakran volt már trösztellenes vizsgálatok tárgya, szintén megújításra vár.

